«Это кромешный ад, а следователю плевать»: СКР назвал убийство подростка браконьерами в Кузбассе охотой на бобра

Трагедия произошла на дороге между поселками Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Гибель застреленного подростка в Крапивинском округе Кузбасса расценили как случайность. Двое предпринимателей и детский тренер-депутат пойдут под суд как неосторожные охотники, а не убийцы, рассказали редакции NGS42.RU родные парня.

Расследование трагедии длилось два месяца и недавно завершилось. По словам близких 17-летнего Руслана, следователи переквалифицировали дело: теперь вместо убийства стрелков обвиняют в незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности. Но наказание по этим статьям в разы мягче — вплоть до условного срока.

Согласно Уголовному кодексу, за убийство из хулиганских побуждений — статью, что вменяли стрелкам до этого, — им грозило от 8 до 20 лет лишения свободы, пожизненное либо «смертная казнь». Незаконная охота и причинение смерти по неосторожности, что им вменяют сейчас, наказываются штрафом до 500 тысяч рублей, исправительной, принудительной работой или лишением свободы до двух лет.

Родные уверяют, что в деле есть все доказательства: браконьеры знали, что в ночь на 31 мая стреляли не в животных, а в подростков, спрятавшихся от страха в кустах. В добавок ко всему, мужчины были пьяны, что является отягчающим обстоятельством.

«Они направили на них тепловизор и яркий фонарь, кричали моему сыну: „Какой здоровый! Выходи!“ Как только сын привстал, чтобы посмотреть, кто его зовет, один из них выстрелил ему прямо в лицо из ружья. 17-летний мальчик упал замертво», — с болью вспоминает мама Руслана.

При этом между стрелками и парнем было всего 9,8 метра — на этом расстоянии, как отмечает семья, не бывает «охотничьих ошибок».

« Следователи уверяют, что убийцы спутали моего 170-сантиметрового сына с бобром . В это невозможно поверить! Они хотят отделаться условным сроком и штрафом», — с горечью подчеркнула женщина.

Более того, троица, как считает семья, слышала крик друга Руслана — тот просил их больше не стрелять. Но вместо того, чтобы вызвать скорую и полицию, они сбежали и якобы пытались спрятать ружье.

Источник: Инцидент Кузбасс / Telegram

Семья Руслана также рассказала, что его выжившему другу не назначили психиатрическую экспертизу, не признали потерпевшим, из-за чего даже на компенсацию он рассчитывать не может.

«Он стоял рядом с моим сыном и видел, как его друга убили. Ребенок, переживший кромешный ад, просто вычеркнут из дела. У него разрушена психика, он боится темноты и машин, но следователю на это плевать», — заявили близкие погибшего.

Семья написала главе следкома Александру Бастрыкину, обещавшему держать дело на личном контроле, с просьбой вмешаться в ситуацию.

Руслана, едва окончившего школу и мечтавшего стать спасателем, похоронили в родном Крапивинском. Попрощаться с парнем съехались десятки людей: одноклассники, друзья, близкие и те, кто не был с ним знаком, но сопереживал трагедии. NGS42.RU публиковал репортаж с прощания.

Отца парня на прощании не было: его, по словам семьи, до сих пор не могут найти на СВО.