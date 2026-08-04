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Дороги и транспорт Ищите пути объезда: в Ярославской области для автомобилистов закроют три ж/д переезда

Ищите пути объезда: в Ярославской области для автомобилистов закроют три ж/д переезда

Ограничения будут действовать несколько дней

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В Ярославской области перекроют движение через три железнодорожных переезда | Источник: Александр Левчук / NGS42.RUВ Ярославской области перекроют движение через три железнодорожных переезда | Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

В Ярославской области перекроют движение через три железнодорожных переезда

Источник:

Александр Левчук / NGS42.RU

С 5 по 7 августа в Ярославской области перекроют движение через три железнодорожных переезда. Об ограничениях в Ростовском и Переславском районах предупредили в пресс-службе Северной железной дороги. Причина — ремонт.

Какие ж/д переезды перекроют:

  • 5 августа с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение авто через железнодорожный переезд 146 км у села Берендеево в Переславском районе (дорога Берендеево — Бектышево). Объезд возможен через железнодорожный переезд 144 км на дороге Волчья Гора.

  • 6 августа с 09:00 до 16:00 перекроют для авто железнодорожный переезд 222 км в Ростовском районе (дорога Углич — Ростов, направление на поселок Борисоглебский). Объезд: через железнодорожный переезд 219 км, по дороге Алевайцино — Воронино — Петровское, направление на с. Шурскол.

  • 7 августа с 09:00 до 16:00 введут ограничения на проезд автотранспорта через переезд 219 км в Ростовском районе (дорога Алевайцино — Воронино — Петровское, направление на с. Шурскол). Объехать перекрытие можно через железнодорожный переезд 222 км (автомобильная дорога Углич — Ростов).

Ранее стало известно о ремонте на разбитой в хлам дороге в поселке Семибратово Ростовского района.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Железнодорожный переезд Ограничение движения Северная железная дорога
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Комментарии
4
Гость
4 часа
Ремонт это хорошо
Гость
4 часа
Спасибо за предупреждение. Люди будут рассчитывать время на объезд дополнительно
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Гость
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