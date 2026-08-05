Дроны ударили по домам, склад Wildberries в огне: больше 100 беспилотников атаковали Тульскую область

Из-за падения обломков на сортировочный центр начался пожар (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Тульская область попала под удар беспилотников ночью 5 августа. Над регионом Минобороны РФ уничтожило 107 дронов, но без разрушений не обошлось. Рассказываем, что известно об атаке.

Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибших нет. Ранения получил один человек, ему оказывают медицинскую помощь.

«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — прокомментировали атаку в пресс-службе Wildberries.