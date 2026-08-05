Клещи станут агрессивнее кусаться в конце лета. Инструкция, как вытащить кровососа

В конце августа и с переходом на начало сентября наступит новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что несмотря на снижение активности клещей к началу августа, риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими.
Что делать, если клещ всё же присосался?
Паразита необходимо аккуратно удалить пинцетом, специальном устройством или с помощью петли из прочной нити. Извлекать из кожи следует без резких рывков, а постепенно выкручивая и подтягивая его за хоботок.
После удаления место укуса нужно промыть чистой водой с мылом или обработать рану антисептиком (спирт, йод, зеленка, хлоргексидин или перекись водорода).
Клеща необходимо сохранить в маленькой емкости, чтобы сдать его на исследование. Обязательно зафиксируйте дату и место укуса.
Как можно быстрее обратитесь в больницу или травмпункт, а также наблюдайте за состоянием в ближайшие 2–4 недели.
Если после исследования лаборатория подтвердит, что клещ был инфицированным, срочно обратитесь к врачу для назначения анализов и правильного лечения.