Клещи станут агрессивнее кусаться в конце лета. Инструкция, как вытащить кровососа

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Новый пик активности паразитов начнется уже скоро

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При укусе клеща нужно вытаскивать очень осторожно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПри укусе клеща нужно вытаскивать очень осторожно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

При укусе клеща нужно вытаскивать очень осторожно

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В конце августа и с переходом на начало сентября наступит новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что несмотря на снижение активности клещей к началу августа, риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими.

Что делать, если клещ всё же присосался?

  1. Паразита необходимо аккуратно удалить пинцетом, специальном устройством или с помощью петли из прочной нити. Извлекать из кожи следует без резких рывков, а постепенно выкручивая и подтягивая его за хоботок.

  2. После удаления место укуса нужно промыть чистой водой с мылом или обработать рану антисептиком (спирт, йод, зеленка, хлоргексидин или перекись водорода).

  3. Клеща необходимо сохранить в маленькой емкости, чтобы сдать его на исследование. Обязательно зафиксируйте дату и место укуса.

  4. Как можно быстрее обратитесь в больницу или травмпункт, а также наблюдайте за состоянием в ближайшие 2–4 недели.

Если после исследования лаборатория подтвердит, что клещ был инфицированным, срочно обратитесь к врачу для назначения анализов и правильного лечения.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Клещ Укус Паразит Энцефалит Болезнь
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