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В Ярославле выставили на продажу здание закрывшейся поликлиники

Ранее его признали аварийным

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22 комментария
Продают здание закрывшейся поликлиники на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродают здание закрывшейся поликлиники на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продают здание закрывшейся поликлиники на Московском проспекте

Источник:

В Ярославле выставили на продажу здание, в котором ранее располагалась взрослая поликлиника № 1 на Московском проспекте. Это здание было признано аварийным и экстренно закрылось летом 2023 года.

Нового собственника двухэтажки будут искать через аукцион. Начальная цена объекта оценивается в 96 млн 219 тыс. 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн. Прием заявок на участие в торгах открылся 13 февраля и прекратится 20 марта. Сами торги пройдут 27 марта.

— Нежилой объект, количество этажей — два, в том числе один подземный. Площадь 1770,5 квадратных метра, — отмечается в объявлении на сайте Российского аукционного дома.

Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.

Ранее в здании закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.

Напомним, что после экстренного закрытия поликлинику № 1 на Московском проспекте пациентов перенаправили в поликлинику № 3 на Попова. Губернатор Михаил Евраев отмечал, что вкладываться в разваливающийся объект нет смысла. Поэтому глава региона пообещал построить новые поликлиники. Причем вместо одного закрытого учреждения сказал, что будет построено два. Одним из них и должен стать объект на улице Гоголя. Там строят модульную поликлинику. Открыть обещали в начале 2025 года. Кроме улицы Гоголя новая амбулатория должна появиться на улице Мельничной. Пока про ее строительство ничего неизвестно.

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Поликлиника Аварийное здание Закрытие Продажа Аукцион
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Комментарии
22
Гость
2 часа
Обычно принято (но только не здесь и не у нас) сначала построить новое, перевести туда персонал и пациентов, а уз потом закрывать и что-то делать . А здесь , несмотря на обещания, так ничего не построили. Цена слов и обещаний, а вместе с ними и действий - нулевая.
Гость
2 часа
Лучше отремонтировали и сделали обратно поликлиникой
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