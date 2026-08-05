Пошли в отказ. Кто и почему продает пункты выдачи заказов Wildberries

ПВЗ Wildberries в городе предостаточно, но не всем удается удержаться на плаву Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На фоне атак на склады Wildberries российские предприниматели начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Такие объявления появились в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Москве и других крупных городах. Стоимость ПВЗ варьируется от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Как сами владельцы объясняют причины продажи пунктов выдачи, что об этом думают игроки рынка и эксперты — в материале 74.RU.

«С большим сожалением продаем»

Последствия ударов по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса начали отражаться на других сегментах бизнеса. Это уже почувствовали владельцы пунктов выдачи заказов.

В Воронеже подчеркнули, что бизнес прибыльный Источник: сайт бесплатных объявлений

А этот пункт выдачи заказов предлагают приобрести москвичам Источник: сайт бесплатных объявлений

Одновременно выросло количество ПВЗ, выставленных на продажу. Тенденция наблюдается по всей стране.

В Нижнем Новгороде не смогли обойтись без эмоций Источник: сайт бесплатных объявлений

В Екатеринбурге предложили начать бизнес с малого Источник: сайт бесплатных объявлений

Только за последние две недели на популярной онлайн-площадке в Челябинске появилось 20 объявлений о продаже ПВЗ Wildberries. Аналогичные предложения можно найти и на других платформах по продаже готового бизнеса.

Всего за 200 тысяч рублей предлагают действующий ПВЗ в Металлургическом районе.

«Лoкация полнoстью coглaсовaна, pемoнт выпoлнeн по бpендбуку, пункт укомплeктoван всем неoбxoдимым oбopудовaниeм и штатoм. B cтoимoсть входит вся мeбeль пo стандартам, стойка ресепшен, оборудованные примерочные, настроенная система видеонаблюдения со складским архивом, место для отдыха сотрудников, вывеска, — указано в объявлении. — Точка уже наработала пул постоянных клиентов, оборот стабильный. Отличный вaриaнт как для pаcширения cети, тaк и для cтapтa в бизнeсе с минимaльными pиcками».

Похоже, дешевле всего стать партнером WB в Челябинске Источник: сайт бесплатных объявлений

Выручка ПВЗ составляет 80 тысяч рублей, ежемесячная прибыль — 5 тысяч рублей, а окупаемость — год, утверждает предприниматель.

В Тракторозаводском районе ПВЗ продают за 2,15 миллиона рублей. Пункт довольно большой — 100 кв. м, находится в отдельно стоящем здании.

«Пункт oчень хороший, вcе пpоцecсы налажены. Apeндoдaтeль xороший, пoнимaющий, — отметил владелец. — Kлиентская базa нapaбoтaна, пункту три гoдa. Склад бoльшoй, нoвaя мeбель пo новoму брeндбуку».

Предприниматели готовы поделиться цифрами и наработками Источник: сайт бесплатных объявлений

Предприниматель перечислил обязательные расходы: аpендa — 70 тысяч, кoммунaлкa — 15 тысяч, охрана, камеры, интернет — 10 тысяч, зарплата — 2 тысячи рублей. При этом выручка, по его словам, в среднем составляет 250 тысяч рублей в месяц.

«От пункта не избавляюсь, пункт прибыльный. Просто решили уйти в другую сферу», — подчеркнул владелец ПВЗ на улице Марченко.

Также среди причин продажи продавцы называют переезд в другой регион, крупные покупки — приобретение машины или квартиры, другие обстоятельства, например инвестиции в основное направление.

«Не вижу, чтобы посыпались»

В России на начало 2026 года насчитывалось 226,4 тысячи ПВЗ, подсчитали аналитики Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП). При этом за последний год их число выросло на 44,7%.

В Челябинске, по данным 2ГИС, открыто 2638 пунктов выдачи заказов от четырех операторов, в том числе 984 ПВЗ Wildberries.

По данным популярной площадки бесплатных объявлений, в Челябинске пункты выдачи заказов как готовый бизнес занимают второе место по спросу со стороны потенциальных покупателей. Но если в первом квартале ПВЗ как понятный и управляемый формат с предсказуемой экономикой и более низким порогом входа был в лидерах по росту спроса, то во втором квартале интерес к приобретению пунктов снизился на четыре процента.

«У маркетплейса пострадали товарные остатки и логистика. А это в геометрической прогрессии влияет на доставки на тысячи ПВЗ, которые находятся по всей стране. К сожалению, наблюдаем снижение поставок на пункты выдачи заказов, порой до 50%, — рассказал совладелец челябинского ПВЗ. — Большой маржинальности, каких-то подушек безопасности у нас нет. Заработали в течение месяца — из этого надо оплатить аренду, коммунальные платежи, комиссию маркетплейса, штрафы еще могут быть».

По его словам, общение с другими владельцами ПВЗ показало, что все они пребывают в большом волнении. Если снижение объемов доставки товаров продолжится, начнет трясти ПВЗ — вплоть до закрытия в больших масштабах, опасаются предприниматели.

Зачастую представления о бизнесе расходятся с реальностью Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сокращение объемов заказов заметил и другой владелец челябинского ПВЗ Дмитрий.

«Количество посылок на пункт упало, люди сейчас не заказывают много — по сравнению с тем, что было еще месяц назад. Меняются сроки привоза товаров и сопутствующих вещей. У меня, к примеру, закончились наклейки на возвратные товары. Их клеят на коробки, которые мы отправляем обратно на склад. Написал в WB, и мне поставили автозаказ только на 2 сентября», — привел пример Дмитрий.

А вы на фоне последних событий стали меньше делать заказов на WB? Да Нет Да, но переключился (-ась) на другие маркетплейсы Принципиально не пользуюсь маркетплейсами Свой вариант оставлю в комментариях

В то же время предприниматель высказал сомнения, что все повально кинулись продавать ПВЗ.

«Кто-то продает, но их и раньше продавали. По соседству со мной один пункт постоянно выставляют. Я это вижу, потому что, если какой-то ПВЗ продается в Челябинске или в области, мне приходят уведомления. Можно поучаствовать в тендере и купить, — объяснил Дмитрий. — Вчера пара пунктов приходила на продажу, но это старые. Прямо чтобы посыпались, пока не вижу».

По словам предпринимателя, ПВЗ могут продавать не только из-за нынешней сложной ситуации с маркетплейсом, но и просто избавляться от убыточных точек.

«На самом деле бизнес этот не такой простой, как многие думают. Нужно всё внимание ему уделять. Если несколько пунктов, то придется нанимать сотрудников, а с ними до сих пор большие проблемы. Поэтому люди попробовали, а потом переключаются на другой бизнес, уходят в другую сферу», — предположил владелец челябинского ПВЗ.

«Перебои и задержки могут оттолкнуть покупателей»

Эксперты прогнозировали замедление роста числа ПВЗ еще в прошлом году. Так, по оценке «Infoline-Аналитики», в 2026-м динамика будет стремиться к уровню 2024 года, то есть умеренному развитию рынка.

Атаки на склады стали катализатором общей тенденции, указали экономисты.

«В целом по России до 15–20% пунктов выдачи заказов маркетплейсов работают в убыток, причем основная доля убыточных ПВЗ приходится на регионы. Поэтому владельцы ПВЗ выходят из убыточного бизнеса, который по причине атак на склады и хабы Wildberries стал еще и высокорискованным, — отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. — Атаки нарушили цепочки поставок. Соответственно, перебои и задержки доставки товаров могут оттолкнуть покупателей Wildberries на другие маркетплейсы, где перебоев нет или бывают нечасто. Таким образом, для владельцев ПВЗ нет смысла их содержать. Тем более что ПВЗ — такой бизнес, который невозможно рекламировать без упоминания самого маркетплейса. При этом конкуренция между точками выдачи заказов даже одного и того же маркетплейса очень высока, особенно в небольших городах, где ПВЗ расположены нередко в непосредственной близости друг от друга».

И проблема кадров в ПВЗ еще острее, чем на заводах Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В то же время выросшие риски не означают, что все ПВЗ Wildberries выйдут в убыток, акцентировала эксперт.

«В одних локациях перебоев с поставками товаров нет, в других, возможно, есть, но владельцы пунктов выдачи заказов находят варианты диверсификации бизнеса: например, сдают часть имеющихся площадей в аренду или субаренду другим маркетплейсам или размещают на своей территории постаматы почтовых сервисов и так далее», — указала аналитик Freedom Global.

Возможно, через несколько лет благодаря внедрению ИИ и робототехники пункты выдачи заказов радикально трансформируются, предположила эксперт.