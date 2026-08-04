Угадайте здание Ярославля по двери — тест на знание городской архитектуры

Мы часто любуемся фасадами зданий, но редко обращаем внимание на двери. А ведь именно они могут рассказать многое о доме. Проверьте свою внимательность: сможете ли вы узнать известные здания Ярославля только по их дверям? Пройдите наш тест и выясните, насколько хорошо вы знаете город.