Правила пополнения счета изменятся уже с октября: что решили в ЦБ

На внесение денег новым способом установят лимиты Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

С октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Новая схема пополнения счета будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центробанка.

«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению», — объяснили в регуляторе.

Таким способом можно пополнить только свой счет в другом банке. Перевести же деньги другому человеку не получится. Как уточнили в ЦБ, сумму для зачисления по этой схеме ограничат:

до 25 тысяч рублей за одну операцию;

до 50 тысяч рублей в течение одного дня;

до 200 тысяч рублей в течение месяца.

Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не действует.

«Банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами», — заключили в ЦБ.