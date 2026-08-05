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Криминал Казнь — слишком мягко. Мать убитых в Таиланде россиян требует жесткого наказания для преступников

Казнь — слишком мягко. Мать убитых в Таиланде россиян требует жесткого наказания для преступников

Местные жители просили приговорить обвиняемых к смерти

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Преступников подозревают и в других убийствах | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПреступников подозревают и в других убийствах | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Преступников подозревают и в других убийствах

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мать убитых в Таиланде россиян — 22-летний Дианы и ее брата Даниила (имя несовершеннолетнего изменено) — против смертной казни для обвиняемых. Зарина Назимова считает, что более справедливым наказанием было бы пожизненное заключение.

«Что касается наказания для виновных, Зарина отрицает смертную казнь. Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти», — рассказал ТАСС родственник семьи Константин.

Он добавил, что семья тяжело переживает случившуюся трагедию. Однако поддержка окружающих помогает им держаться.

«Мы чувствуем сильную боль. Зарина еле держится на последних силах, но наша большая семья и ваша поддержка нам очень помогают», — отметил Константин.

Диана и Даниил пропали 27 июля. Рано утром они уехали из дома на мотоцикле. Вскоре матери, которая в тот момент находилась в Бангкоке, пришло от дочери СМС со словом Urgent! («Срочно!»), после чего связь с молодыми людьми прервалась. В Паттайе начались масштабные поиски, в результате которых уже на следующий день удалось найти мотоцикл молодых людей. Он был разобран и закопан в землю.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей — 43-летний Тхан по прозвищу Понг и 39-летний Тхонгчай, известный как Тхонг. На допросах Пхонг признался, что выстрелил в Даниила и забил до смерти его сестру. Предварительно, мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян.

В месте захоронения молодых людей полиция также обнаружила еще тела трех тайцев. Правоохранители предполагают, что обвиняемые могут оказаться серийными преступниками, связанными с другими исчезновениями людей и убийствами. Местные жители же требуют приговорить Понга и Тхонга к смертной казни.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Казнь Убийство Таиланд Преступление
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