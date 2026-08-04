Ищите пути объезда: в Ярославской области для автомобилистов закроют три ж/д переезда

С 5 по 7 августа в Ярославской области перекроют движение через три железнодорожных переезда. Об ограничениях в Ростовском и Переславском районах предупредили в пресс-службе Северной железной дороги. Причина — ремонт.
Какие ж/д переезды перекроют:
5 августа с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение авто через железнодорожный переезд 146 км у села Берендеево в Переславском районе (дорога Берендеево — Бектышево). Объезд возможен через железнодорожный переезд 144 км на дороге Волчья Гора.
6 августа с 09:00 до 16:00 перекроют для авто железнодорожный переезд 222 км в Ростовском районе (дорога Углич — Ростов, направление на поселок Борисоглебский). Объезд: через железнодорожный переезд 219 км, по дороге Алевайцино — Воронино — Петровское, направление на с. Шурскол.
7 августа с 09:00 до 16:00 введут ограничения на проезд автотранспорта через переезд 219 км в Ростовском районе (дорога Алевайцино — Воронино — Петровское, направление на с. Шурскол). Объехать перекрытие можно через железнодорожный переезд 222 км (автомобильная дорога Углич — Ростов).
Ранее стало известно о ремонте на разбитой в хлам дороге в поселке Семибратово Ростовского района.