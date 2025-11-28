Суд отправил под домашний арест директора фирмы, возводившей модульную поликлинику в Ярославле

В Ярославле отправили под домашний арест директора фирмы, которая возводит модульную поликлинику на улице Гоголя Источник: прокуратура Ярославской области

В Ярославле вскрылось мошенничество при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. «Из перечисленных заказчиком в качестве аванса 258 миллионов рублей лишь треть подрядчик потратил на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся денежные средства израсходованы на нужды ООО „Алгоритм“, не связанные с возведением поликлиники, и предоставление беспроцентных займов руководителю организации», — сообщили в пресс-службе ведомства. Компания не успела сдать работы в установленный срок. За монтаж поликлиники ООО «Алгоритм» должно было получить 444 миллиона рублей.

Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2024 году составила 826 миллионов рублей.

28 ноября суд в Ярославле отправил под домашний арест директора подрядной организации. Уголовное дело расследуется по части 7 статьи 159 УК РФ.

По части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» может грозить срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.