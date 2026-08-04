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Происшествия Молодой музыкант-россиянин собрался на концерт в Черногории, но исчез. Его тело нашли через несколько дней

Молодой музыкант-россиянин собрался на концерт в Черногории, но исчез. Его тело нашли через несколько дней

21-летний парень учился в Австрии и приехал к родителям на каникулы

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Парня искали полиция и добровольцы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПарня искали полиция и добровольцы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Парня искали полиция и добровольцы

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Черногории пропал 21-летний джазовый музыкант из России Георгий Соломатин. Спустя несколько дней поисков парня нашли погибшим. Об этом сообщил местный портал Primorski.

Около пяти лет назад Георгий вместе с родителями переехал из Ленинградской области в Черногорию. Он окончил гимназию в Подгорице, после чего поступил в музыкальную академию в Австрии. На время каникул парень вернулся в черногорский город Бар, где живет его семья.

31 июля Георгий отправился в Будву на концерт группы «Мумий Тролль», писал Telegram-канал SHOT. Молодой человек вышел из дома и пропал, перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. Его семья обратилась в полицию, к поискам также подключились добровольцы.

4 августа Георгия обнаружили мертвым в одном из районов Бара. Primorski со ссылкой на местную полицию сообщает, на теле молодого человека не нашли признаков насилия. По данным издания, музыкант покончил с собой. Причина его поступка пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали, как в Таиланде в конце июля пропали молодые россияне — сестра и брат. Они уехали из дома на мотоцикле рано утром и перестали выходить на связь. Позже стало известно, что их убили двое местных жителей. Подозреваемых требуют приговорить к смертной казни.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Погибший Черногория Музыкант
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Комментарии
1
Гость
9 часов
Дикая страна.
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Гость
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