У нас предложили забрать дополнительные выходные в праздники, уверяя, что так даже лучше. Новости 4 августа

Дополнительные праздники хотят заменить на гибкий рабочий график или удаленку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 августа.

Военнослужащий расстрелял людей в Крыму

В Севастополе, в селе Хмельницком, военнослужащий открыл стрельбу. В результате погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

По информации, предоставленной губернатором Михаилом Развожаевым в его Telegram-канале, военнослужащий сначала стрелял по своим сослуживцам. В результате этой стрельбы один человек погиб, а другой получил ранение. Затем нападавший направился в село Хмельницкое, где ранил еще троих и убил троих местных жителей: двух мужчин 71 года и 59 лет, а также женщину 64 лет.

Сейчас раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи прилагают все усилия для спасения пострадавших.

Telegram-канал «ТОС „Хмельницкое“» сообщил, что сначала мужчина стрелял по своим коллегам, а затем скрылся в лесу. Позже он начал стрелять по местным жителям в селе Хмельницком. Нападавшего задержали. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

Склад Wildberries сгорел дотла в Самарской области

В Самарской области сгорел склад компании Wildberries. Это случилось после атаки на помещение 2 августа. Повреждено 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч, административный комплекс остался нетронутым. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков в ходе оперативного совещания правительства.

«Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тысяч кв. м 160 тысяч сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — сказал он.

Представители маркетплейса подтвердили информацию о пожаре на своем логистическом объекте. Они отметили, что никто не пострадал во время инцидента.

Спасатели боролись с огнем почти двое суток. В результате Wildberries пришлось изменить свои логистические маршруты. Прием поставок и отправка заказов продолжились на других складах компании.

Telegram временно удалили из App Store

Apple временно удалила Telegram из App Store из-за контента, который нарушает правила компании. Там обнаружили запрещенные материалы, пропагандирующие сексуальное насилие над детьми.

Однако через несколько часов мессенджер вернулся в магазин. Разработчики Telegram удалили нарушающий контент и заблокировали пользователя, который его разместил.

Руководство мессенджера сообщило, что Telegram восстановлен в App Store и скоро снова будет доступен для всех пользователей. Люди, которые используют гаджеты с iOS, столкнулись с тем, что приложение перестало отображаться в поиске App Store и было недоступно для загрузки не только в России, но и в США, Индии и Турции.

При попытке найти и скачать Telegram им предлагали другие приложения, а при переходе по ссылке с официального сайта мессенджера появлялось сообщение: «Страница не найдена». На смартфонах с Android Telegram продолжал работать в обычном режиме и оставался доступным для скачивания.

Россияне потеряли доступ к онлайн-банкам

Сайты ведущих российских банков оказались недоступны через популярные зарубежные браузеры, такие как Google Chrome, Safari и Microsoft Edge. При попытке войти в личный кабинет пользователи сталкиваются с предупреждениями о потенциальных угрозах безопасности.

Российские банки в ответ на санкции начали применять отечественные SSL-сертификаты, выдаваемые Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Однако эти сертификаты не поддерживаются большинством зарубежных браузеров, что приводит к блокировке доступа.

В сообщении, опубликованном в VK, ВТБ рекомендует пользователям переходить на российские сертификаты для продолжения комфортного использования своих сервисов, включая «ВТБ Онлайн» и «Мои Инвестиции».

С аналогичными проблемами столкнулись и клиенты других крупных банков. Например, сайт Россельхозбанка требует установки российских сертификатов или перехода на браузер «Яндекс» для безопасного доступа к онлайн-сервисам. Уралсиб также предупреждает, что его сайт и онлайн-порталы могут быть недоступны в зарубежных браузерах из-за новой политики сертификации, предлагая те же два способа решения.

Уведомления о недоступности сайтов получили также пользователи Альфа-Банка, «Сбера», ПСБ и других кредитных организаций.

В детсадах и школах изменят меню

В меню детских садов и школ появятся не только рыба, но и морепродукты. По новым правилам Роспотребнадзора, рыбные блюда будут включать в рацион до двух раз в неделю: для школьников и молодежи — блюда из разных видов рыбы, для дошкольников — супы, суфле, котлеты и запеканки с рыбой и водорослями (раз в две недели).

Рекомендации разработаны совместно с ведущими научными учреждениями. Там считают, что рыба обогатит рацион необходимыми питательными веществами. Для детского питания будут использоваться полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%, приготовление — варка, тушение или запекание. Имитированные продукты не рекомендуются.

Водителям стали предлагать дешевые полисы ОСАГО

Люди, стремящиеся сэкономить на ОСАГО, могут потерять деньги и стать жертвами мошенников. Если стоимость полиса значительно ниже средней (около 7600 рублей в 2026 году), это должно вызывать подозрения. Мошенники часто требуют оплату на личные счета или через мессенджеры, предлагая отправить копии документов.

Поддельные полисы могут содержать правильный номер из Национальной страховой информационной системы (НСИС). Однако под ним может быть зарегистрировано совсем другое транспортное средство или другой владелец. При страховом случае такой полис будет недействительным.

Для безопасности рекомендуется проверять номер бланка и данные автомобиля в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Сохраняйте переписку, квитанции и скриншоты сайтов, чтобы оспорить перевод и обратиться в полицию при необходимости.

Размер пенсии предложили изменить

В России предлагают изменить размер пенсии и закрепить законодательно, что страховая пенсия по старости должна составлять не менее 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед его выходом на пенсию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается определить нормативный коэффициент замещения утраченного заработка как отношение установленного размера страховой пенсии по старости к среднему заработку застрахованного лица за предыдущие 12 месяцев. Если назначенная пенсия окажется ниже установленного порога, застрахованному лицу будет выплачиваться доплата для доведения размера выплат до 40% от утраченного заработка, как указано в проекте.

В документе уточняется, что инициатива направлена на реализацию Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году, которая устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения в размере 40% от предыдущего заработка, передает РИА Новости.

Женщин рекомендуют перевести на четырехдневку

Одиноких женщин в России хотят освободить от работы по пятницам ради демографии. С такой инициативой выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.

По ее мнению, дополнительный свободный день поможет девушкам больше времени уделять себе и личной жизни. В перспективе такая мера поспособствует созданию большего количества семей и улучшит демографию в стране.

«Я считаю, что для одиноких девушек, особенно с детьми, должна быть четырехдневная рабочая неделя. Нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Будет два-три-четыре часа, а может быть, и вся пятница, чтобы посвятить их себе. Я однозначно голосую за то, чтобы снизить нагрузку», — отметила Шульгина в разговоре с «Абзацем».

Еще она предложила рассмотреть возможность дополнительного выходного для многодетных матерей, поскольку это поможет им уделить внимание своей семье.

Дополнительные праздники хотят заменить удаленкой

Введение дополнительных праздников лучше заменить на гибкий рабочий график или дистанционный формат. Так считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Профсоюзы считают более эффективным инструментом организацию гибкого рабочего времени, дистанционного или гибридного формата и социально ориентированные графики, которые дают работнику реальный контроль над временем», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос ТАСС, нужно ли расширять праздники и делать выходным 8 июля и 31 декабря.