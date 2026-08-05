Какие штрафы ГИБДД нельзя оплатить со скидкой: список

повторное управление незарегистрированным автомобилем. За это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев;

управление транспортным средством водителем, не имеющим прав или лишенным их. Если нарушение совершено впервые, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении — 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы;

управление автомобилем в состоянии опьянения. Штраф — 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель попался пьяным повторно, наказание уже уголовное: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет, и в дополнение — конфискация машины;

отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Наказание такое же, как за пьяное вождение: 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года;

повторное превышение скорости на 60–80 км/ч. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на один год. Если превышение совершено впервые — 3–3,75 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев;

нарушение правил проезда через железнодорожный переезд. Штраф — 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от трех до шести месяцев;

повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За нарушение, совершенное впервые, — 1,5 тысячи рублей;

повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Штраф — 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на один год. За первое такое нарушение штраф также составляет 7,5 тысячи рублей, но лишить прав могут на срок от четырех до шести месяцев;

нарушение требований дорожных знаков или разметки. За это предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев;

нарушения правил организованной перевозки детей. Для водителя штраф составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических лиц — 200 тысяч рублей;

дорожно-транспортное происшествие, повлекшее причинение вреда здоровью. Если вред легкий — штраф до 7,5 тысячи рублей, если средней тяжести — до 25 тысяч рублей;