Катастрофа чистой воды. Как нефтегазовая столица России переживает последствия небывалого паводка

К водовозам выстраивались целые очереди Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Летом 2026 года у водопроводной воды в домах жителей Тюмени внезапно появился неприятный запах. Для одних он ассоциировался с болотом, для других — с тухлыми яйцами. Привычная бытовая жизнь превратилась в одну большую проблему: если постирали одежду, то у нее появлялся неприятный запах, если помыли волосы, то они пахли тиной. Но самой большой проблемой оказалось употребление воды в пищу: пить ее совершенно не хотелось.

Катастрофа с водой случилась из-за паводка и разлива главной городской реки — Туры, именно из нее берет воду водозабор, который обеспечивает большую половину города. Почему так получилось, что делали для решения проблемы и как сейчас живут горожане, разбирался журналист 72.RU Павел Красоткин.

Причиной запаха в реке глава региона Александр Моор назвал низкий уровень содержания кислорода в воде из-за паводка. Из-за проливных дождей на Урале в реку смыло большое количество различной органики. Обычно при взаимодействии с кислородом органика окисляется. Но в этот раз его мало, и именно поэтому жители чувствуют резкий и неприятный запах.

Вонь и уголовное дело

Жители почти миллионной Тюмени начали жаловаться на очень стойкий запах воды в социальных сетях и на страницах городских и областных властей в середине июля. Люди писали о том, что она пахнет мертвой рыбой, болотом и бог еще весть чем. Пахло и на главной городской достопримечательности — четырехуровневой набережной, первый ярус которой закрыт из-за высокого уровня Туры.

Для местных жителей такое состояние реки очень непривычно. В 2023 году Тура била антирекорды по обмелению, достигнув самого низкого уровня за всю историю наблюдений. В прошлом году река тоже не была полноводной: к октябрю уровень был на отрицательных отметках и составлял –43 сантиметра по гидропосту. Эксперты объясняли такое положение дел маловодным циклом. В 2026 году Тура поднялась до рекордных 896 сантиметров.

Проход на набережную закрыли Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«19 июля просто было что-то с чем-то! После душа от человека пахнет, как будто в болоте поплавал. Поесть не приготовить, при кипячении вода пахнет еще больше, белое белье не постирать: становится желто-зеленым», — делился своим мнением Дмитрий, который живет на главной городской улице.

«Из крана течет вода с сильным запахом болотины. Как мыть детей, как мыться взрослым? Кто сделает перерасчет за использование воды, которая непригодна для жизни? Вопросов много, а ответ никто не дает», — рассказывала жительница восточной части города.

«Моя семья проживает в микрорайоне ДОК (северо-западная часть города. — Прим. ред.). Тошнотворный запах от воды отмечаем уже на протяжении недели и по сей день, несмотря на все заявления о том, что вода соответствует всем нормам. Даже после стирки вещи пахнут болотиной», — писала другая горожанка.

На водозабор вода из реки поступает черной и грязной Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Комментировали ситуацию в Тюменьводоканале — компании, которая поставляет воду в дома. Там объяснили ситуацию паводком и плохим состоянием реки из-за этого. Но при этом специалисты замечали, что, несмотря на оставшийся запах, после очистки вода безопасна.

«Причиной резкого ухудшения качества исходной воды стали летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке, вызванное ее подпиткой болотными водами. В связи с этим на очистных сооружениях в 10 раз увеличили дозировку порошкового угля, а также скорректировали пропорции реагентов. Вода, подаваемая в город, полностью безопасна», — комментировали в компании 16 июля.

Тюмень питают два водозабора, один из которых использует речную воду — именно она стала дурно пахнуть. Второй работает на подземных источниках, поэтому у части населения города вода из-под крана не пахнет.

Похожую ситуацию наблюдали на Урале из-за ЧП на Исинском водохранилище, где в воду попали отравляющие вещества. Дело в том, что Иса впадает в Салду, та — в Тагил, который, в свою очередь, является притоком Туры. Жители города связывали эти факты, но официальная версия властей была совсем другой: массовый замор рыбы произошел из-за дефицита кислорода в воде.

20 июля проблему прокомментировали городские власти: в администрации заявили, что вода безопасна. На следующий день в Роспотребнадзоре уточнили, что перед употреблением ее всё же необходимо кипятить.

Жителям рекомендовали использовать водопроводную воду только после кипячения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«По результатам исследований по состоянию на 20 июля вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимые концентрации. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением», — указывали в ведомстве.

Жители требовали поделиться с ними результатами анализов воды, которые не публиковались в открытом доступе. Журналисты 72.RU отнесли воду в лабораторию. Результаты экспертизы — превышение железа и марганца.

Результаты проб воды из-под крана показали, что содержание марганца и железа превышает нормы Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за плохой воды. Причина — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Некоторые управляющие компании рекомендовали жителям не употреблять воду, которая течет из крана. Представители УК советовали покупать бутилированную воду и использовать ее для приготовления пищи.

На этом фоне горожане создали чат для обсуждения текущей ситуации. Они начали подавать жалобы в различные инстанции и даже собрали 60 тысяч рублей на экспертизу водопроводной воды в другом городе, так как местным специалистам не доверяли.

Появился и еще один чат, где местные жители делились адресами с чистой водой. На виртуальную карту они самостоятельно наносили точки, где можно набрать воду или приобрести ее в бутылках. Кроме того, волонтеры начали помогать пенсионерам и маломобильным людям, у которых нет возможности сделать это самостоятельно.

Люди ищут воду

Всё это спровоцировало ситуацию: люди смели пятилитровки с водой. Из магазинов и сервисов исчезли крупные емкости и даже полуторалитровые бутылки. Одна из горожанок решила найти их в крупных торговых сетях и магазинах у дома, но, объехав несколько, поделилась печальным результатом: воды нет. Даже дорогой, по двести рублей за пять литров.

В департаменте потребительского рынка и туризма проблемы в этом не увидели. Там заявили, что «запасы ритмично пополняются».

«В магазинах сетей „Магнит“, „Монетка“, „Пятерочка“ запасы ритмично пополняются. Вместе с тем спрос увеличивается ежедневно, поэтому в густонаселенных районах воду разбирают быстрее. Для решения данного вопроса торговым сетям обозначена необходимость дополнительного увеличения поставок и более быстрого пополнения запасов в торговых объектах, а также недопустимость необоснованного повышения цен на воду», — указывали в ведомстве.

На этом фоне горожане решили делиться чистой водой из скважин на своих участках. Появилось сразу несколько объявлений от таких жителей с указанием мест, где можно набрать чистую воду — она никак не связана с главной городской рекой и потому не имеет неприятного запаха.

Так, например, Ольга Панькова с мужем просто вывели шланг за ограду. Сделали они это для того, чтобы люди могли сами набирать воду.

«Тюмень! Если вдруг кому нужна питьевая вода, вы можете подъехать максимально близко к этому крану и, не доставая канистры, набирать воду прямо из машины. Это очень удобно. Вода очень вкусная, берите сколько хотите и в любое время», — было сказано в объявлении.

Появлялись такие точки и в других районах города.

Горожане помогали тем, у кого нет чистой воды, и позволяли наполнять пятилитровки из своих скважин Источник: Юлия Николаева / 72.RU

Что всё это время говорил Роспотребнадзор

На протяжении всего этого времени местный Роспотребнадзор заявлял о том, что вода из-под крана безопасна.

«Введен ежедневный мониторинг за работой Метелевской водоочистной (там происходит забор воды из Туры. — Прим. ред.) станции с 16 июля. Вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия. ООО „Тюменьводоканал“ также усилило производственный лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению», — указывалось в сообщениях.

Признали в ведомстве и наличие запаха.

«В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением», — рекомендовали специалисты.

Роспотребнадзор рекомендовал использовать воду в бутылках Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Чуть позже ведомство рекомендовало водоканалу провести гиперхлорирование, то есть добавлять больше хлорки. Также Роспотребнадзор отчитывался, что проверяет не только воду из-под крана, но и водоматы. В последних, по словам представителей службы, она оказалась безопасной.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора заявляла, что при необходимости подачу воды в дома горожан могут даже остановить. Однако для этого нужны веские причины, и до крайних мер в итоге не дошло.

«Подъем воды продолжается, и в случае если мы увидим ухудшение качества воды по показателям безопасности в резервуаре чистой воды или в разводящей сети, незамедлительно будет принято решение об ограничении или прекращении подачи воды в дома и о переводе водоснабжения на привозную воду. Пока, оценивая риски существующей ситуации и прогнозируемой, мы не видим в этом необходимости», — заявила она.

Чистая вода с доставкой

Из-за ситуации с уровнем воды в Туре губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС регионального уровня. Затем глава региона выпустил еще одно специальное обращение к жителям, в котором объяснил, что проблемы с запахом возникают у тех, чьи дома подключены к определенному водозабору. Также он заявил, что людям будут привозить питьевую воду — она будет доступна как в колонках, так и из специальных автомобилей.

«В те части города Тюмени и Тюменского округа, в которые поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы. Всего будет 21 такая точка в городе и 7 в округе. В северной части города, на магистралях Велижанского водозабора (второй городской водозабор, который не пользуется Турой. — Прим. ред.), сейчас разворачивается сеть из 15 временных колонок для набора чистой водопроводной воды», — сказал Моор в обращении к жителям.

Правительство региона отчиталось о появлении колонок и в других частях города. Также был опубликован график подвоза воды на автомобилях. В некоторых районах это спровоцировало огромные очереди — видео, на которых горожане бегут к машинам, разлетелись на всю страну.

Люди ждали водовозов на улице Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Очереди в разных районах города Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Некоторые жители возмущались, что подвоз к их домам не организован, а там, где он есть, приходится далеко идти до цистерны. С каждым днем количество точек выдачи увеличивалось. Стало больше машин, которые пригнали из других районов области. Чтобы избежать очередей, их модернизировали — набирать воду могли сразу несколько человек. Помимо развозных точек, воду можно набрать и в социальных учреждениях — школах, больницах и детских садах, раскиданных по всему городу.

Когда вода перестанет пахнуть?

Всё это время специалисты водоканала пытались решить проблему с неприятным запахом. На одном из городских водозаборов смонтировали две установки для насыщения воды кислородом. Ведь, по заявлениям, именно его нехватка стала главной причиной ухудшения ее качества.

«Как только хотя бы чуть-чуть кислород в реке поднимется, станет уже легче, меньше будет запаха», — рассказывали в компании, но точной даты не назвали.

Сейчас уровень реки продолжает падать. По данным властей, 4 августа за сутки он снизился на 3 сантиметра и теперь составляет 892 сантиметра над нулем гидропоста. Но эти показатели всё равно классифицируются как «опасное явление».