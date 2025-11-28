Суд отправил под домашний арест директора фирмы, возводившей модульную поликлинику в Ярославле

В Ярославле вскрылось мошенничество при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
«Из перечисленных заказчиком в качестве аванса 258 миллионов рублей лишь треть подрядчик потратил на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся денежные средства израсходованы на нужды ООО „Алгоритм“, не связанные с возведением поликлиники, и предоставление беспроцентных займов руководителю организации», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания не успела сдать работы в установленный срок. За монтаж поликлиники ООО «Алгоритм» должно было получить 444 миллиона рублей.
Строительная компания «Алгоритм» была образована в Ярославле в 2010 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и гендиректор компании — костромич Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она сносила аварийный дом № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, ремонтирует больницу № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2024 году составила 826 миллионов рублей.
28 ноября суд в Ярославле отправил под домашний арест директора подрядной организации. Уголовное дело расследуется по части 7 статьи 159 УК РФ.
По части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» может грозить срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Новую модульную поликлинику возводят из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте. Здание-памятник, где ранее получали помощь жители Фрунзенского района, признали аварийным и решили продать (к слову, пока покупателя так и не нашли). По контракту новую модульную поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки сдвигались из-за срыва поставки конструкции с завода-изготовителя.
Сотрудники прокуратуры не раз инспектировали стройплощадку. В частности, в августе 2025-го руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, поликлиника должна начать работу в первом квартале 2026 года.