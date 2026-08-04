Барак с печным отоплением и общим туалетом: как люди живут в 100-летнем аварийном доме — репортаж, похожий на хоррор

Жители 100-летнего дома хоть и общались с журналистом активно, но фотографироваться отказывались Источник: Илья Калинин / NGS.RU

В 100-летнем деревянном двухэтажном доме по улице Обской, 78, в Новосибирске люди до сих пор живут с печным отоплением и общим туалетом на несколько семей. Дом этот с 2018 года считается аварийным и должен быть снесен, но пока расселили все соседние такие же двухэтажки. Очередь этого же дома, утверждают его жители, должна подойти к 2027 году. Обозреватель NGS.RU Илья Калинин встретился с жильцами аварийного дома и выяснил, как им живется в таких условиях и почему они не перебираются в нормальное жилье.

Двухэтажный деревянный дом по улице Обской, 78, мэрия признала аварийным и подлежащим сносу еще 8 лет назад. Соседние — такие же двухэтажки — уже расселили или даже снесли, а этот пока дожидается своей очереди. По плану — до 2027 года, когда дому исполнится 100 лет. А пока — в наше современное время — жильцы здесь живут, словно всё тот же век назад: с печным отоплением, общим санузлом и без возможности нормально помыться. Ванна и душ здесь не предусмотрены, ну если только ты сам не поставил душевую кабину — где-нибудь на кухне рядом с кирпичной печкой.

«Мы же — аварийные»

В этом доме всего 2 подъезда и 14 квартир. Из них жилых — половина. В каждой — одна маленькая комната и такая же маленькая кухня с печкой. Туалет — общий на этаж (на 3–4 квартиры). Из централизованных коммунальных услуг — только холодная вода и канализация. Больше ничего.

На одном этаже размещается по 3–4 маленькие квартиры Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Здесь живут в основном относительно молодые семейные люди: старейшие обитатели столетнего дома, рассказывают местные, умерли еще в ковид. Алкоголиков или каких-то наркоманов, которые часто обосновываются в таких жилищах, здесь нет. Почти все — обыкновенные работяги. Есть, правда, одно исключение, но о нем — чуть позже.

Вячеславу Воздвиженскому 49 лет. В доме живет 15 лет. Работает сварщиком на стрелочном заводе. Жена — повар. Дети уже взрослые, живут отдельно.

Ветки деревьев во время ветра разрушают крышу, но обрезать их никто не приезжает Источник: Илья Калинин / NGS.RU

В холодный период — с осени по весну — каждый день у этой семьи начинается в 5 утра. Как и век назад, надо выйти во двор, набрать из сарая угля или дров и растопить печку, чтобы часа за 2 — к моменту ухода на работу — жилье прогрелось. Прогрелось настолько, чтобы осталось теплым до вечера. А вечером — снова топить.

«У нас душевая кабина стоит, сам поставил. Потому что слив центральный есть. А так — нет тут ничего. Вот здесь — кухня, на кухне — печка, холодильник, душевая кабина, и всё. Другие в тазиках, наверное, моются, а как еще? — смеется Вячеслав. — В принципе, жить можно, но всё делать приходится самим».

Совсем рядом с деревянной двухэтажкой здесь уже выросли высотки Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Правда, не всё получается сделать самим. Например, разросшиеся над крышей ветки клена жильцы самостоятельно спилить не могут — вышка нужна. А обрезать ветки надо бы давно: во время сильного ветра дерево качается и ветками скидывает с крыши остатки шифера, что приводит к еще большим протечкам. Только вот на все просьбы жильцов никто — от местного депутата до ЖЭУ — не реагирует.

«Только обещают, но ни фига никто не помогает. Все глаза на нас закрыли и бросили… Мы же аварийные», — вздохнул мужчина.

Единственное, что отремонтировали в этом доме за много-много лет, заметил Вячеслав, — так это козырек подъезда. Убрали, говорит, красивый деревянный, прибили безликий жестяной. Оценили ремонт в сумму более 10 тысяч рублей, которые высчитали со всех жильцов подъезда.

Козырек над подъездом — весь ремонт, который в этом доме был за последние несколько лет Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Ежемесячно за такой комфорт семья Вячеслава платит порядка 2–3 тысяч рублей — за холодную воду (по счетчику) и электроэнергию. Плюс на зиму и весну требуется около 3,5–4 тонн угля и 5 кубометров дров. На всё это в отопительный сезон уходит примерно 40 тысяч рублей.

Мужчина замечает, что можно было бы пользоваться электрическими обогревателями, но в этом доме часто отключается электроэнергия. В том числе и зимой.

Туалет — один на 3–4 квартиры Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Рассуждая о покупке жилья в кредит, Вячеслав замечает, что ипотеку бы они, может, и потянули, но пугает нестабильность и возможность остаться без работы. Вот, говорит, на их заводе, если переведут котельную на газ, то всё оборудование будет новым и отпадет необходимость держать сварщика, который «латает» старые котлы.

«Сейчас возьми ипотеку — это минимум 25 [тысяч] надо платить в месяц, а то и больше. И это на сколько лет она вытянет? На 25–30? А со здоровьем что случись, пойдешь на пенсию, а там чем платить? Ну и скажут, мол, дорогой, ты не платишь — освобождай квартиру! А я уже столько денег отдал», — сокрушается Вячеслав.

«Плесень к нам ползет»

Парикмахер Анастасия живет в доме с 1985 года. Говорит, последнее время жить здесь стало сложнее: часть квартир стоят пустыми, никто за ними не следит, не отапливает, а потому в них зимой промерзают стены и рвутся трубы.

«Вот этим январем пропадает вода. Начали выяснять, узнали, что в одной пустующей квартире разорвало трубы. Начинаем вызывать аварийные службы, все отказываются к нам приезжать, говорят, мол, ваш дом аварийный, мы вас не обслуживаем», — рассказывает Анастасия.

Проблема решилась только на вторые сутки — после того как жильцы не переставая начали звонить уже в мэрию и полицию. Аварийная бригада приехала и перекрыла воду, а в пустующей квартире на трубы просто поставили заглушки.

Во дворе — сарайки под уголь и дрова Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Несмотря на такие аварии, занимать ничьи пустующие муниципальные квартиры, говорит женщина, им так и не разрешили.

«Вот у нас одна муниципальная квартира стоит пустая после того, как там умерла женщина. Ходили [в мэрию], узнавали: хотели просто занять квартиру временно, расшириться, пока нас не снесут, а то дети взрослые уже. Так нам отказали. И вот она стоит, вся внутри уже черная — плесенью покрывается, и вся плесень уже к нам ползет», — пояснила Анастасия.

Однако некоторые пустые квартиры, рассказывают жильцы, никто не помешал занять цыганам. Нелегалы якобы подключились к местной электрической сети и потребляют общую электроэнергию, долги за которую, уверен Вячеслав Воздвиженский, потом распишут на всех жильцов. С этой проблемой жители к кому только не обращались, начиная от местного участкового, но никто так и не отреагировал. Корреспондент НГС не смог пообщаться с нелегальными жильцами и отправил запрос в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Некоторые квартиры стоят брошенными, и теперь здесь, судя по многочисленным экскрементам, хозяйничают крысы Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Много лет назад, еще до того, как дом признали аварийным, и когда тут еще жили обитатели-старожилы, всё было лучше. Даже в общих туалетах стояли печки, которые зимой топились. Потом печки демонтировали… А сейчас здесь нет даже дворников: дорогу, идущую от новых многоэтажек мимо этого дома в сторону Большевички, жильцам приходится чистить самим.

Такая кирпичная печь стоит на маленькой кухне в каждой квартире Источник: Илья Калинин / NGS.RU

Живущим сейчас здесь жителям остается только ждать, когда до них дойдет очередь и дом наконец-то снесут.

«Вообще у нас стояло расселение на 2026 год: полностью дом должен был быть расселен до 2027-го. А сейчас мэрия передала нашу территорию под КРТ (комплексное развитие территорий. — Прим. ред.). Ну и всё, теперь ожидайте, когда пойдут торги, когда появится застройщик… И сейчас по новостям пишут, что эту территорию передали до 2033 года. А до 2033 года дом вообще весь плесенью покроется», — заметила Анастасия.

«Темпы расселения ограничены бюджетом»

В управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что расселение аварийных домов происходит по очереди.

«Очередность расселения аварийного жилищного фонда определяется с учетом даты признания домов аварийными и подлежащими сносу, а также условий, предусмотренных до­говорами комплексного развития территорий. Необходимо отметить, что темпы расселения аварийного жилищного фонда ограничены объемом бюджетных ас­сигнований, предусмотренных на указанные цели», — рассказали в мэрии.

Дом по улице Обской, 78, заметили в мэрии, действительно попадает в зону КРТ, проект которой сейчас проходит процедуру согласования в структурных подразделениях муниципалитета. Согласно постановлению от 15.08.2018, добавили в мэрии, срок расселения этого дома определен до 2027 года включительно.

Все соседние деревянные дома здесь или уже снесены, или сгорели, или были расселены Источник: Илья Калинин / NGS.RU