«Я была шокирована»: Жанну Агузарову заметили на отдыхе с 22-летнем парнем

Артистка не перестает шокировать своей эпатажностью Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Давненько о самой загадочной артистке эстрады Жанне Агузаровой ничего не было слышно. Последний ее громкий выход в свет случился в 2024 году, когда она триумфально появилась на премии МУЗ-ТВ. Поклонники, конечно, до сих пор надеются на полноценные туры и новые гранд-концерты, но пока королева рок-н-ролла подкинула совсем иной повод для обсуждения. Как узнали наши коллеги из издания «СтарХит», артистку заметили на отдыхе — и не одну, а в компании молодого человека.

Вопреки распространенному мнению Агузарова совсем не прячется от мира в своей квартире. Ее нередко видят прогуливающуюся до магазина или на фотосессиях. Однако внимания большого количества людей артистка старается всё же избегать, поэтому многие постояльцы загородного отеля в Подмосковье удивились, увидев королеву рок-н-ролла.

— Я была шокирована, слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, было большой неожиданностью встретить ее здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась еще какими-то оздоровительными услугами, — передает слова одной из гостей издание «СтарХит».

Затеряться в толпе отдыхающих Агузаровой не удалось. Артистка не изменяет себе и появляется на публике в эпатажных ярких образах. В этот раз внимание людей привлекло то, что Жанна надела сразу две пары очков.

Очки — отдельная любовь Агузаровой, вот и Данил сделал на фотосессии акцент на них Источник: Данил Онищенко / vk.com

— Мы каждый раз в разных нарядах ее видели. Даже когда они возвращались из леса в отель. Всегда удивительные, необычные вещи, — поделились впечатлениями гости.

Данил активно ведет профиль в социальных сетях Источник: Данил Онищенко / vk.com

Привлекла внимание не только сама Агузарова, но и ее спутник. Три дня в загородном отеле ее видели с кудрявым молодым человеком, с которым она прогуливалась под ручку и ходила в лес. Им оказался 22-летний Даниил Онищенко. Разница в возрасте почти в 40 лет, кажется, нисколько не мешает паре, ведь их объединяет нечто большее — любовь к искусству.

Данилу не впервой оказываться под ручку со звездой Источник: Данил Онищенко / vk.com