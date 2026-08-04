Сентябрь станет продолжением лета: ученый пообещал теплое начало осени

Бабье лето прогнозируют затянувшимся Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В этом году сентябрь может оказаться продолжением лета во многих регионах России. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

Он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание, дожди с грозами и сильным ветром. Переменчивая погода может охватить и сентябрь.

«Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — объяснил Хитев в разговоре с RT.

Он добавил, что наиболее нестабильным по погоде месяцем осени может стать октябрь. По предварительному прогнозу, теплые дни будут сменять вторжения холодного воздуха и ночные заморозки.

Лето в этом году оказалось капризным и дождливым. Так, несколько регионов России пострадали от затоплений. Причиной стали мощные ливни, обрушившиеся на Урал, Сибирь, Крым и Дальний Восток.