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Какие штрафы ГИБДД нельзя оплатить со скидкой: список

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Оплатить штраф со скидкой можно только в установленный срок | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUОплатить штраф со скидкой можно только в установленный срок | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Оплатить штраф со скидкой можно только в установленный срок

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России действует скидка 25% на оплату штрафов ГИБДД, но она распространяется не на все нарушения. Список тех, за что придется заплатить по полной, привели в МВД России.

«При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ч. 2 и 4 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ст. 12.10, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ч. 4 — 6 ст. 12.23, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, <…> не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 75% от суммы наложенного административного штрафа», — говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

В перечень вошли грубые и повторные нарушения. Скидка не действует в следующих случаях:

  • повторное управление незарегистрированным автомобилем. За это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев;

  • управление транспортным средством водителем, не имеющим прав или лишенным их. Если нарушение совершено впервые, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении — 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы;

  • управление автомобилем в состоянии опьянения. Штраф — 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель попался пьяным повторно, наказание уже уголовное: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет, и в дополнение — конфискация машины;

  • отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Наказание такое же, как за пьяное вождение: 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года;

  • повторное превышение скорости на 60–80 км/ч. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на один год. Если превышение совершено впервые — 3–3,75 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев;

  • нарушение правил проезда через железнодорожный переезд. Штраф — 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от трех до шести месяцев;

  • повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За нарушение, совершенное впервые, — 1,5 тысячи рублей;

  • повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на один год. За первое такое нарушение штраф также составляет 7,5 тысячи рублей, но лишить прав могут на срок от четырех до шести месяцев;

  • нарушение требований дорожных знаков или разметки. За это предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев;

  • нарушения правил организованной перевозки детей. Для водителя штраф составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических лиц — 200 тысяч рублей;

  • дорожно-транспортное происшествие, повлекшее причинение вреда здоровью. Если вред легкий — штраф до 7,5 тысячи рублей, если средней тяжести — до 25 тысяч рублей;

  • употребление алкоголя после ДТП. Штраф — 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Всего за пять месяцев 2026 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 79,3 миллиона дел об административных правонарушениях. Это на 4,4% меньше, чем годом ранее. Вынесено 78,2 миллиона постановлений, из них исполнено 64,2 миллиона, или 82,1% (в 2025-м — 82,4%).

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф ГИБДД Скидка МВД России
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Комментарии
3
Гость
7 часов
Соблюдение ПДД = жизнь без штрафов! Все в наших руках!
Гость
9 часов
Спасибо за инфу. Не нарушаю, но как говорится - на всякий случай
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Гость
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