На ОСАГО надейся, а сам не плошай? Минфин ограничивает выплаты в пользу страховых компаний — что ждет автомобилистов

Чем дороже машина, тем дороже обойдется ремонт Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Российских автомобилистов могут лишить одного из немногих способов добиться полного возмещения ущерба после ДТП. Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО, которые фактически запрещают взыскивать со страховых компаний стоимость ремонта сверх установленного законом лимита в 400 тысяч рублей.

Формально документ лишь закрепляет позицию Конституционного суда и устраняет противоречия в судебной практике. Но для многих владельцев автомобилей последствия окажутся вполне ощутимыми: если ремонт окажется дороже, разницу придется требовать уже не со страховой компании, а с виновника аварии. И далеко не факт, что эти деньги вообще удастся получить. Подробности — в материале MSK1.RU.

В чем вообще суть изменений

Последние годы у многих автомобилистов оставалась возможность через суд добиться от страховщика полной компенсации, если компания не смогла организовать ремонт автомобиля в пределах страховой суммы.

Стоимость восстановительного ремонта, подсчитанная по методике Центробанка, нередко отличается от реальных цен автосервисов. Особенно это заметно после резкого роста стоимости запчастей, расходных материалов и кузовных работ. Разница иногда составляла 20–30 процентов.

До сих пор в подобных ситуациях часть судов вставала на сторону пострадавших и взыскивала со страховщиков фактическую стоимость ремонта. Теперь же Минфин закрыл эту возможность.

Закон защищает страховщиков, а что получает водитель?

Минфин объясняет инициативу необходимостью установить четкий предел ответственности страховых компаний. Да, для страхового рынка это позитивный фактор — у них уменьшаются расходы. А вот для автовладельцев ситуация выглядит, разумеется, иначе.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов считает, что единые правила позволят снизить количество споров между страховщиками и клиентами. Однако эксперт подчеркивает: важно сохранить баланс между финансовой устойчивостью страховой системы и интересами потерпевших.

В этом и есть вся проблема. Основатель страхового агрегатора Polis.online Андрей Креер объясняет, что страховые компании больше не будут платить за ущерб, который изначально не входил в рамки ОСАГО. Зато вся финансовая нагрузка перекладывается на самого потерпевшего.

Допустим, если ремонт стоит 650 тысяч рублей, а страховая выплатит максимально возможные 400 тысяч, оставшиеся 250 тысяч придется взыскивать с виновника аварии.

На бумаге это выглядит логично. На практике всё гораздо сложнее: как отмечает Креер, далеко не каждый виновник ДТП располагает деньгами на требующийся ремонт. А теперь даже выигранный суд совсем не означает быстрое получение денег. Исполнительные производства могут длиться годами. В отдельных случаях взыскать ущерб полностью вообще не удается, напоминает страховой эксперт.

Фактически пострадавший оказывается перед выбором: либо долго судиться с виновником, либо оплачивать часть ремонта из собственного кармана.

Лимит давно перестал соответствовать реальности

Главная проблема заключается даже не в самой инициативе Минфина. 400 тысяч рублей были достаточной суммой несколько лет назад, когда стоимость ремонта была значительно ниже.

Теперь подорожали автомобили, запчасти, лакокрасочные материалы, услуги сервисов и логистика. Для многих современных машин серьезный кузовной ремонт легко выходит далеко за пределы действующего лимита ОСАГО. При этом сам лимит остается прежним.

Ну а государство не отвечает на главный вопрос, который волнует миллионы автомобилистов: что делать, если страховой выплаты объективно не хватает?

Андрей Креер уже прогнозирует рост интереса к КАСКО (особенно в регионах с высокой аварийностью).

Добровольное страхование действительно позволяет закрыть разницу между реальной стоимостью ремонта и выплатой по ОСАГО. Однако КАСКО — удовольствие недешевое и доступно далеко не всем владельцам автомобилей. Так что для большинства россиян именно ОСАГО остается единственной страховой защитой. Только вот после принятия поправок она станет еще более ограниченной.