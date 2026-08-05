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Страна и мир Путин расширил возможности заключения контрактов с Минобороны для осужденных

Путин расширил возможности заключения контрактов с Минобороны для осужденных

Кто попал в новый список

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Выйти из-за решетки не получится из-за нескольких видов преступлений | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВыйти из-за решетки не получится из-за нескольких видов преступлений | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Выйти из-за решетки не получится из-за нескольких видов преступлений

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с Министерством обороны РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь заключить контракт с Вооруженными силами России смогут осужденные за контрабанду наличных, участие в банде (и совершенные ею нападения), участие в преступном сообществе, незаконное проникновение на охраняемый объект, нарушение правил безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных животных, растений и их производных и контрабанду наркотиков.

Также возможность заключить контракт появилась у осужденных за незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение. Также в списке появились те, кто получил срок за утрату документов, содержащих государственную тайну.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила 22 июля сразу во втором и третьем чтениях. Документ на рассмотрение в нижнюю палату внесло правительство.

Однако существует и ряд запретов. Заключить контракт с ВС РФ по-прежнему нельзя гражданам, осужденным за терроризм, диверсии, шпионаж, государственную измену.

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Женя Авербах
корреспондент
Владимир Путин Контракт с Минобороны Осужденный
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