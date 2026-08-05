В США «взрывная» диарея убивает людей — грозит ли она России

В США распространяется опасная «взрывная» диарея. От болезни уже умерло два пациента, а тысячи человек заражены. Завоз циклоспороза в Россию всё же маловероятен, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Это связано с тем, что россияне стали реже ездить в Штаты.
Циклоспороз — это кишечное заболевание, которое вызывает микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Инфекция не передается от человека к человеку. Заразиться ею можно при употреблении пищи или воды, загрязненных фекалиями.
Основные симптомы: внезапная водянистая диарея, сильные спазмы в животе, тошнота, повышенная утомляемость, потеря аппетита и снижение веса.
«Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции. — Прим. ред.) к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе — это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией», — сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.
Он объяснил, что циклоспоры, которые вызывают «взрывную» диарею, могут встречаться в тропическом и субтропическом климате, например в Центральной и Южной Америке.
В США подтверждены 6707 случаев заболевания инфекцией, еще более 11,5 тысячи находятся на стадии проверки. Вспышка затронула девять штатов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Мичигане: там госпитализировали 193 человека, а двое пациентов скончались. Как пишет CNN, у них заболевание протекало в тяжелой форме из-за других хронических проблем со здоровьем. По территории США инфекция могла распространиться через салат-латук или другие продукты.