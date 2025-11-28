НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Строят новую поликлинику Суд отправил под домашний арест директора фирмы, возводившей модульную поликлинику в Ярославле

Суд отправил под домашний арест директора фирмы, возводившей модульную поликлинику в Ярославле

Срывы сроков вылились в уголовное дело

665
В Ярославле отправили под домашний арест директора фирмы, которая возводит модульную поликлинику на улице Гоголя | Источник: прокуратура Ярославской области В Ярославле отправили под домашний арест директора фирмы, которая возводит модульную поликлинику на улице Гоголя | Источник: прокуратура Ярославской области

В Ярославле отправили под домашний арест директора фирмы, которая возводит модульную поликлинику на улице Гоголя

Источник:

прокуратура Ярославской области

В Ярославле вскрылось мошенничество при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Из перечисленных заказчиком в качестве аванса 258 миллионов рублей лишь треть подрядчик потратил на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся денежные средства израсходованы на нужды ООО „Алгоритм“, не связанные с возведением поликлиники, и предоставление беспроцентных займов руководителю организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания не успела сдать работы в установленный срок. За монтаж поликлиники ООО «Алгоритм» должно было получить 444 миллиона рублей.

Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2024 году составила 826 миллионов рублей.

28 ноября суд в Ярославле отправил под домашний арест директора подрядной организации. Уголовное дело расследуется по части 7 статьи 159 УК РФ.

По части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное  в особо крупном размере» может грозить срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Новую модульную поликлинику возводят из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Здание-памятник, где ранее получали помощь жители Фрунзенского района, признали аварийным и решили продать (к слову, пока покупателя так и не нашли). По контракту новую модульную поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки сдвигались из-за срыва поставки конструкции с завода-изготовителя.

Сотрудники прокуратуры не раз инспектировали стройплощадку. В частности, в августе 2025-го руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, поликлиника должна начать работу в первом квартале 2026 года.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
50 минут
Развели бардак с подрядчиками-субподрядчиками, теперь -жрите.
Гость
21 минута
А почему под домашний арест , а не в камеру? Это социально-значимый объект, срок сдачи которого должен был быть год назад. Домашний арест - это как бы рекомендации к действию другим бизнОсмЭнам - воруйте и дальше бюджетные деньги! За это вам только внеочередной отпуск - полежать дома на диване! Может кто- то в доле, что такое решение?
