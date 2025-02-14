В Ярославле выставили на продажу здание закрывшейся поликлиники

Продают здание закрывшейся поликлиники на Московском проспекте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу здание, в котором ранее располагалась взрослая поликлиника № 1 на Московском проспекте. Это здание было признано аварийным и экстренно закрылось летом 2023 года.

Нового собственника двухэтажки будут искать через аукцион. Начальная цена объекта оценивается в 96 млн 219 тыс. 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн. Прием заявок на участие в торгах открылся 13 февраля и прекратится 20 марта. Сами торги пройдут 27 марта.

— Нежилой объект, количество этажей — два, в том числе один подземный. Площадь 1770,5 квадратных метра, — отмечается в объявлении на сайте Российского аукционного дома.

Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.

Ранее в здании закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.