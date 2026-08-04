Молодой музыкант-россиянин собрался на концерт в Черногории, но исчез. Его тело нашли через несколько дней

В Черногории пропал 21-летний джазовый музыкант из России Георгий Соломатин. Спустя несколько дней поисков парня нашли погибшим. Об этом сообщил местный портал Primorski.
Около пяти лет назад Георгий вместе с родителями переехал из Ленинградской области в Черногорию. Он окончил гимназию в Подгорице, после чего поступил в музыкальную академию в Австрии. На время каникул парень вернулся в черногорский город Бар, где живет его семья.
31 июля Георгий отправился в Будву на концерт группы «Мумий Тролль», писал Telegram-канал SHOT. Молодой человек вышел из дома и пропал, перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. Его семья обратилась в полицию, к поискам также подключились добровольцы.
4 августа Георгия обнаружили мертвым в одном из районов Бара. Primorski со ссылкой на местную полицию сообщает, на теле молодого человека не нашли признаков насилия. По данным издания, музыкант покончил с собой. Причина его поступка пока неизвестна.
Ранее мы рассказывали, как в Таиланде в конце июля пропали молодые россияне — сестра и брат. Они уехали из дома на мотоцикле рано утром и перестали выходить на связь. Позже стало известно, что их убили двое местных жителей. Подозреваемых требуют приговорить к смертной казни.