«Народ присматривается»: в Ярославле перенесли дату продажи здания поликлиники на Московском проспекте

Продают здание поликлиники на Московском проспекте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле уже во второй раз переносят продажу здания закрывшейся взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Торги были запланированы на 24 апреля. Но согласно обновленным данным на сайте Российского аукционного дома, который занимается продажей объекта, аукцион пройдет 9 июня 2025-го.

Как сообщила 76.RU менеджер по продаже объекта РАД Юлия Ермакова, торги были перенесены по распоряжению регионального Министерства имущественных отношений.

«Народ присматривается, цена низкая. Это всё-таки объект культурного наследия 19 века, поэтому запросов-то много. При покупке необходима реставрация, особое содержание здания. Поэтому такие объекты никогда быстро не продаются», — уточнили в РАД.

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Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.

Начальная цена объекта оценивается в 96 219 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте было построено в 1858 году. Ранее там располагался детский Николаевский приют. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.