«На них ставили опыты»: родители пожаловались на клинику, где их детей-аутистов лечили препаратами от глистов и гормонами

Родители детей с РАС пожаловались на столичную клинику, где аутизм лечили препаратами от глистов и гормонами Источник: Яндекс. Карты / Василий Генералов / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семьи из разных регионов России заявили о мошенничестве и псевдолечении в столичной клинике «ПланетаМед». Родители детей с РАС рассказали MSK1.RU, что их детей лечили гормонами, пептидами, а также глистогонными препаратами. По их словам, назначенная терапия не только не помогла, но и привела к ухудшению состояния детей.

«ПланетаМед» позиционирует себя как сеть клиник сложного диагноза. Она специализируется на лечении нейродегенеративных расстройств, рассеянном склерозе, эпилепсии, аутизме и других заболеваниях.

Одна из пострадавших Алина (имя изменено. — Прим. ред.) рассказала, что отвела в клинику шестилетнего сына. Мальчик разговаривал, мог выстроить фразу. За время, проведенное в клинике, ребенок дошел до второго этапа лечения или, как там говорят, «протокола», речь полностью пропала. Сын Алины перестал спать.

«Отмечу, что после первого протокола были улучшения, как и у всех. А вот после второго — очень сильный откат. Появилась агрессия после ввода гормонов, мастурбация, совсем пропала речь. В клинике анализы заставляют сдавать, но никто их не смотрел. После лечения сдали анализы, все показатели ухудшились. Я теперь бегаю по врачам в госклиники, все врачи в шоке после такого лечения», — поделилась мама.

Как поделилась с журналистами мать, ребенку прописывали ряд серьезных препаратов, среди которых был: «Кортеф» — принимают для восполнения дефицита гормонов надпочечников, «Гландокорт» (пептид), окситоцин (гормон), прогестерон и тестостерон в виде крема (гормоны), «Ивермектин» (противопаразитарное средство), «Амоксиклав» (антибиотик). Были назначены ветеринарные препараты, такие как «МильбеПет» (антигельминтный препарат для собак и кошек). На фоне этого у ребенка появилась сыпь. Мы увидели эти же препараты позже в назначениях других обратившихся в редакцию.

«Огромное количество препаратов в день. Я даже понять не могу, на что такая реакция. После введения противогрибковых и противопаразитарных препаратов появилась сильнейшая сыпь на теле, как корка. Писала на почту врачу, они отвечали, что паразиты якобы гибнут и нужно давать сорбенты. Сорбенты не помогали», — подытожила Алина.

За лечение в клинике Алина оставила кругленькую сумму. Только первая 15-минутная консультация ей обошлась в 35 тысяч рублей.

Я толком даже не понимала, что у сына и от чего мы его лечим. На второй протокол были назначены клизмы с хлоридом натрия. Слава Богу, мы до них не дошли и отменили всё разом, потому что жить уже стало невыносимо. Алина

«После лечения ребенку стало хуже»

Одна из матерей рассказала, что в клинике она вместе с ребенком на лечении провела два года. Алиса (имя изменено. — Прим. ред.), мама пациента, связывает отсутствие у него сна с назначенным лечением в клинике.

«Выход ребенка в норму врач обещала в первой половине 2025 года, так как динамика сразу была очень хорошая на лечении до нее. Но во второй половине 2026-го ребенок еще не в норме даже близко. Более того, он перестал спать и 24/7 хлопает в ладоши. Пришли, когда к ней, был спокойнейший ребенок, который спал по 10 часов залпом, — рассказывает женщина. — Назначала гормон роста „Соматекс“, которым они торгуют в своей клинике, а позднее завуалировали его в протоколах, как некий препарат ЕХ. Бесконечные препараты пептидов, которые мы не давали ребенку из чувства самосохранения».

Алиса рассказала, что лечение проходило в несколько этапов и каждый стоил немало. Например, первая консультация обошлась в 50 тысяч рублей, затем шли приемы по 15 тысяч. Причем, по словам Алисы, это были переводы на счета нерезидентов страны.

Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Похожие истории поступили и от других семей. Одни связывают назначенную терапию с появлением истерик, нарушением сна и ухудшением общего состояния детей. Вместе с тем в Сети, особенно в чате клиники, полно родителей, которые, напротив, положительно оценивают методы лечения и считают их эффективными.

«В каждом протоколе были гормональные препараты, ветеринарные препараты, пептиды. На третьем протоколе у ребенка начались мастурбации. После каждого протокола — сильнейшая интоксикация и ухудшение состояния. Показатели работы печени стали хуже, некоторые удалось восстановить только в мае этого года (лечение было с апреля 2025 года). На четвертом протоколе выписали курс „Тамерита“ в уколах. У ребенка случился откат, потеря навыков, появились стимы, сильные неконтролируемые стуки ногой по полу», — пожаловалась в редакцию еще одна мама пятилетнего ребенка.

Еще одна пострадавшая, которая обратилась в редакцию, была Ирина (имя изменено. — Прим. ред.). Как и в предыдущих жалобах, ребенок после лечения изменился.

«Обратилась с девятилетним ребенком, официальный диагноз — „атипичный аутизм“. У ребенка была обнаружена гипераммониемия (повышение уровня аммиака в крови, цифры значительные, это реально влияет на психическое состояние и когнитивное развитие), в госполиклиниках в этом не очень разбираются, а этого врача в клинике позиционировали как специалиста не только в психиатрии, но и метаболомной медицине. Я пошла за решением проблемы», — уточнила женщина.

Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

По ее словам, ребенка пичкали лекарствами от паразитов, гормонами, но результатов это не дало. Всего за два года в клинике они прошли семь протоколов. Наоборот, случился регресс. Мама не уверена, удастся ли им когда-то вернуть состояние ребенка обратно.

«Над ребенком два года экспериментировали, назначая всякие инъекционные пептиды, не одобренные даже для применения у людей. Были и какие-то безобидные назначения. После первого протокола, в котором не было никаких гормонов, инъекционных пептидов, ветеринарных антигельминтных и прочей ереси, было даже небольшое облегчение, но уже со второго протокола начались назначения соматотропина, потом гормоны в виде кремов, гелей. Ребенок сначала перестал спать, потом становился всё агрессивнее, в итоге просто начал прокусывать себя в кровь и кричать круглосуточно», — с горечью пишет женщина.

Мы не пришли к ним в хорошем состоянии, в таком к врачам и не ходят, но ушли в состоянии кризисном, которое я и сейчас не могу развернуть вспять. Остается ждать, что пубертат как-то сгладит этот удар. Ирина

Таких мам к нам обратилось больше 10 человек. Люди хотят обращаться в суд. По словам родителей, стоимость терапии достигала значительных сумм. Примечательно, что средства отправлялись на карту неизвестному человеку, при этом никаких документов об оплате пациентам не предоставляли.

Семьи также заявляют, что негативные отзывы о работе клиники впоследствии удалялись. Тем не менее жалобы в органы многие и так не написали.

Кто такой Василий Генералов

Основатель клиники Василий Генералов известен как врач и популяризатор медицинских тем. На сайте клиники его регалии подписаны как: профессор, д. м. н., врач — невролог-эпилептолог, специалист по интегративной медицине и лечебным рационам.

Он принимал участие в телевизионных программах, посвященных вопросам лечения эпилепсии, публиковал материалы о кетогенной диете и регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта. Например, был гостем в шоу Елены Малышевой на Первом канале.

Василий Генералов Источник: planetamed.ru

В 2024 году несколько активистов опубликовали петицию с просьбой остановить деятельность Генералова и его клиники, проверить его методы лечения. Тогда петицию подписали почти 3400 человек.

Одним из направлений его деятельности является лечение детей с расстройствами аутистического спектра. В своих публичных выступлениях и социальных сетях Генералов заявляет о возможности «вывести детей с РАС в норму» с помощью авторских протоколов лечения. По его версии, аутизм связан с воспалительными процессами и гормональными нарушениями. В публичных выступлениях Генералов также высказывался против вакцинации, называя ее одной из причин развития аутизма.

Причины возникновения расстройств аутистического спектра остаются предметом научных исследований, а международные клинические рекомендации не рассматривают подобные методы как доказанное эффективное лечение аутизма. Об этом редакции MSK1.RU напомнил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Антон Сушкевич. Как пояснил эксперт, лечение такого диагноза в России проходит по клиническим рекомендациям, которые утверждает Министерство здравоохранения.

«Чтобы лечить аутизм по правилам, в России каждый год от Министерства здравоохранения приходит циркуляр под названием „Клинические рекомендации“. В них расписаны все схемы, препараты, психотерапия. Та терапия, которую предлагает клиника Генералова, в этих клинических рекомендациях не прописана. Но это не значит, что нет других каких-то альтернативных методов лечения, — отмечает врач. — То, что предлагает Генералов, это бездоказательное лечение. Другими словами, не проведены научно-исследовательские испытания. А они проводятся с каждым препаратом по отдельности. Это очень дорогая процедура. Сказать, что такая терапия помогает или не помогает, тоже невозможно, потому что не было научного исследования для оценки метода».

Василий Генералов своими методами дает надежду родителям детей с РАС, убеждая в своей эффективности. Но при этом его теория пока не проходила научную проверку.

«Вокруг аутизма ежегодно создаются десятки разных теорий. Многие верят в то, что это из-за недостаточности желудочно-кишечного тракта, кто-то говорит о нейровоспалении, кто-то говорит о генетике, о наследственности и так далее. Миллион всяких теорий возникновения. Поэтому, назначая противопаразитарные препараты, Генералов, я так понимаю, хочет сказать, что работа кишечника поражена. Как все теории, она опять-таки бездоказательна. Из-за чего развивается аутизм, сказать не может никто на сегодняшний день», — поясняет Антон Сушкевич.

Источник: Лина Саитова / 116.RU

С этим согласен еще один эксперт — психиатр, психотерапевт, нарколог Марат Агинян. Он пояснил, что расстройство аутистического спектра считают многофакторным состоянием: прежде всего на его развитие влияют генетические особенности, а также некоторые пренатальные и ранние перинатальные факторы риска.

«В некоторых исследованиях обсуждается связь между внутриутробным уровнем некоторых гормонов и риском аутизма, но это не означает, что назначение гормонов ребенку с уже установленным диагнозом может помочь. На практике такая терапия может отвлечь семью от реальной помощи и, более того, нести риски побочных эффектов, — уточнил врач. — Если говорить просто, гормоны могут быть назначены только тогда, когда есть отдельное, подтвержденное эндокринное показание. Для лечения аутизма эта схема не работает».

Также эксперт заявляет, что промывания, клизмы и антипаразитарные препараты не лечат аутизм. Их можно применять только при четко установленной причине, например, при доказанном гельминтозе, но это не имеет отношения к коррекции РАС.

«Наиболее доказанными методами считаются ранняя диагностика, поведенческая терапия, работа с речью и навыками общения, обучение родителей и индивидуальная помощь с учетом особенностей ребенка. Медикаменты могут использоваться не для „лечения аутизма“, а для отдельных сопутствующих симптомов и состояний, если это действительно необходимо и назначено врачом», — уточняет специалист.

Врач также опроверг еще одну теорию, которую продвигает Василий Генералов: прививки до трех лет могут способствовать развитию РАС.

Аутизм не появляется из-за одной ошибки, одной прививки или одного продукта питания. РАС — это нейроразвитийное расстройство с мультифакторной природой, в основе которого лежит сложное взаимодействие генетических и средовых факторов Марат Агинян психиатр, психотерапевт, нарколог

Что сам Генералов говорит о критике методики

Сам Василий Генералов ранее публично отвергал критику в адрес своей методики. Он заявлял, что негативные публикации являются результатом действий недоброжелателей и попыток дискредитировать разработанные им подходы к лечению аутизма.

«Планы наших хейтеров: устраивать провокации на конференциях, блокировать приемы, писать вымышленные кляузы. Можно еще на детской горке во дворе у меня кучу наложить. Консьержа и дворника я уже предупредил. Идиоты», — так он прокомментировал предложение одной из комментаторов по блокировке деятельности Генералова.

Редакция MSK1.RU несколько раз пыталась связаться с Василием Генераловым, но ни на звонки, ни на сообщения он предпочел не отвечать. В клинике никаких комментариев не дали. Также журналистами было направлено сразу несколько официальных запросов. На момент публикации они остались без ответа.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям

Следственные органы обратили внимание на скандальную клинику в Москве. Глава комитета Александр Бастрыкин уже поручил коллегам предоставить доклад ему по ходу расследования.

«В социальных медиа получили распространение сведения о том, что в Москве более сотни семей предъявляют претензии к частной организации, в которой оказываются сомнительные медицинские услуги при лечении аутизма. Родители сообщают о применении необоснованных и потенциально опасных методик, а также указывают на ухудшение состояния их детей после терапии», — уточнили в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 159 УК РФ (мошенничество).