Правила пополнения счета изменятся уже с октября: что решили в ЦБ

С октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Новая схема пополнения счета будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центробанка.
«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению», — объяснили в регуляторе.
Таким способом можно пополнить только свой счет в другом банке. Перевести же деньги другому человеку не получится. Как уточнили в ЦБ, сумму для зачисления по этой схеме ограничат:
до 25 тысяч рублей за одну операцию;
до 50 тысяч рублей в течение одного дня;
до 200 тысяч рублей в течение месяца.
Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между своими счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не действует.
«Банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами», — заключили в ЦБ.
Ранее мы писали, что в России вступают в силу законы, которые меняют правила использования карт, денежных переводов и мобильной связи. Все нововведения направлены на борьбу с мошенничеством и защиту финансов граждан.