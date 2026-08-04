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Образование Ректор ярославского вуза честно высказался о состоянии общежитий: «Капремонта не было 50 лет»

Ректор ярославского вуза честно высказался о состоянии общежитий: «Капремонта не было 50 лет»

Михаил Груздев прокомментировал новую инициативу Минобрнауки

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Ректор ЯГПУ им. Ушинского прокомментировал состояние студенческих общежитий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРектор ЯГПУ им. Ушинского прокомментировал состояние студенческих общежитий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ректор ЯГПУ им. Ушинского прокомментировал состояние студенческих общежитий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев честно рассказал о состоянии студенческих общежитий в Ярославле. Об этом он заговорил при обсуждении новой инициативы Минобрнауки о реорганизации общежитий.

«Двум общежитиям ЯГПУ им. К. Д. Ушинского более 80 лет, и капитального ремонта в этих зданиях не было более чем 50 лет. Очевидно, что состояние коммуникаций в таких зданиях можно оценить как критическое. Оплата за проживание студентов не покрывает даже текущих коммунальных платежей, не говоря уже о косметических ремонтах», — написал во «Вконтакте» ректор педагогического вуза.

Министерство просвещения РФ выделяло средства на проведение ремонтов, в ЯГПУ в рамках этого финансирования привели в порядок места общего пользования, то есть кухни и некоторые общественные пространства.

Студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского размещают в трех общежитиях, расположенных по адресам: ул. Чайковского, д. 2Б; Которосльная наб., 46Б и ул. Володарского, д. 1.

Что такое «университетские гостиницы»

Как объяснил Михаил Груздев, ранее в Миноборнауки предложили в рамках эксперимента ввести новый тип студенческих общежитий — «университетские гостиницы». На данный момент инициатива представлена как проект постановления правительства.

«Ссылаясь на масштабное социологическое исследование, Министерство отмечает, что значительная доля студентов готова платить дополнительные средства за проживание в условиях повышенного комфорта», — прокомментировал ректор ЯГПУ.

Что будет с «общагами»?

На федеральном уровне хотят сперва отремонтировать комнаты студентов, а затем увеличить плату за проживание в улучшенных условиях. В каникулы же предлагается использовать эти комнаты для размещения постояльцев — как в гостиницах.

По мнению Груздева, инициатива справедлива, но общее количество мест для проживания при разных уровнях комфортности не может сокращаться.

«Мне кажется, что разговор о „гостиничном статусе“ общежитий касается лишь тех случаев, когда университет, имея свободный номерной фонд, может предоставлять имеющиеся комнаты гражданам, не обучающимся в университете, на короткий срок по аналогии с тем, как это делают гостиницы», — прокомментировал Михаил Груздев.

При этом сам ректор ЯГПУ твердо отметил, что не хотел бы адаптировать комнаты студентов под гостиничный режим на время каникул.

«Я точно не готов идти по этому пути, потому что он ухудшит положение студентов. Уезжая на каникулы, молодые люди всегда оставляют в общежитии свои личные вещи, и забирать их на каникулярное время будет просто неудобно. Проживание посторонних людей в этих комнатах может вызывать дополнительные проблемы, связанные с санитарной безопасностью студентов», — прокомментировал ректор ярославского вуза.

Ранее мы показывали, в каких условиях живут студенты Ярославского государственного педагогического университета.

Если вы проживаете в студенческом общежитии в Ярославле, присылайте ваши истории и фото комнат в редакцию. При необходимости гарантируем анонимность.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Общежитие для студентов ЯГПУ имени Ушинского Минобрнауки
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Комментарии
18
Гость
12 минут
Оставьте, как есть. Мусорные бачки с крысами в кухня на Володарского - это обязательная часть образования. Без него студенты не смогут превозмогать и грызть гранит науки.
Гость
1 час
Пора делать студентческие общежития блочного типа на 2х - 4х студентов (студенток ) как это делается в НИУ ВШЭ
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Гость
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