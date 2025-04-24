«Народ присматривается»: в Ярославле перенесли дату продажи здания поликлиники на Московском проспекте

В Ярославле уже во второй раз переносят продажу здания закрывшейся взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Торги были запланированы на 24 апреля. Но согласно обновленным данным на сайте Российского аукционного дома, который занимается продажей объекта, аукцион пройдет 9 июня 2025-го.
Как сообщила 76.RU менеджер по продаже объекта РАД Юлия Ермакова, торги были перенесены по распоряжению регионального Министерства имущественных отношений.
«Народ присматривается, цена низкая. Это всё-таки объект культурного наследия 19 века, поэтому запросов-то много. При покупке необходима реставрация, особое содержание здания. Поэтому такие объекты никогда быстро не продаются», — уточнили в РАД.
Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.
Начальная цена объекта оценивается в 96 219 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн.
Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте было построено в 1858 году. Ранее там располагался детский Николаевский приют. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.
Напомним, что поликлинику на Московском проспекте экстренно закрыли летом 2023 года. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Вместо закрытого стационара губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые поликлиники. Одним из них должен стать объект на улице Гоголя. Там строят модульную поликлинику. Кроме того, обсуждалось, что новая амбулатория должна появиться на улице Мельничной. Пока о ее строительстве ничего неизвестно.