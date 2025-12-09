Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу историческое здание бывшей поликлиники

В Ярославле выставили на продажу историческое здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу историческое здание бывшей взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Ранее начальная цена объекта составляла 96 млн 219 тысяч 500 рублей. Но сейчас здание подешевело. Начальная цена, указанная на сайте «Российского аукционного дома» — 88 миллионов 829 тысяч 738 рублей.

В состав лота входят сразу несколько объектов: двухэтажное здание больницы площадью 1770,5 квадратных метра, являющееся объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж площадью 47,6 квадратных метра, сарай площадью 57,2 квадратных метра и земля, на которой расположено здание. Общая площадь участка — 2023 квадратных метра. Имеются ограничения на использование земли.

«Архитектура здания на сегодняшний день неплохо сохранилась, включая оригинальные оконные переплеты, декоративные элементы фасадов и внутреннего убранства помещений. В здании размещалось когда-то одно из старейших благотворительных учреждений Ярославля», — говорится на сайте «Российского аукционного дома».

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте раньше принадлежало ярославскому купцу Алексею Трунову. Он очень любил детей, и в какой-то момент решил отдать собственный дом на тогда еще Большой Московской улице под нужды приюта, который был торжественно открыт в 1858 году. В 1904 году на пожертвования ярославских доброхотов приют расширился.

В объявлении указано несколько факторов инвестиционной привлекательности. Например, расположение дома-памятника неподалеку от центра города. Указано, что в здании можно оборудовать апартаменты, гостиницу с рестораном или офисы.

«Основные центры административной, торговой и культурной жизни города находятся в 1,5 км от объекта, а развитая дорожно-уличная сеть вблизи объекта обеспечивает хорошую проходимость. Отдельным фактором уникальности объекта является возможность приобрести четыре здания с земельным участком целиком», — говорится в описании объекта.

При этом здания расположены на собственном огороженном участке, есть возможность размещения наземной парковки во внутреннем дворе.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 27 января 2026 года. Торги проведут 30 января. Для участия необходимо внести задаток в 8 млн 882 тысячи 973 рубля 80 копеек.

Бывшую поликлинику на Московском проспекте пытаются продать не в первый раз. Её экстренно закрыли летом 2023 года. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Вместо стационара губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной.