Угадайте здание Ярославля по двери — тест на знание городской архитектуры

Мы часто любуемся фасадами зданий, но редко обращаем внимание на двери. А ведь именно они могут рассказать многое о доме. Проверьте свою внимательность: сможете ли вы узнать известные здания Ярославля только по их дверям? Пройдите наш тест и выясните, насколько хорошо вы знаете город.
Нажмите на фотографию, чтобы проверить свой ответ: она перевернется и покажет общий вид здания, которому принадлежит дверь. Правильные ответы — внизу текста.
Правильные ответы
Советская площадь, 1/19. Ярославская областная дума.
Улица Кирова, 8/10. Дом актера имени Сергея Пускепалиса.
Проспект Ленина, 27. Дворец молодежи.
Улица Максимова, 13. Ярославская государственная филармония.
Улица Стачек, 58. Церковь Андрея Критского в Маленках.
Улица Первомайская, 12. Ротонда гостиного двора.
Улица Свободы, 8/38. Власьевская аптека.
Улица Нахимсона, 21, здесь располагается буфет «Гастроном № 1».