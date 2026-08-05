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Здоровье В США «взрывная» диарея убивает людей — грозит ли она России

В США «взрывная» диарея убивает людей — грозит ли она России

Инфекцией заражаются от продуктов питания

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Заболевание в кишечнике вызывает паразит | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЗаболевание в кишечнике вызывает паразит | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Заболевание в кишечнике вызывает паразит

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В США распространяется опасная «взрывная» диарея. От болезни уже умерло два пациента, а тысячи человек заражены. Завоз циклоспороза в Россию всё же маловероятен, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Это связано с тем, что россияне стали реже ездить в Штаты.

Циклоспороз — это кишечное заболевание, которое вызывает микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Инфекция не передается от человека к человеку. Заразиться ею можно при употреблении пищи или воды, загрязненных фекалиями.

Основные симптомы: внезапная водянистая диарея, сильные спазмы в животе, тошнота, повышенная утомляемость, потеря аппетита и снижение веса.

«Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции. — Прим. ред.) к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе — это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией», — сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что циклоспоры, которые вызывают «взрывную» диарею, могут встречаться в тропическом и субтропическом климате, например в Центральной и Южной Америке.

В США подтверждены 6707 случаев заболевания инфекцией, еще более 11,5 тысячи находятся на стадии проверки. Вспышка затронула девять штатов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Мичигане: там госпитализировали 193 человека, а двое пациентов скончались. Как пишет CNN, у них заболевание протекало в тяжелой форме из-за других хронических проблем со здоровьем. По территории США инфекция могла распространиться через салат-латук или другие продукты.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь Инфекция Паразит США
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Во новости стали.В США кто то опоносился,.Какая важная информация.
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Гость
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