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Страна и мир Сентябрь станет продолжением лета: ученый пообещал теплое начало осени

Сентябрь станет продолжением лета: ученый пообещал теплое начало осени

Иногда погоду будут омрачать дожди и ветер

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Бабье лето прогнозируют затянувшимся | Источник: Илья Бархатов / 74.RUБабье лето прогнозируют затянувшимся | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Бабье лето прогнозируют затянувшимся

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

В этом году сентябрь может оказаться продолжением лета во многих регионах России. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

Он отметил, что первые дни августа выдались жаркими, но во второй половине месяца ожидается похолодание, дожди с грозами и сильным ветром. Переменчивая погода может охватить и сентябрь.

«Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается», — объяснил Хитев в разговоре с RT.

Он добавил, что наиболее нестабильным по погоде месяцем осени может стать октябрь. По предварительному прогнозу, теплые дни будут сменять вторжения холодного воздуха и ночные заморозки.

Лето в этом году оказалось капризным и дождливым. Так, несколько регионов России пострадали от затоплений. Причиной стали мощные ливни, обрушившиеся на Урал, Сибирь, Крым и Дальний Восток.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где вода зашла в сотни домов и приусадебных участков. Затоплены оказались территории в Тюменской, Оренбургской областях и в Якутии. В Крыму из-за тропических ливней размыло дороги, тысячи домов остались без света. Добавим, что из-за паводков возрос риск вспышек острых кишечных инфекций. Подробнее об этом — в нашем материале.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Бабье лето Погода Осень Тепло
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Комментарии
2
Гость
9 часов
Кандидат химических наук предсказал погоду. Самим не смешно?
Гость
12 часов
"Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него класса три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей!".
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Гость
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