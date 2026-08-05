«Она инвалид». Скандально известный депутат Госдумы Ильтяков — о неполноценности женщин

Александр Ильтяков Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

В СМИ разошлась цитата депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, в которой он называет женщин «неполноценными людьми».

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — привело слова парламентария издание «Газета.ру».

Корреспондент 45.RU дозвонилась Александру Ильтякову, чтобы он прояснил свою позицию. Своих маму, жену, дочерей он тоже считает неполноценными? Парламентарий объяснил логику своих рассуждений, сославшись на библейский сюжет о сотворении мира.

54-летний Александр Ильтяков — депутат Госдумы, многодетный отец, нередко становился героем громких обсуждений из-за своих публичных высказываний. Например, в ноябре 2024 года его фраза о том, что женщина должна рожать «пока рожалка работает», вызвала широкий общественный резонанс и критику. В 2021 году он облетел Курганскую область на самолёте во время засухи, чтобы, по его словам, призвать дождь.

— Господь Бог создал Землю. В течение шести дней создавал мир, землю, всех тварей на Земле. На шестой день создал высшее творение под названием человек, привел к нему всех зверей и тварей. И человек, имея просвещенный, прозренный мозг, каждому нарек имя. Но равного в природе ему не нашлось. Тогда Господь Бог навел на него сон, взял одно из ребер его, а то место закрыл плотью. И создал из ребра ему жену-помощницу, — рассказал Александр Ильтяков.

Депутат процитировал вторую главу Книги Бытия («да будут оба одна плоть»), отметив, что раздельное существование мужчины и женщины, по его мнению, лишает их духовной целостности.

— Господь не создавал двоих, троих или четверых. Он создавал одного человека. А из этого одного человека он сделал двух: забрал из одного ребро. Поэтому мужчина, живущий без женщины, он неполноценный, он инвалид. Женщина, живущая без мужчины, неполноценна, недееспособна. Она инвалид. И только лишь когда они соединяются друг с другом, там возникает интимное состояние таинства, когда они знают друг о друге всё: какая болячка, какие комплексы неполноценности, что есть на теле — это интимное пространство двух. В это интимное пространство двух нет входа никому с третьей стороны. Вот именно в таком состоянии и рождается семья: папа, мама и семья. Вот это я и имел в виду, — объяснил депутат.

В качестве визуального примера такой связи парламентарий привел построенную им в Частоозерье часовню. По его словам, архитектура здания символизирует мужское начало (золотой крест большего размера) и женское (серебряный крест поменьше). Если смотреть на часовню сверху, она напоминает два венчальных кольца.

При этом Ильтяков уточнил, что с точки зрения «функционала» люди, живущие вне брака, остаются полноценными, но теряют в «духовном состоянии».

— Я сейчас говорю с точки зрения духовного состояния. Когда мужчина и женщина соединяются друг с другом, вот тут возникает таинство, внутреннее состояние, куда нет входа другому. И это полноценное состояние человека в гармонии со всем миром, — добавил депутат.