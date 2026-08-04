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Город Тест Угадайте здание Ярославля по двери — тест на знание городской архитектуры

Угадайте здание Ярославля по двери — тест на знание городской архитектуры

Проверьте свою внимательность

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В Ярославле можно встретить самые разнообразные двери | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле можно встретить самые разнообразные двери | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле можно встретить самые разнообразные двери

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы часто любуемся фасадами зданий, но редко обращаем внимание на двери. А ведь именно они могут рассказать многое о доме. Проверьте свою внимательность: сможете ли вы узнать известные здания Ярославля только по их дверям? Пройдите наш тест и выясните, насколько хорошо вы знаете город.

Нажмите на фотографию, чтобы проверить свой ответ: она перевернется и покажет общий вид здания, которому принадлежит дверь. Правильные ответы — внизу текста.

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2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

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Источники:
2 —

Александр Куренной / 76.RU

Правильные ответы

  1. Советская площадь, 1/19. Ярославская областная дума.

  2. Улица Кирова, 8/10. Дом актера имени Сергея Пускепалиса.

  3. Проспект Ленина, 27. Дворец молодежи.

  4. Улица Максимова, 13. Ярославская государственная филармония.

  5. Улица Стачек, 58. Церковь Андрея Критского в Маленках.

  6. Улица Первомайская, 12. Ротонда гостиного двора.

  7. Улица Свободы, 8/38. Власьевская аптека.

  8. Улица Нахимсона, 21, здесь располагается буфет «Гастроном № 1».

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Александр Куренной
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Тест Дверь Ярославль
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Комментарии
5
Гость
1 час
Как фотограф очень люблю двери в Ярославле, они у нас очень необычные и красивые, ну и конечно каждую из них знаю, так как проводили там съемочки
Гость
3 часа
Почти как в том анекдоте про Вовочку - "Отгадай, чья Мама пришла?"😂👍
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Гость
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