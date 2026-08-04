От экспедиций на внедорожниках до диких маршрутов. Сколько стоит отдых на Алтае в августе — варианты туров

Где отдохнуть на Алтае в августе: цены на туры Источник: Вадим Резник

Алтай летом — это не просто отпуск, а настоящая перезагрузка, где воздух кажется таким чистым, что его хочется пить, а горы заставляют забыть о городской суете. Многие уверены, что отдых в этом «месте силы» требует огромных вложений, но, если знать проверенные маршруты, можно организовать себе путешествие за вполне разумные деньги. NGS22.RU пообщался с гидами, чтобы узнать, какие направления сейчас в топе и во сколько обойдется отдых на Алтае в августе.

«Не прогулка, а честный диалог с горами»

Барнаульский гид Вадим Резников делает акцент на спортивных походах, где нет места «клиентскому сервису» в привычном понимании.

— Один из самых желанных маршрутов в начале августа — поход к подножию Белухи. Это 9-дневное путешествие, которое меняет мировоззрение. В пути ждет долина Ярлу с легендарными камнями Рериха, бирюзовые озера и, конечно, сама Белуха — высшая точка Сибири. Это не прогулка, а честный диалог с горами. Дорога по Чуйскому тракту через перевалы и степи станет медитацией перед основным восхождением.

Источник: Вадим Резник

Вадим выделяет еще одно «золотое» направление для тех, кто готов идти с рюкзаком за плечами, — Мультинские озера.

— Идеальный вариант для тех, кто хочет «лайтового» формата. Можно разбить базовый лагерь и совершать выходы к озерам Куйгук, Поперечному или Крепкому, оставляя тяжелые рюкзаки в палатках.

Еще одно популярное направление — Шавлинские озера.

Источник: Вадим Резник

— Место невероятной красоты, которое часто включают в мировые рейтинги самых живописных водоемов России. Это выбор для тех, кто ищет эстетического восторга и готов к серьезному пешему переходу.

Для тех, кто предпочитает более комфортный отдых без многокилометровых переходов с грузом, существуют экскурсионные направления. Популярностью пользуются долина реки Чулышман, Телецкое озеро и Каракольские озера. Для туристов есть заброски: их доставляют на внедорожниках повышенной проходимости.

Источник: Вадим Резник

Сам Вадим — сторонник классического спортивного туризма. Его походы — это не просто прогулки, а серьезные экспедиции, которые регистрируются в Федерации спортивного туризма. Недавно он вернулся из 15-дневного похода третьей категории сложности, охватившего целую сеть озер: от Крепкого и Тихого до Тальменя и Дорошколя. Речь идет о всесоюзном маршруте № 77 — настоящей проверке на прочность.

— В советские времена он считался самым сложным походом, и сегодня его выбирают те, кто хочет прочувствовать Алтай по-настоящему. Маршрут соединяет долину реки Катунь в районе деревни Эдиган с южным берегом Телецкого озера. Масштаб — 160 километров через броды, перевалы, буреломы и болота. Это было 15-дневное приключение, требующее хорошей физической подготовки (3-я категория сложности). Несмотря на суровость, маршрут продуман до мелочей, график включал дни для восстановления сил, — рассказывает гид.

Источник: Вадим Резник

Поскольку речь идет не о коммерческих турах, а об экспедициях, стоимость складывается из общих расходов: питания, снаряжения, аренды транспорта и топлива. В среднем участие в таких походах в августе обойдется в сумму от 49 до 55 тысяч рублей.

«Дикие» маршруты

Руководитель турагентства «Ангелтур» Любовь Стародубцева отмечает, что конец лета — время настоящего ажиотажа. Туристы активно бронируют как раскрученные локации вроде Телецкого озера, так и более камерные, дикие маршруты. Один из таких вариантов — трехдневное путешествие к горе Сукор и в Кош-Агач.

Главная фишка поездки — легендарный Чуйский тракт. По пути гиды делают остановки в знаковых точках. Кроме того, в программе подъем на гору Сукор (2926 метров). Добираться до вершины предстоит на уазиках, что само по себе добавляет драйва.

Если хочется чего-то более уединенного и необычного, стоит выбрать маршрут на озера Акколь и Караколь. Группы небольшие (до 20 человек), уровень сложности комфортный. Главная цель — озера, спрятанные вдали от шумного Чуйского тракта, недалеко от Софийского ледника.

Источник: Вадим Резник

Новинка сезона — тур на внедорожниках к границе с Монголией. В программе посещение озера Киндыктыкуль, или «озера с пупком», так переводится название из-за островка посередине. Еще одна точка в маршруте — озеро Кок-Коль — дикое место с ледниковой водой, альпийскими лугами и отвесными скалами.

По словам турагента, среди популярных и бюджетных направлений — Телецкое озеро, однако места практически полностью забронированы. В программу входит водная прогулка, подъем на кресельном подъемнике горы Кокуя, посещение Серебряного источника и 300-летнего кедра.

Для самых эффектных кадров подойдет маршрут на алтайский Марс. В селе Чаган-Узун участники тура пересаживаются на внедорожники и отправляются исследовать глиняные ландшафты. Марс-1 поражает всеми оттенками оранжевого, а Марс-2 удивляет синими и красными переливами. Сначала туристы оценивают масштаб с высоты панорамных площадок, а затем их ждет прогулка по каньонам.

Цена туров — от 16 до 25 тысяч рублей. В эту сумму уже включены трансфер, проживание на базе, услуги гида. Дополнительно придется оплатить обеды, питание в дороге, баню и экскурсии.

Источник: Вадим Резник

Трендовые направления в Алтайском крае

В барнаульской турфирме «Охота» подтвердили, что поток туристов в августе не иссякает и в Алтайском крае.

— Если хочется «моря» в степях, то Яровое — направление номер один. Свободных мест в отелях на август почти не осталось, поэтому охота за жильем превращается в квест. Если отели заняты, выручает частный сектор: квартиру можно найти примерно от 3,5 тысячи рублей в сутки. В гостиницах с кондиционером и всеми удобствами ценник стартует от 6 тысяч рублей за двоих.

Если говорить про Аю или Бирюзовую Катунь, то большинство отдыхающих выбирают базы с бассейнами. Стандартный благоустроенный номер обойдется от 5 тысяч рублей за ночь.

— Для тех, кто ищет уровень выше, есть парк-отели (от 11 тысяч рублей за двоих). В стоимость обычно включен завтрак и доступ к большим бассейнам. Лайфхак для экономных: можно поселиться на соседней, более скромной базе, а в топовый комплекс приехать на день за 1,5 тысячи рублей. Это даст доступ к инфраструктуре: сапам, баням, бассейнам с соленой водой и спортивным площадкам.

В компании также добавили, что сейчас набирают популярность туры выходного дня на минивэнах в Республику Алтай. Это формат для тех, кто хочет комфорта и мобильности: группа до 6 человек, индивидуальный подход, но по цене группового тура (от 31 тысячи рублей с человека за уик-энд).