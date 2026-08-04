Покупатель убил юную продавщицу, занял ее место и торговал до вечера: история загадочного преступления

Девушка только-только окончила школу и работала в киоске Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Пол был залит пивом и кровью, рядом со входом в киоск лежало тело 19-летней девушки. Внутри никаких следов борьбы: аккуратно выставленные товары с ценниками, стол, стул, кассовый аппарат, холодильники… и забытый паспорт человека, которого заподозрят в жестоком убийстве. Именно он, по основной версии, занял место убитой продавщицы и торговал до закрытия торговой точки, сидя в ларьке вместе с трупом.

В сентябре 2000 года у киоска на остановке в Нижнем Тагиле нашли тело молодой продавщицы Татьяны Кудрявцевой. Ее жестоко избили: голова, шея, верхняя часть туловища были покрыты ранами и гематомами. На теле насчитали 37 следов от ударов. Смерть наступила из-за обширного кровоизлияния в мягкие ткани шеи и отека глотки, который вызвал удушье.

Раскрыть дело по горячим следам не удалось. Только спустя 26 лет задержали екатеринбуржца Дениса, который жил в то время в Нижнем Тагиле. Его обвинили в убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Но в суде прокурор отказался от части обвинений. В итоге статью «Убийство» сменили на более мягкую (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбой убрали, а дело прекратили по срокам давности.

Рассказываем, почему так произошло, что осталось за кадром и почему адвокаты уверены, что настоящий преступник на свободе.

Была доверчивой и общительной

В 2000 году маркетплейсов и сетевых магазинов еще не было, и всё необходимое: газеты, сигареты, продукты и музыкальные кассеты — горожане покупали в киосках. В одной из таких торговых точек на остановке «Привокзальная площадь» в Нижнем Тагиле работала недавно окончившая школу Таня Кудрявцева.

Девушка жила с мамой, папой и младшей сестрой в частном доме. Родные называли ее доверчивой и общительной. Она не любила ругаться, по характеру была вежливой и скромной. Дальше учиться после школы не пошла, а сразу начала работать. О своей личной жизни не рассказывала.

25 сентября 2000 года Таня вышла на свою последнюю смену. День прошел спокойно, в 20:00 приехал хозяин киоска и забрал выручку, в 21:00 Татьяну навестила подруга. Больше девушку никто не видел живой. Она должна была запереться изнутри вечером на замок и никого не пускать до утра, не выходить. Но нарушила правило и открыла дверь. На свою беду. Пустив внутрь человека, от которого не ожидала опасности. Это стало роковой ошибкой.

Сразу после убийства милиция опросила также таксистов, которые часто останавливались ночью у киоска, чтобы купить пива или сигарет. Они рассказали интересную деталь: в ночь убийства в киоске вместо девушки работал парень. Его и заподозрили в убийстве.

Попросил кассету Михаила Круга

Вячеслав работал в такси в ночную смену на своей синей «Волге». Заказы тогда принимали по рации или ждали пассажиров у вокзала. Он рассказал, что 25 сентября около двух часов ночи подошел к киоску вместе со знакомыми ребятами из таксопарка. Обычно в ларьке торговали девушки, но в этот раз там сидел немного выпивший парень, это удивило друзей. У него было тихо, музыка не играла. Вячеслав попросил две бутылки «Балтики», продавец спокойно забрал деньги и отсчитал сдачу.

Андрей также работал в ту ночь. Он подходил к киоску дважды: сначала с Вячеславом, а потом с другим знакомым, Евгением. Второй раз он заходил в четыре утра.

«Подойдя, Женя попросил аудиокассету Михаила Круга, но парень сказал, что кассета с дефектом, и предложил выбрать другую. Они выбрали „Сектор газа“. Доставая ее, продавец уронил кассеты из другого ряда и начал составлять их. В ларьке была закрыта шторка, и кроме парня никого не было видно. Он был одет в серую вязаную кофту и синие джинсы, русый, худощавый, лет 20. В ларьке ориентировался уверенно, общался вежливо», — вспоминал второй свидетель.

Никаких подозрений у него и у других ночных покупателей не возникло. Никто из них не слышал криков о помощи или звуков борьбы. А утром таксисты узнали от милиционеров, что девушку-продавщицу жестоко убили.

Лежала на боку, вокруг валялись стекла

По версии обвинения, в тот вечер 22-летний Денис выпил и решил похитить 15 блоков сигарет. Он напал на девушку и стал избивать ее неизвестным предметом. Тупая травма гортани с отеком слизистой привела к сужению просвета и механической асфиксии. Девушка погибла на месте от удушья. При этом из киоска ничего, кроме сигарет стоимостью шесть тысяч рублей, не пропало. Внутри следователи нашли паспорт Дениса.

Молодого человека задержали. Несколько месяцев он провел в СИЗО, но вину не признал, после чего его отпустили за недоказанностью обвинения.

В своих показаниях Денис сообщил, что в тот вечер купил в киоске у Татьяны бутылку тагильского пива, затем пришел к киоску еще раз — за пивом и фисташками для встреченных у вокзала приятелей: корешем по кличке «Лысый» и его девушкой. Потом там же приобрел сигареты «Петр I», угостил продавщицу и познакомился с ней. Таня пустила его в киоск и угостила кофе. Посидев немного Денис опять пошел к друзьям, взяв в долг бутылку пива и банку джина и оставив в залог паспорт, так как денег больше не было. Джином он угостил Таню, пообещав прийти с деньгами позже.

Ночью, по его словам, он вернулся и отдал деньги, но паспорт забрать забыл. Они поговорили и решили еще раз попить кофе. Денис пошел на вокзал за беляшами. А когда вернулся и постучал в киоск — ему не открыли.

По словам Дениса, он увидел приоткрытую дверь и зашел внутрь, сразу почувствовал резкий запах, как от спиртного. Таня лежала на боку, вокруг нее валялись стекла. Крови он не увидел. Он испугался, что девушка умерла. В этот момент в окошко киоска постучали. Денис вышел из-за шторы — там стояли таксисты. Один из них попросил полуторалитровую бутылку пива. Денис отдал ему ее бесплатно, заявив, что у него день рождения. Второй попросил аудиокассету, ему он ответил, что записи на кассете плохие. Любитель музыки настаивал, что хочет послушать в машине что-нибудь. Тогда Денис дал ему кассету «Сектор газа» и сдачу с 50 рублей. Затем он убежал из киоска домой.

Согласно его показаниям, он только дома понял, что Татьяна мертва. В киоске же он испугался, что она лежит в неестественной позе.

Через год, в 2001 Денис совершил кражу и убийство, за то получил срок. Освободился досрочно в 2010 году и с тех пор проблем с законом не имел. Он разведен, есть дочь.

По делу также проверяли хозяина киоска. Его трое суток продержали в камере милиции, однако нашлось алиби. Родные подтвердили, что он был в другом месте.

Дениса задержали повторно 26 лет спустя, под Новый год. Он снова не признал вину, отказался давать показания и воспользовался 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. Дело поступило в суд по статьям «Убийство с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Разбой» (ст. 163 УК РФ).

Неожиданный финал

На предварительном слушании гособвинитель неожиданно для всех решил смягчить статью. Действия обвиняемого переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство без отягчающих обстоятельств». Также из обвинения убрали разбой. Подсудимый не стал настаивать на рассмотрении дела по существу и попросил прекратить его в связи с истечением срока давности.

По закону суд может освободить от ответственности только в случае, если преступление не карается пожизненным заключением или смертной казнью. Так как ч. 1 ст. 105 УК РФ не предусматривает таких наказаний, суд может удовлетворить такое ходатайство.

Почему так могло произойти, рассказал адвокат Дениса.

«Первый раз его привлекли в 2000 году, так как обнаружили в киоске его паспорт. Но тогда была практика брать товар в долг и оставлять документ. Глупо думать, будто реальный убийца оставит свои документы. Его отпустили за недоказанностью. Спустя 26 лет никаких новых доказательств не появилось. В то время на месте преступления не нашли его кровь или ДНК. Дома всю его одежду перетряхнули — ничего. Мы ходатайствовали о прекращении по срокам давности. Если бы не прекратили, его могли бы оправдать», — считает адвокат Данил Задорин.

В деле, по его словам, есть и другие странности.

«Хозяин киоска Витоди раньше не говорил, что у него пропали блоки сигарет, а сейчас вдруг вспомнил, спустя 26 лет. Как можно незамеченным выйти и унести 15 блоков сигарет? Это огромная гора, но никто этого не видел, а больше ничего не пропало. Поэтому разбой убрали из обвинения. Была версия, что женатый хозяин киоска состоял в интимной связи с погибшей продавщицей, которая в него влюбилась. А жена его ревновала. Но, насколько я знаю, эту версию серьезно не проверяли», — говорит защитник.

В итоге уголовное дело в отношении Дениса прекратили по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением сроков давности. Он не стал это оспаривать. Постановление вступило в законную силу. Это означает, что он не может считаться невиновным (для этого нужен оправдательный приговор). Но никакого наказания он не понес — так как подразумевается, что спустя столько времени общественная опасность данного преступления уже не такая большая.

Денис остался единственным подозреваемым, но поскольку он отрицал свою вину, то его мотивы и отношение к убитой девушке так и остались загадкой.

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