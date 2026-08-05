Суровой или мягкой будет зима, можно узнать по погоде 5 августа — важные приметы

В среду, 5 августа, православные христиане чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и их 13 сподвижников, которые пострадали за веру в начале IV века. По погоде в этот день, по народным приметам, можно узнать, насколько суровой и снежной будет зима.
Если 5 августа будет идти дождь, то это станет добрым знаком, указывающим на теплую зиму с оттепелями. При этом холодный сезон стоит ожидать снежным. Сухая и жаркая погода говорит о морозной и суровой зиме, а гром предвещает сильные и частые метели.
Стоит обратить внимание и на состояние листвы березы. Если 5 августа листья начали желтеть сверху в кроне, то зима придет раньше срока, а первые морозы стоит ждать уже в ноябре.
Народные традиции и обычаи
Ранний подъем и работа. Считалось, что долго спать в этот день нельзя: «Долго спать — добра не видать». Крестьяне вставали с рассветом и трудились до заката: жали хлеб, косили, вязали снопы. День воспринимался как время, когда каждая минута на счету;
сбор калины и малины. Ягоды собирали всей семьей: детям и девушкам поручали лесные и садовые заготовки. Из малины делали варенье, морсы и сушили на зиму; калину ценили за лечебные свойства — из нее готовили настои, перетирали с сахаром, варили компоты;
пирог с ягодами. В доме пекли пироги с начинкой из малины и калины. Угощали родных, соседей и путников: считалось, что щедрость в этот день привлекает благополучие;
осторожность в полдень. Даже в разгар работы в самый солнцепек старались делать перерыв: верили, что полуденный зной может «сжечь силы», а человек рискует получить солнечный удар или морок;
защита дома. В некоторых местах под порог или под подушку клали небольшой железный предмет (гвоздь, ключ) как оберег от злых сил и дурных влияний.
Что в народе старались не делать
Не спать днем. Считалось, что дневной сон может привести к вялости и неудачам на весь год;
не бездельничать. Праздность в этот день воспринималась как риск потерять достаток и удачу в делах;
не пробовать новое варенье до окончания заготовок. Верили, что из‑за этого вся партия может испортиться;
не шуметь в лесу при сборе ягод. Громкие разговоры, крики и песни могли «распугать лесных духов», из‑за чего в будущем году ягод будет мало;
мужчинам не подходить близко к водоемам и не купаться. Существовали поверья о водяных духах, которые в этот день особенно активны;
парням без пары не ходить в лес в одиночку. Опасались русалочьих хороводов: верили, что духи могут запутать дорогу или навести тоску.