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Лето Суровой или мягкой будет зима, можно узнать по погоде 5 августа — важные приметы

Суровой или мягкой будет зима, можно узнать по погоде 5 августа — важные приметы

Гроза — знак частых метелей

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Ясный день предвещает морозную зиму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯсный день предвещает морозную зиму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ясный день предвещает морозную зиму

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В среду, 5 августа, православные христиане чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и их 13 сподвижников, которые пострадали за веру в начале IV века. По погоде в этот день, по народным приметам, можно узнать, насколько суровой и снежной будет зима.

Если 5 августа будет идти дождь, то это станет добрым знаком, указывающим на теплую зиму с оттепелями. При этом холодный сезон стоит ожидать снежным. Сухая и жаркая погода говорит о морозной и суровой зиме, а гром предвещает сильные и частые метели.

Стоит обратить внимание и на состояние листвы березы. Если 5 августа листья начали желтеть сверху в кроне, то зима придет раньше срока, а первые морозы стоит ждать уже в ноябре.

Народные традиции и обычаи

  • Ранний подъем и работа. Считалось, что долго спать в этот день нельзя: «Долго спать — добра не видать». Крестьяне вставали с рассветом и трудились до заката: жали хлеб, косили, вязали снопы. День воспринимался как время, когда каждая минута на счету;

  • сбор калины и малины. Ягоды собирали всей семьей: детям и девушкам поручали лесные и садовые заготовки. Из малины делали варенье, морсы и сушили на зиму; калину ценили за лечебные свойства — из нее готовили настои, перетирали с сахаром, варили компоты;

  • пирог с ягодами. В доме пекли пироги с начинкой из малины и калины. Угощали родных, соседей и путников: считалось, что щедрость в этот день привлекает благополучие;

  • осторожность в полдень. Даже в разгар работы в самый солнцепек старались делать перерыв: верили, что полуденный зной может «сжечь силы», а человек рискует получить солнечный удар или морок;

  • защита дома. В некоторых местах под порог или под подушку клали небольшой железный предмет (гвоздь, ключ) как оберег от злых сил и дурных влияний.

Что в народе старались не делать

  • Не спать днем. Считалось, что дневной сон может привести к вялости и неудачам на весь год;

  • не бездельничать. Праздность в этот день воспринималась как риск потерять достаток и удачу в делах;

  • не пробовать новое варенье до окончания заготовок. Верили, что из‑за этого вся партия может испортиться;

  • не шуметь в лесу при сборе ягод. Громкие разговоры, крики и песни могли «распугать лесных духов», из‑за чего в будущем году ягод будет мало;

  • мужчинам не подходить близко к водоемам и не купаться. Существовали поверья о водяных духах, которые в этот день особенно активны;

  • парням без пары не ходить в лес в одиночку. Опасались русалочьих хороводов: верили, что духи могут запутать дорогу или навести тоску.

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