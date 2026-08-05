Банки массово отказывают в кредитных каникулах: в чём причина

Резкое падение доходов придется доказать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Большинству заемщиков отказывают в кредитных каникулах — до 70% обращений не получают одобрения. О том, почему это происходит, рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Если заемщик соответствует установленным законом критериям, банк обязан предоставить ему кредитные каникулы. Кредитор проверяет размер кредита, основания обращения, комплектность документов и отсутствие предусмотренных законом препятствий», — пояснила Фрумина агентству «Прайм».

Основная причина отказов, по словам эксперта, — отсутствие документов, подтверждающих предусмотренные законом основания. Для получения каникул по потребительскому кредиту нужно доказать, что среднемесячный доход за два месяца до обращения снизился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом за последние 12 месяцев. В противном случае банк может отказать.

Вторая причина — бюрократические ошибки. Банк не вправе требовать документы, не предусмотренные законом, однако неполные сведения, не позволяющие проверить доходы за установленный период, могут стать основанием для отказа.

Третий блок причин связан с условиями самого займа. Для ипотечных каникул сумма не должна превышать 15 миллионов рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для проживания. Лимиты отличаются и для других видов: для автокредитов — 1,6 миллиона рублей, для потребительских кредитов — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей. При этом учитывается первоначальная сумма, а не текущий остаток долга.

Отказы бывают и по другим основаниям. По одному договору каникулы можно получить один раз в связи со снижением дохода и еще один раз — из-за чрезвычайной ситуации. Нельзя одновременно взять обычные каникулы и льготный период для участников СВО. Также банк откажет, если заемщик стал банкротом, если по кредиту уже есть судебное решение о взыскании или если исполнительный лист уже направили к приставам.

«Перед обращением необходимо проверить первоначальную сумму кредита, правильно рассчитать снижение дохода и подготовить документы за требуемый период. Именно несоответствие обязательным условиям закона чаще всего становится причиной отказа», — подчеркнула Фрумина.