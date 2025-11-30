В Ярославле нашли подрядчика для благоустройства территории у модульной поликлиники. Что там сделают

В Ярославле определили подрядчика, который благоустроит территорию у строящейся модульной поликлиники на улице Гоголя во Фрунзенском районе. Торги выиграло архитектурное бюро ООО «Ярус» Об этом сообщили региональные власти 26 ноября.
«Государственный контракт, стоимость которого 26 млн 845 тысяч рублей, будет заключен в декабре. Подрядной организации предстоит создать комфортное и функциональное пространство для пациентов и медицинского персонала», — уточнили в правительстве Ярославской области.
По данным властей, на территории медучреждения обустроят удобные пешеходные зоны, проезды, тротуары и площадки. Кроме того, установят уличное освещение и ограждение по периметру участка.
Чем занимается архитектурное бюро «Ярус»
Проектный центр «Ярус» — это архитектурное и градостроительное бюро из Ярославля, которое работает с 2018 года. Гендиректором компании выступает Виктория Богинская. Организация занимается проектированием зданий, разработкой концепций благоустройства и городской среды, ландшафтным дизайном, а также подготовкой градостроительных решений для муниципалитетов и регионов.
«Ярус» выполняет полный цикл работ: от аналитики и создания концепции до проектной документации, сопровождения реализации и взаимодействия с подрядчиками и госструктурами. Бюро принимает участие в конкурсах, государственных торгах и занимается проектами как для частных заказчиков, так и для городских и региональных властей.
Проекты бюро представлены в самых разных регионах страны: от центральной России до Дальневосточного федерального округа. Отдельное место в их работе занимают проекты, созданные для Северного Кавказа и Арктических территорий.
Согласно проекту контракта, подрядчик также должен будет провести озеленение территории, в том числе высадить живую изгородь из туй и кустов можжевельника, засеять газон. На выполнение работ дается 170 календарных дней.
Комплексное благоустройство решит несколько задач: обеспечит удобный подъезд и подход к зданию, создаст эстетически приятное пространство и будет способствовать комфортному пребыванию людей. Все работы будут выполнены в строгом соответствии с утвержденным проектом.
Мошенничество при строительстве поликлиники
Напомним, что новую модульную поликлинику возводят из-за экстренного закрытия медучреждения на Московском проспекте летом 2023 года. Здание-памятник, где ранее получали помощь жители Фрунзенского района, признали аварийным и решили продать. Покупатель пока не нашелся. По контракту новую модульную поликлинику должны были открыть еще в конце 2024 года, но сроки сдвигались из-за срыва поставки конструкции с завода-изготовителя.
Сотрудники прокуратуры не раз инспектировали стройплощадку. В частности, в августе 2025-го руководителю компании-подрядчика объявили предостережение о недопустимости ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, поликлиника должна начать работу в первом квартале 2026 года.
Кто строит поликлинику
Подрядчиком выступает ООО «Алгоритм». Компания была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах.
По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.
В Ярославле вскрылось мошенничество при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя. По данным прокуратуры, из перечисленных подрядчику 258 миллионов рублей в качестве аванса, лишь треть было потрачено на расчеты с субподрядной организацией. Оставшиеся средства израсходованы на нужды компании-подрядчика ООО «Алгоритм», не связанные с возведением поликлиники.
28 ноября суд в Ярославле отправил под домашний арест директора подрядной организации. Уголовное дело расследуется по части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
