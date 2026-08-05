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Экономика Правила пополнения счета изменятся уже с октября: что решили в ЦБ

Правила пополнения счета изменятся уже с октября: что решили в ЦБ

Пользоваться банкоматами станет удобнее

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На внесение денег новым способом установят лимиты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНа внесение денег новым способом установят лимиты | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

На внесение денег новым способом установят лимиты

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

С октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Новая схема пополнения счета будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центробанка.

«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению», — объяснили в регуляторе.

Таким способом можно пополнить только свой счет в другом банке. Перевести же деньги другому человеку не получится. Как уточнили в ЦБ, сумму для зачисления по этой схеме ограничат:

  • до 25 тысяч рублей за одну операцию;

  • до 50 тысяч рублей в течение одного дня;

  • до 200 тысяч рублей в течение месяца.

Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не действует.

«Банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами», — заключили в ЦБ.

Ранее мы писали, что в России вступают в силу законы, которые меняют правила использования карт, денежных переводов и мобильной связи. Все нововведения направлены на борьбу с мошенничеством и защиту финансов граждан.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
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Было бы удобно, если бы все подключили такую услугу
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