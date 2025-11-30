В Ярославле нашли подрядчика для благоустройства территории у модульной поликлиники. Что там сделают

По данным властей, поликлинику откроют в первом квартале 2026 года

В Ярославле определили подрядчика, который благоустроит территорию у строящейся модульной поликлиники на улице Гоголя во Фрунзенском районе. Торги выиграло архитектурное бюро ООО «Ярус» Об этом сообщили региональные власти 26 ноября.

«Государственный контракт, стоимость которого 26 млн 845 тысяч рублей, будет заключен в декабре. Подрядной организации предстоит создать комфортное и функциональное пространство для пациентов и медицинского персонала», — уточнили в правительстве Ярославской области.

По данным властей, на территории медучреждения обустроят удобные пешеходные зоны, проезды, тротуары и площадки. Кроме того, установят уличное освещение и ограждение по периметру участка.