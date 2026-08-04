Капитан «Локомотива» сделал заявление перед началом тренировок команды. Видео

Хоккеист Александр Елесин рассказал о начале тренировок «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты «Локомотива» продолжают подготовку перед новым сезоном и первыми командными тренировками. На днях игроки прошли углубленное медицинское обследование.

Кадрами из медцентра поделился сам клуб 4 августа. Хоккеистам во время медосмотра было необходимо сдать ЭКГ, функцию внешнего дыхания, эхокардиоскопию (ультразвуковую диагностику сердца), эргоспирометрию (комплексное исследование, которое позволяет оценить работу сердца, легких и обмена веществ), УЗИ, рентген, а также побывать у терапевта, невролога, травматолога, кардиолога, офтальмолога, стоматолога, отоларинголога, хирурга, уролога, дерматолога и других специалистов. Кроме того, обязательны к измерению рост и вес.

20-летний Егор Сурин в аккаунте команды рассказал, что раньше приходил на медосмотры в числе первых, в этом году он решил придерживаться иной тактики: приехал последним и проходил врачей без очереди.

«Я рад всех видеть. Эмоции… Ну наверное, хочется поскорее вернуться в эту рутину, нашу любимую, так скажем, когда тренируешься. И при этом наслаждаешься проведением времени с партнерами», — поделился ожиданиями Егор Сурин.

Кроме того, в больничном коридоре небольшое интервью дал капитан команды Александр Елесин.

Александр Елесин из «Локомотива» рассказал о настрое команды на тренировки Источник: ХК «Локомотив»

«Успели отдохнуть. Самое время поработать. И все очень рады, что собираемся. Молодых ребят чуть раньше собрали, а у нас сборы будут 6 числа. Там уже все вместе будем тренироваться. [На вопрос о том, что ждет команда от нового тренера Дмитрия Квартальнова] Эмоции только положительные. Я думаю, много будет единоборств, борьбы. Что в принципе и нужно», — прокомментировал Александр Елесин.