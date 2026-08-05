Пошли в отказ. Кто и почему продает пункты выдачи заказов Wildberries

На фоне атак на склады Wildberries российские предприниматели начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Такие объявления появились в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Москве и других крупных городах. Стоимость ПВЗ варьируется от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Как сами владельцы объясняют причины продажи пунктов выдачи, что об этом думают игроки рынка и эксперты — в материале 74.RU.
«С большим сожалением продаем»
Последствия ударов по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса начали отражаться на других сегментах бизнеса. Это уже почувствовали владельцы пунктов выдачи заказов.
Одновременно выросло количество ПВЗ, выставленных на продажу. Тенденция наблюдается по всей стране.
Только за последние две недели на популярной онлайн-площадке в Челябинске появилось 20 объявлений о продаже ПВЗ Wildberries. Аналогичные предложения можно найти и на других платформах по продаже готового бизнеса.
Всего за 200 тысяч рублей предлагают действующий ПВЗ в Металлургическом районе.
«Лoкация полнoстью coглaсовaна, pемoнт выпoлнeн по бpендбуку, пункт укомплeктoван всем неoбxoдимым oбopудовaниeм и штатoм. B cтoимoсть входит вся мeбeль пo стандартам, стойка ресепшен, оборудованные примерочные, настроенная система видеонаблюдения со складским архивом, место для отдыха сотрудников, вывеска, — указано в объявлении. — Точка уже наработала пул постоянных клиентов, оборот стабильный. Отличный вaриaнт как для pаcширения cети, тaк и для cтapтa в бизнeсе с минимaльными pиcками».
Выручка ПВЗ составляет 80 тысяч рублей, ежемесячная прибыль — 5 тысяч рублей, а окупаемость — год, утверждает предприниматель.
В Тракторозаводском районе ПВЗ продают за 2,15 миллиона рублей. Пункт довольно большой — 100 кв. м, находится в отдельно стоящем здании.
«Пункт oчень хороший, вcе пpоцecсы налажены. Apeндoдaтeль xороший, пoнимaющий, — отметил владелец. — Kлиентская базa нapaбoтaна, пункту три гoдa. Склад бoльшoй, нoвaя мeбель пo новoму брeндбуку».
Предприниматель перечислил обязательные расходы: аpендa — 70 тысяч, кoммунaлкa — 15 тысяч, охрана, камеры, интернет — 10 тысяч, зарплата — 2 тысячи рублей. При этом выручка, по его словам, в среднем составляет 250 тысяч рублей в месяц.
«От пункта не избавляюсь, пункт прибыльный. Просто решили уйти в другую сферу», — подчеркнул владелец ПВЗ на улице Марченко.
Также среди причин продажи продавцы называют переезд в другой регион, крупные покупки — приобретение машины или квартиры, другие обстоятельства, например инвестиции в основное направление.
«Не вижу, чтобы посыпались»
В России на начало 2026 года насчитывалось 226,4 тысячи ПВЗ, подсчитали аналитики Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП). При этом за последний год их число выросло на 44,7%.
В Челябинске, по данным 2ГИС, открыто 2638 пунктов выдачи заказов от четырех операторов, в том числе 984 ПВЗ Wildberries.
По данным популярной площадки бесплатных объявлений, в Челябинске пункты выдачи заказов как готовый бизнес занимают второе место по спросу со стороны потенциальных покупателей. Но если в первом квартале ПВЗ как понятный и управляемый формат с предсказуемой экономикой и более низким порогом входа был в лидерах по росту спроса, то во втором квартале интерес к приобретению пунктов снизился на четыре процента.
«У маркетплейса пострадали товарные остатки и логистика. А это в геометрической прогрессии влияет на доставки на тысячи ПВЗ, которые находятся по всей стране. К сожалению, наблюдаем снижение поставок на пункты выдачи заказов, порой до 50%, — рассказал совладелец челябинского ПВЗ. — Большой маржинальности, каких-то подушек безопасности у нас нет. Заработали в течение месяца — из этого надо оплатить аренду, коммунальные платежи, комиссию маркетплейса, штрафы еще могут быть».
По его словам, общение с другими владельцами ПВЗ показало, что все они пребывают в большом волнении. Если снижение объемов доставки товаров продолжится, начнет трясти ПВЗ — вплоть до закрытия в больших масштабах, опасаются предприниматели.
Сокращение объемов заказов заметил и другой владелец челябинского ПВЗ Дмитрий.
«Количество посылок на пункт упало, люди сейчас не заказывают много — по сравнению с тем, что было еще месяц назад. Меняются сроки привоза товаров и сопутствующих вещей. У меня, к примеру, закончились наклейки на возвратные товары. Их клеят на коробки, которые мы отправляем обратно на склад. Написал в WB, и мне поставили автозаказ только на 2 сентября», — привел пример Дмитрий.
А вы на фоне последних событий стали меньше делать заказов на WB?
В то же время предприниматель высказал сомнения, что все повально кинулись продавать ПВЗ.
«Кто-то продает, но их и раньше продавали. По соседству со мной один пункт постоянно выставляют. Я это вижу, потому что, если какой-то ПВЗ продается в Челябинске или в области, мне приходят уведомления. Можно поучаствовать в тендере и купить, — объяснил Дмитрий. — Вчера пара пунктов приходила на продажу, но это старые. Прямо чтобы посыпались, пока не вижу».
По словам предпринимателя, ПВЗ могут продавать не только из-за нынешней сложной ситуации с маркетплейсом, но и просто избавляться от убыточных точек.
«На самом деле бизнес этот не такой простой, как многие думают. Нужно всё внимание ему уделять. Если несколько пунктов, то придется нанимать сотрудников, а с ними до сих пор большие проблемы. Поэтому люди попробовали, а потом переключаются на другой бизнес, уходят в другую сферу», — предположил владелец челябинского ПВЗ.
«Перебои и задержки могут оттолкнуть покупателей»
Эксперты прогнозировали замедление роста числа ПВЗ еще в прошлом году. Так, по оценке «Infoline-Аналитики», в 2026-м динамика будет стремиться к уровню 2024 года, то есть умеренному развитию рынка.
Атаки на склады стали катализатором общей тенденции, указали экономисты.
«В целом по России до 15–20% пунктов выдачи заказов маркетплейсов работают в убыток, причем основная доля убыточных ПВЗ приходится на регионы. Поэтому владельцы ПВЗ выходят из убыточного бизнеса, который по причине атак на склады и хабы Wildberries стал еще и высокорискованным, — отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. — Атаки нарушили цепочки поставок. Соответственно, перебои и задержки доставки товаров могут оттолкнуть покупателей Wildberries на другие маркетплейсы, где перебоев нет или бывают нечасто. Таким образом, для владельцев ПВЗ нет смысла их содержать. Тем более что ПВЗ — такой бизнес, который невозможно рекламировать без упоминания самого маркетплейса. При этом конкуренция между точками выдачи заказов даже одного и того же маркетплейса очень высока, особенно в небольших городах, где ПВЗ расположены нередко в непосредственной близости друг от друга».
В то же время выросшие риски не означают, что все ПВЗ Wildberries выйдут в убыток, акцентировала эксперт.
«В одних локациях перебоев с поставками товаров нет, в других, возможно, есть, но владельцы пунктов выдачи заказов находят варианты диверсификации бизнеса: например, сдают часть имеющихся площадей в аренду или субаренду другим маркетплейсам или размещают на своей территории постаматы почтовых сервисов и так далее», — указала аналитик Freedom Global.
Возможно, через несколько лет благодаря внедрению ИИ и робототехники пункты выдачи заказов радикально трансформируются, предположила эксперт.
«Получить заказ можно будет автоматически по QR-коду или иному специальному коду, или доставка будет осуществляться клиенту напрямую роботом-доставщиком. В целом перспективы ПВЗ конкретного маркетплейса будут зависеть от его успешности и ситуации с логистикой», — резюмировала Наталья Мильчакова.
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