Молодой музыкант-россиянин собрался на концерт в Черногории, но исчез. Его тело нашли через несколько дней

Парня искали полиция и добровольцы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Черногории пропал 21-летний джазовый музыкант из России Георгий Соломатин. Спустя несколько дней поисков парня нашли погибшим. Об этом сообщил местный портал Primorski.

Около пяти лет назад Георгий вместе с родителями переехал из Ленинградской области в Черногорию. Он окончил гимназию в Подгорице, после чего поступил в музыкальную академию в Австрии. На время каникул парень вернулся в черногорский город Бар, где живет его семья.

31 июля Георгий отправился в Будву на концерт группы «Мумий Тролль», писал Telegram-канал SHOT. Молодой человек вышел из дома и пропал, перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. Его семья обратилась в полицию, к поискам также подключились добровольцы.

4 августа Георгия обнаружили мертвым в одном из районов Бара. Primorski со ссылкой на местную полицию сообщает, на теле молодого человека не нашли признаков насилия. По данным издания, музыкант покончил с собой. Причина его поступка пока неизвестна.