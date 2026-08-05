Суровой или мягкой будет зима, можно узнать по погоде 5 августа — важные приметы

Ранний подъем и работа. Считалось, что долго спать в этот день нельзя: «Долго спать — добра не видать». Крестьяне вставали с рассветом и трудились до заката: жали хлеб, косили, вязали снопы. День воспринимался как время, когда каждая минута на счету;

сбор калины и малины. Ягоды собирали всей семьей: детям и девушкам поручали лесные и садовые заготовки. Из малины делали варенье, морсы и сушили на зиму; калину ценили за лечебные свойства — из нее готовили настои, перетирали с сахаром, варили компоты;

пирог с ягодами. В доме пекли пироги с начинкой из малины и калины. Угощали родных, соседей и путников: считалось, что щедрость в этот день привлекает благополучие;

осторожность в полдень. Даже в разгар работы в самый солнцепек старались делать перерыв: верили, что полуденный зной может «сжечь силы», а человек рискует получить солнечный удар или морок;