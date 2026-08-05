НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Экономика Банки массово отказывают в кредитных каникулах: в чём причина

Банки массово отказывают в кредитных каникулах: в чём причина

Рассказываем, на что обращают внимание финансовые организации

51
Резкое падение доходов придется доказать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРезкое падение доходов придется доказать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Резкое падение доходов придется доказать

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Большинству заемщиков отказывают в кредитных каникулах — до 70% обращений не получают одобрения. О том, почему это происходит, рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Если заемщик соответствует установленным законом критериям, банк обязан предоставить ему кредитные каникулы. Кредитор проверяет размер кредита, основания обращения, комплектность документов и отсутствие предусмотренных законом препятствий», — пояснила Фрумина агентству «Прайм».

Основная причина отказов, по словам эксперта, — отсутствие документов, подтверждающих предусмотренные законом основания. Для получения каникул по потребительскому кредиту нужно доказать, что среднемесячный доход за два месяца до обращения снизился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом за последние 12 месяцев. В противном случае банк может отказать.

Вторая причина — бюрократические ошибки. Банк не вправе требовать документы, не предусмотренные законом, однако неполные сведения, не позволяющие проверить доходы за установленный период, могут стать основанием для отказа.

Третий блок причин связан с условиями самого займа. Для ипотечных каникул сумма не должна превышать 15 миллионов рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для проживания. Лимиты отличаются и для других видов: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для потребительских кредитов — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей. При этом учитывается первоначальная сумма, а не текущий остаток долга.

Отказы бывают и по другим основаниям. По одному договору каникулы можно получить один раз в связи со снижением дохода и еще один раз — из-за чрезвычайной ситуации. Нельзя одновременно взять обычные каникулы и льготный период для участников СВО. Также банк откажет, если заемщик стал банкротом, если по кредиту уже есть судебное решение о взыскании или если исполнительный лист уже направили к приставам.

«Перед обращением необходимо проверить первоначальную сумму кредита, правильно рассчитать снижение дохода и подготовить документы за требуемый период. Именно несоответствие обязательным условиям закона чаще всего становится причиной отказа», — подчеркнула Фрумина.

Кредитные каникулы не означают списания долга. На время льготного периода продолжают начисляться проценты, а срок возврата кредита продлевается. Каникулы лишь временно снижают нагрузку, но не освобождают от обязательств.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Кредитные каникулы Ошибка Льгота Банк Отказ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем