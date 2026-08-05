Сэкономить до 20 миллионов. Как сократить срок ипотеки в пять раз, а переплату — в шесть

Как сократить срок ипотеки в пять раз — разбор Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Условия кредитов на жилье вызывают нервную реакцию у широкой публики. Больше всего возмущаются, конечно, те, кто ее не берет. Но и вписавшимся в «ипотечное рабство» приходится несладко. «Фонтанка» раскрывает секрет, как на самом обычном кредите на самую обычную трехкомнатную квартиру сэкономить до 20 миллионов честно заработанных денег.

Сразу предупредим. Это полностью законно. Но трудно и не быстро. Чудес не бывает — за экономию тоже придется заплатить. Но эта история о том, как вместо того, чтобы дарить свои деньги банку, потратить их на покупку такой же второй, а то и третьей квартиры.

А — Арифметика

Экономия строится на не очень очевидном для обывателя эффекте сложных процентов. Дело в том, что основная часть платежа по ипотеке на длинных сроках уходит на покрытие процентов. Причем тот самый аннуитетный принцип, которому следуют сейчас все банки, означает, что в первые годы платеж состоит почти полностью из процентов, а тело кредита почти не сокращается. Так что главная идея лайфхака — переломить эту ситуацию и активно уменьшать размер долга.

Итак. Мы берем и каждую неделю — в дополнение к обычному ежемесячному платежу — вносим в качестве досрочного платежа какую-то сумму. Это может быть и пять, и 10, и 20 тысяч. Чем больше, тем лучше.

В качестве примера мы взяли стандартный кредит на 10 млн рублей, полученный на 30 лет под среднюю, по данным Центробанка, ставку рыночной (не льготной) ипотеки. И смотрите, что выходит по цифрам:

Источник: «Фонтанка.ру»

Ипотека на 10 млн рублей: переплата больше самого кредита почти втрое

Возьмем кредит на 10 млн рублей на 30 лет под 12% годовых. Аннуитетный платеж составит около 102,9 тыс. рублей в месяц.

Без досрочного погашения за 30 лет заемщик выплатит банку около 37 млн рублей, из которых 27 млн рублей — проценты.

Доплата в 5 тыс. рублей в неделю увеличивает среднюю месячную нагрузку примерно до 124,5 тыс. рублей. Зато кредит можно закрыть примерно за 13 лет и 8 месяцев, а переплата сократится до 10,3 млн рублей. Экономия на процентах — около 16,7 млн рублей.

При доплате в 10 тыс. рублей в неделю срок уменьшается до 9 лет и 8 месяцев, переплата — до 6,9 млн рублей. Это примерно на 20,1 млн рублей меньше базового сценария.

Если направлять на досрочное погашение 20 тыс. рублей в неделю, кредит можно выплатить примерно за 6 лет и 4 месяца. Переплата составит около 4,3 млн рублей, а экономия на процентах достигнет 22,7 млн рублей.

Таким образом, увеличение средней месячной нагрузки с 102,9 тыс. до 189,5 тыс. рублей позволяет сократить ипотеку почти на 24 года.

Средняя ипотека Петербурга вне первички

Источник: «Фонтанка.ру»

Отдельно мы рассчитали параметры среднего ипотечного кредита в Петербурге без учета первичных новостроек, где значительную роль играют нерыночные субсидируемые ставки. В этих расчетах мы опираемся на данные Центробанка, которые гласят: в июне 2026 года средний размер кредита в Петербурге составил 5,3 млн рублей (это не цена квартиры, а доплата за нее после внесения первоначального взноса, как правило, взятого из денег за проданную другую квартиру), средний срок — 280 месяцев (23 года и 4 месяца), а средний процент по кредиту — 11,09%.

Аннуитетный платеж при таких условиях — около 53 тыс. рублей в месяц. Без досрочного погашения заемщик переплатит банку примерно 9,54 млн рублей — почти вдвое больше суммы кредита.

При доплате в 5 тыс. рублей в неделю средняя нагрузка вырастет до 74,7 тыс. рублей в месяц. Срок сократится до 9 лет и 8 месяцев, а переплата — до 3,36 млн рублей. Экономия на процентах составит около 6,18 млн рублей.

Доплата в 10 тыс. рублей в неделю позволит закрыть ипотеку за 6 лет и 6 месяцев. Переплата уменьшится до 2,14 млн рублей, экономия — до 7,41 млн рублей.

При досрочном платеже в 20 тыс. рублей в неделю кредит можно погасить примерно за 3 года и 11 месяцев. Переплата составит около 1,26 млн рублей, что на 8,29 млн рублей меньше первоначального варианта.

Льготная ставка тоже не отменяет переплату

Источник: «Фонтанка.ру»

При более низкой ставке эффект досрочного погашения в абсолютных цифрах меньше, однако и здесь он остается существенным.

Рассмотрим средний кредит на первичную квартиру в Петербурге: 6,5 млн рублей на 329 месяцев под 6,74%. Ежемесячный платеж — около 43,4 тыс. рублей, а переплата без досрочных взносов — 7,77 млн рублей.

Доплата в 5 тыс. рублей в неделю сокращает срок с 27 лет и 5 месяцев до 12 лет и 4 месяцев. Переплата уменьшается до 3,07 млн рублей, экономия — около 4,7 млн рублей.

При доплате в 10 тыс. рублей в неделю ипотека закрывается примерно за 8 лет и 2 месяца, а проценты составляют около 1,96 млн рублей.

Доплата в 20 тыс. рублей в неделю сокращает срок до 4 лет и 11 месяцев. Переплата в этом случае составляет около 1,15 млн рублей, а экономия — 6,62 млн рублей.

Трешка за 31 млн и квартира за 21 млн: где досрочка работает сильнее

Источник: «Фонтанка.ру»

Еще один пример — покупка трехкомнатной квартиры на одинаковых условиях: первый взнос 30%, срок 30 лет, ставка 6%. Тут мы рассматриваем как раз нормальную ситуацию, когда семья с двумя детьми не вкладывается в студию в Мурино для сдачи в аренду, а реально покупает приличную трешку в новостройке. И два варианта: в старых районах в радиусе 10 мин. от метро и в спальнике без метро. Цена таких вариантов — по данным реальных квартир в реально строящихся домах — отличается на 10 млн.

Стоит отметить, здесь тоже есть место допущениям. Потому что в Петербурге действует лимит на льготный кредит, и недостающую сумму банки предлагают брать по «рыночным ставкам». Судя по данным ЦБ, итоговая «средняя по больнице» ставка составляет 6,74%, а не 6%, и в каждом конкретном случае эта цифра будет «плавать». Так что для удобства расчетов мы взяли целые 6%, но в уме держим, что все чуть сложнее.

Для квартиры в старых районах стоимостью 31 млн рублей первоначальный взнос составит 9,3 млн рублей, сумма кредита — 21,7 млн рублей. Ежемесячный платеж — около 130,1 тыс. рублей, переплата за 30 лет — 25,14 млн рублей.

При доплате в 5 тыс. рублей в неделю срок сократится до 21 года, а переплата — до 16,49 млн рублей. Экономия составит 8,65 млн рублей.

Если платить дополнительно по 10 тыс. рублей в неделю, ипотека закончится через 16 лет и 5 месяцев, а проценты уменьшатся до 12,46 млн рублей. Экономия — 12,67 млн рублей.

При доплате в 20 тыс. рублей в неделю срок кредита составит около 11 лет и 8 месяцев, переплата — 8,47 млн рублей, экономия — 16,66 млн рублей.

Для квартиры в спальном районе стоимостью 21 млн рублей сумма кредита после первоначального взноса составит 14,7 млн рублей. Базовый платеж — около 88,1 тыс. рублей, переплата — 17,03 млн рублей.

Доплата по 5 тыс. рублей в неделю сокращает срок до 18 лет и 6 месяцев, а переплату — до 9,67 млн рублей. При 10 тыс. рублей в неделю кредит закрывается за 13 лет и 9 месяцев, при 20 тыс. — за 9 лет и 2 месяца.

В последнем случае переплата уменьшается до 4,42 млн рублей, а экономия на процентах достигает 12,61 млн рублей.

Почему небольшие платежи дают такой эффект

В первые годы аннуитетной ипотеки значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты. Тело кредита сокращается медленно, особенно при высокой ставке и длинном сроке.

Досрочный платеж сразу уменьшает основной долг. В следующем месяце проценты начисляются уже на меньшую сумму. Чем раньше заемщик начинает доплачивать, тем больше последующих процентов он не заплатит.

Поэтому дополнительные 5 тыс. рублей в неделю — это не просто около 21,7 тыс. рублей в пересчете на месяц. Они уменьшают базу, на которую банк десятилетиями начислял бы проценты.

Сокращать платеж или срок

Банки обычно позволяют выбрать один из двух вариантов после частичного досрочного погашения: уменьшить ежемесячный платеж или сократить срок кредита.

Снижение платежа делает ипотеку комфортнее для текущего бюджета, но дает меньшую экономию. Максимальный финансовый эффект обычно достигается при сокращении срока — именно этот вариант использован во всех расчетах.

При этом заемщик может сочетать оба подхода: сначала уменьшить обязательный платеж, чтобы создать запас прочности, а затем продолжать платить прежнюю сумму. Разница между старым и новым платежом фактически станет регулярной досрочкой.

Что важно учесть

Все расчеты модельные. Фактический результат зависит от даты платежа, порядка начисления процентов, условий конкретного банка и того, как именно оформляется досрочное погашение.

В расчетах не учитывались страховка, банковские комиссии, изменение ставки, ипотечные каникулы и возможные перерывы в дополнительных платежах.