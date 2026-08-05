ЧП из-за отопления: суд отказался прекращать уголовное дело экс-главы района в Ярославской области

Экс-глава Борисоглебского района стал фигурантом уголовного дела Источник: Администрация Борисоглебского округа / Vk.com, СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Суд отказался прекращать уголовное дело в отношении бывшего главы Борисоглебского района Владимира Попова. Разбирательства связаны с событиями февраля 2026 года, когда жители деревни Коленово Ростовского округа Ярославской области остались без отопления в морозы. Владимир Попов тогда занимал должность начальника производственно-технического подразделения «Яроблводоканала». Именно в отношении него было возбуждено уголовное дело после коммунального ЧП.

В июле 2026 года суд рассматривал постановление следователя, который предлагал прекратить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Попову предлагалось назначить судебный штраф.

В постановлении суда говорилось, что прекращение уголовного дела и назначение штрафа возможно в том случае, если лицо возместило ущерб или другим образом загладило причиненный преступлением вред. При этом указать, как именно подозреваемый или обвиняемый это сделал, должен следователь в своем ходатайстве. В случае с Владимиром Поповым этого не произошло.

«В нарушение упомянутых норм закона постановления следователя в отношении Попова В.П. таковых сведений не содержит. В постановлении следователя лишь сделана ссылка на то, что в результате совершения преступления никто не пострадал, физический, имущественный либо моральный вред никому не причинен», — говорится в постановлении Ростовского районного суда.

В итоге было суд отказал в прекращении дела и вернул его руководителю следственного органа.

Судя по информации на сайте суда, обжаловано решение не было.

Суть уголовного дела

Напомним, когда котельная в деревне Коленово вышла из строя, была объявлена чрезвычайная ситуация. Как рассказывали ранее следователи, в начале отопительного сезона 2025-2026 Владимир Попов, будучи начальником производственно-технического подразделения «Яроблводоканала», не принял меры к надлежащему контролю за состоянием техники.

«Располагая информацией о неполной готовности объекта и не устранив в полном объеме ранее зафиксированные нарушения, должностное лицо не предприняло необходимых действий. В результате подача тепла в жилые дома, социальные учреждения и прочим потребителям осуществлялась при фактическом отсутствии надлежащей готовности оборудования», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Во время отключения отопления больше 560 человек, в том числе 80 детей, остались без тепла больше, чем на 12 часов. Температура на улице в это время опускалась до -15…-19 градусов.