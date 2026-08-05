Цены на ОСАГО подскочили: кого это коснулось и чего ждать дальше

Цены могут начать расти на полис даже для тех, кто не попадает в ДТП Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей выросла на 10%. О том, почему подорожал полис для виновников ДТП и что будет с тарифами дальше, рассказываем в этом материале.

Как изменились цены на полисы ОСАГО

Средняя стоимость ОСАГО по стране за апрель — июнь составила 7,4 тысячи рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По сравнению с первым кварталом она практически не изменилась, выяснили «Известия».

Однако для аварийных водителей цена резко подскочила — сразу на 10%, до 36,9 тысячи рублей. Такие данные подсчитали в страховом маркетплейсе bip.ru, проанализировав информацию 2,3 миллиона пользователей. К этой категории в сервисе отнесли автовладельцев с коэффициентом бонус-малус (КБМ) от 1,76 до 3,92 — он меняется в зависимости от частоты аварий.

Подорожание полиса за три месяца на 10% для аварийных клиентов подтвердили в «Росгосстрахе». При этом для аккуратных автовладельцев стоимость поднялась лишь на 3%, рассказал директор по развитию портфеля ОСАГО компании Юрий Стрекалов.

Для других категорий цены изменились меньше. Начинающие водители почти не ощутили подорожания — для них цена изменилась менее чем на 1% и в среднем составила 20,2 тысячи рублей. К этой категории отнесли автовладельцев с КБМ от 1,17. Отдельно эксперты bip.ru посчитали, что стоимость открытого ОСАГО с опцией мультидрайв (позволяет управлять автомобилем любому водителю) за три месяца выросла на 7% и поднялась до 49 тысяч рублей.

Причины подорожания

Аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают колебания цен, потому что страховщики ожидают убытки именно от них, пояснили в РСА. Именно водители с диапазоном КБМ от 1,76 до 3,92 чаще всего становятся виновниками ДТП. Когда ситуация с убыточностью ухудшается, страховщики поднимают тарифы для них, чтобы сдерживать цены для аккуратных клиентов.

Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, связано с расширением тарифного коридора в конце прошлого года, считает аналитик страхового маркетплейса bip.ru Кирилл Матанов. В декабре ЦБ увеличил его на 15% в обе стороны, напомнил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев. Если с конца 2025 года только некоторые страховщики стали отправлять предложения с повышенной базовой ставкой, то теперь практически все игроки устанавливают повышенное значение, пояснил эксперт.

Основная причина — рост убыточности ОСАГО на фоне удорожания запчастей и ремонта, считает Юрий Стрекалов из «Росгосстраха». Сильнее всего дорожают дефицитные детали для европейских, японских и корейских авто, которые зависят от логистики. Это влияет на размер средней выплаты. Если раньше от года к году она увеличивалась примерно на 10%, то в 2026-м только за первые шесть месяцев средний убыток подскочил на 9,7%, рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Мосесов.

Показатель аварийности водителя (КБМ) меняется раз в год — 1 апреля, объяснил врио гендиректора «Югории» Андрей Языков. Поэтому все, кто попадал в ДТП в течение года, получают сюрприз: стоимость полиса для них становится выше. Ограничителем при этом выступает тарифный коридор Банка России.

ОСАГО дорожает из-за негативных тенденций в ряде регионов, связанных с недобросовестными практиками — страховым мошенничеством и работой автоюристов, согласились в РСА. В последнее время сложилась судебная практика, которой злоупотребляют отдельные юристы для повышения собственного дохода, отметил Юрий Стрекалов.

Страховщикам всё чаще присуждали выплачивать компенсацию по ОСАГО выше лимита в 400 тысяч рублей. Это приводило к подорожанию полисов. Однако Конституционный суд уже запретил такие взыскания. Эту норму должны скоро закрепить в законе. Проект поправок сейчас рассматривают Минфин, ЦБ и страховое сообщество.

Что будет с ценами дальше

Снижения стоимости ОСАГО в ближайшее время на рынке не ожидают. Этому будет препятствовать ситуация с автозапчастями. На фоне подорожания бензина цена доставки выросла примерно на 30%, в основном затронув крупногабаритные детали. Они подорожали на 10–12%, рассказывал глава РСА Евгений Уфимцев.

Логистические проблемы и рост цен на запчасти начались до трудностей с бензином. Поэтому общая тенденция удорожания сохранится вне зависимости от нормализации ситуации на топливном рынке, считает Стрекалов.

Общий рост цен на запчасти в справочнике РСА в сентябре этого года составит около 15% по сравнению с сентябрем 2025-го, оценили в Союзе автостраховщиков. Одна из причин — изменение единой методики расчета. Средняя выплата за счет этого вырастет примерно на 10%, отметил Павел Яковлев из «РЕСО-Гарантия». А значит, стоит ждать и сопоставимого подорожания ОСАГО, резюмировал Юрий Стрекалов.

Сейчас уже около 73% аварийных водителей получают максимальный тариф (против 64% в I квартале 2026-го). Когда большинство клиентов достигнут этого потолка, у страховщиков почти не останется возможностей поднимать цены для аварийных водителей. Тогда компании начнут активнее повышать тарифы для аккуратных водителей, чтобы компенсировать рост выплат.

Останавливать рост цен можно и по-другому, считает Игорь Расторгуев. Главное — сделать так, чтобы страховые выплаты обходились компаниям дешевле, а не просто заморозить тарифы. Также помогут пересмотр правил натурального возмещения и более строгий контроль за лимитами выплат.