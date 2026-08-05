Выходные и праздники в 2027 году: как отдыхать дольше и что будет с зарплатой

Производственный календарь помогает заранее подобрать даты отпуска на 2027 год Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Желание срочно спланировать отпуск обычно появляется в двух случаях: когда за окном особенно серо или когда коллега сообщает, что уже купил билеты на май. Во втором случае медлить действительно опасно: самые удобные даты в графике отпусков имеют свойство исчезать быстрее недорогих мест у моря.

Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год. При стандартной пятидневной рабочей неделе в нем предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Главным подарком станут новогодние каникулы продолжительностью 11 дней, но и в остальные месяцы найдутся возможности устроить небольшое путешествие или хотя бы несколько дней не смотреть на будильник.

Как россияне будут отдыхать в 2027 году

Самый продолжительный непрерывный отдых ожидается на стыке двух лет. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и закончатся 10 января 2027-го. Таким образом, на работу большинству сотрудников с пятидневным графиком нужно будет выйти в понедельник, 11 января.

В течение года проект предусматривает следующие длинные выходные:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — 11 дней;

с 21 по 23 февраля — 3 дня;

с 6 по 8 марта — 3 дня;

с 1 по 3 мая — 3 дня;

с 8 по 10 мая — 3 дня;

с 12 по 14 июня — 3 дня;

с 4 по 7 ноября — 4 дня;

31 декабря 2027 года — отдельный выходной перед новогодними каникулами 2028 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснил логику календаря коротко: «По возможности праздничные и выходные дни объединяются».

Именно поэтому отдельные субботы и воскресенья могут менять свое привычное место в календаре.

Какие выходные перенесут

Чтобы собрать несколько длинных периодов отдыха, предлагается перенести три выходных дня:

Субботу, 2 января, — на пятницу, 5 ноября. Воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря. Субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Последний перенос означает, что 20 февраля станет рабочей субботой. Зато затем можно будет отдыхать три дня подряд: с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Рабочий день 20 февраля должен быть сокращен на один час, поскольку на него переносится предпраздничный рабочий день.

Календарь рассчитан прежде всего на сотрудников с пятидневной рабочей неделей. При сменном графике, шестидневке или работе в непрерывно действующей организации фактические дни отдыха могут отличаться. В таких случаях ориентироваться нужно не только на федеральный календарь, но и на утвержденный работодателем график.

Четыре отпускных дня между майскими праздниками дают десять дней отдыха Источник: GPT

Как продлить выходные с помощью отпуска

Длинные праздничные периоды можно заметно увеличить, если присоединить к ним несколько отпускных дней. Здесь календарь превращается в своеобразный конструктор: добавляешь три-четыре детали — получаешь полноценные каникулы.

Вот несколько наиболее удачных комбинаций.

Новогодние каникулы: 18 дней отдыха за 5 дней отпуска

Если оформить отпуск с 11 по 15 января, можно не выходить на работу с 31 декабря 2026 года по 17 января 2027-го. После пяти отпускных дней следуют обычные выходные — 16 и 17 января.

В результате получится 18 дней непрерывного отдыха. Правда, январь не всегда удобен с финансовой точки зрения: рабочих дней в нем мало, поэтому каждый пропущенный рабочий день для сотрудника с окладом обходится относительно дорого.

Февраль: 8 дней отдыха за 3 отпускных дня

Можно взять отпуск с 24 по 26 февраля. Тогда период отдыха продлится с 21 по 28 февраля включительно.

Три отпускных дня соединят праздничные выходные с последующей субботой и воскресеньем. Следует лишь помнить, что перед этим придется отработать субботу, 20 февраля.

Март: 9 дней отдыха за 4 отпускных дня

Если оформить отпуск с 9 по 12 марта, получится отдыхать с 6 по 14 марта.

Такой вариант особенно удобен для короткой поездки: впереди три праздничных дня, затем четыре дня отпуска и еще два обычных выходных. Чемодан едва успеет понять, что происходит.

Май: 10 дней отдыха за 4 отпускных дня

Одна из самых выгодных комбинаций года возникает между двумя майскими периодами отдыха. Для нее достаточно взять отпуск с 4 по 7 мая.

В результате сотрудник сможет отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Четыре отпускных дня превратятся в десятидневные каникулы благодаря выходным в честь Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Июнь: 9 дней отдыха за 4 отпускных дня

Отпуск с 15 по 18 июня позволит не работать с 12 по 20 июня.

Такая комбинация подходит для поездок по России: во многих регионах к середине июня уже устанавливается летняя погода, а до основного туристического пика остается некоторое время.

Ноябрь: 9 дней отдыха за 3 отпускных дня

В ноябре можно взять отпуск с 1-го по 3-е число. Вместе с выходными 30 и 31 октября и праздничным периодом с 4 по 7 ноября получится девять дней отдыха.

Это одна из наиболее экономных комбинаций года: на длинный перерыв потребуется только три дня из отпускного запаса.

Выгодно ли объединять праздники с отпуском

Ответ зависит от того, какую выгоду считать главной.

Если хочется отдыхать дольше и тратить меньше отпускных дней, объединять отпуск с праздниками выгодно. Особенно удачны периоды, когда несколько рабочих дней расположены между двумя длинными выходными, как в мае 2027 года.

Нерабочие праздничные дни, попавшие в период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число отпускных дней. Однако обычные субботы и воскресенья, а также выходные, появившиеся в результате переноса, считаются календарными днями отпуска, если указаны внутри его периода. Поэтому сотруднику, который хочет сэкономить дни, лучше оформлять отпуск только на рабочие «мостики».

Например, для майских каникул разумнее попросить отпуск на четыре дня — с 4 по 7 мая, — а не писать заявление на весь период с 1 по 10 мая. В первом случае из ежегодного отпуска будут использованы четыре дня, во втором — больше, хотя фактический отдых окажется одинаковым.

Разделять отпуск можно по соглашению с работодателем. При этом хотя бы одна из его частей должна составлять не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно распределять более короткими периодами, если выбранные даты согласованы.

Как отпуск отразится на зарплате

Само наличие большого количества праздников не уменьшает оклад. Если сотрудник полностью отработал положенные дни и не уходил в отпуск или на больничный, он должен получить установленный месячный оклад даже в коротком январе.

При отпуске расчет меняется. Выплата за месяц складывается из двух частей:

зарплаты за фактически отработанные дни;

отпускных за календарные дни отпуска.

Отпускные рассчитываются по среднему заработку за предыдущие 12 календарных месяцев. В упрощенном случае, когда расчетный период отработан полностью, начисленную зарплату делят на 12, а затем на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Полученный средний дневной заработок умножают на количество оплачиваемых дней отпуска.

Из-за разных формул месячный доход во время отпуска может оказаться как ниже, так и немного выше обычного оклада. На результат влияют премии, больничные, командировки, повышение зарплаты и количество рабочих дней в выбранном месяце.

Отпускные зависят от среднего заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев Источник: GPT

Почему январский отпуск часто невыгоден по деньгам

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них для сотрудника с фиксированным окладом. В январе 2027 года будет только 15 рабочих дней. В феврале и мае — по 19, в ноябре — 20.

Больше всего рабочих дней — по 22 — ожидается в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. При прочих равных отпуск в одном из этих месяцев обычно меньше влияет на зарплатную часть выплаты.

Рассмотрим упрощенный пример. Сотрудник получает оклад 80 тысяч рублей до вычета НДФЛ, полностью отработал предыдущий год и берет семь календарных дней отпуска с понедельника по воскресенье. Его примерные отпускные составят:

80 000 ÷ 29,3 × 7 = около 19 113 рублей.

Если такой отпуск приходится на январь с 15 рабочими днями, сотрудник пропускает пять рабочих дней. Зарплата за оставшиеся десять дней составит примерно 53 333 рубля. Вместе с отпускными получится около 72 446 рублей до вычета налога.

Если аналогичный отпуск взять в июле, где 22 рабочих дня, зарплата за 17 отработанных дней составит примерно 61 818 рублей. С учетом отпускных итоговая сумма приблизится к 80 931 рублю.

Это только наглядный расчет. Реальные суммы могут отличаться, особенно если в течение предыдущего года сотрудник получал премии, менял оклад, находился на больничном или уже уходил в отпуск.