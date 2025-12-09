НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,27
EUR 89,71
Экопроекты российских компаний
Новый порядок выбора мэра
«Умные решения»
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Льготные парковки для каршеринга
Хотят построить новый храм
Как сэкономить на Новый год
Недвижимость Строят новую поликлинику Подробности Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу историческое здание бывшей поликлиники

Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу историческое здание бывшей поликлиники

Сколько денег за нее хотят выручить

512
В Ярославле выставили на продажу историческое здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выставили на продажу историческое здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу историческое здание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу историческое здание бывшей взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Ранее начальная цена объекта составляла 96 млн 219 тысяч 500 рублей. Но сейчас здание подешевело. Начальная цена, указанная на сайте «Российского аукционного дома» — 88 миллионов 829 тысяч 738 рублей.

В состав лота входят сразу несколько объектов: двухэтажное здание больницы площадью 1770,5 квадратных метра, являющееся объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж площадью 47,6 квадратных метра, сарай площадью 57,2 квадратных метра и земля, на которой расположено здание. Общая площадь участка — 2023 квадратных метра. Имеются ограничения на использование земли.

«Архитектура здания на сегодняшний день неплохо сохранилась, включая оригинальные оконные переплеты, декоративные элементы фасадов и внутреннего убранства помещений. В здании размещалось когда-то одно из старейших благотворительных учреждений Ярославля», — говорится на сайте «Российского аукционного дома».

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте раньше принадлежало ярославскому купцу Алексею Трунову. Он очень любил детей, и в какой-то момент решил отдать собственный дом на тогда еще Большой Московской улице под нужды приюта, который был торжественно открыт в 1858 году. В 1904 году на пожертвования ярославских доброхотов приют расширился.

В объявлении указано несколько факторов инвестиционной привлекательности. Например, расположение дома-памятника неподалеку от центра города. Указано, что в здании можно оборудовать апартаменты, гостиницу с рестораном или офисы.

«Основные центры административной, торговой и культурной жизни города находятся в 1,5 км от объекта, а развитая дорожно-уличная сеть вблизи объекта обеспечивает хорошую проходимость. Отдельным фактором уникальности объекта является возможность приобрести четыре здания с земельным участком целиком», — говорится в описании объекта.

При этом здания расположены на собственном огороженном участке, есть возможность размещения наземной парковки во внутреннем дворе.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 27 января 2026 года. Торги проведут 30 января. Для участия необходимо внести задаток в 8 млн 882 тысячи 973 рубля 80 копеек.

Бывшую поликлинику на Московском проспекте пытаются продать не в первый раз. Её экстренно закрыли летом 2023 года. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Вместо стационара губернатор Михаил Евраев пообещал построить новые модульные поликлиники на улицах Гоголя и Мельничной.

Прошлые торги были перенесены, по распоряжению регионального Министерства имущественных отношений. По словам менеджера по продаже объекта РАД Юлии Ермаковой, желающих приобрести здание не так уж много, а потому, вероятнее всего, быстро его продать не получится.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Поликлиника Историческое здание Торги Российский аукционный дом
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
Николаевский приют- одно из первых учреждений, которое содержалось за счет благотворительности. Николаевский приют был основан купцом Алексеем Труновым и находился в его особняке. Лестницы в здании чугунные, а на решетке пола можно увидеть царские вензели. На территории приюта располагалась церковь в честь Живоначальной Троицы. Церковь была реставрирована в 1904 году, на средства жены покойного основателя табачной фабрики Е.Я. Дунаевой. До наших дней прекрасно сохранился пол из металлических плит, который находится в кабинете хирурга-травматолога. Также сиротам помогала Ярославская большая мануфактура.
Гость
1 час
Столько всего,а цена дешевле Долинский квартиры.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление