Путин расширил возможности заключения контрактов с Минобороны для осужденных

Выйти из-за решетки не получится из-за нескольких видов преступлений Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с Министерством обороны РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь заключить контракт с Вооруженными силами России смогут осужденные за контрабанду наличных, участие в банде (и совершенные ею нападения), участие в преступном сообществе, незаконное проникновение на охраняемый объект, нарушение правил безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК, крупную контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных животных, растений и их производных и контрабанду наркотиков.

Также возможность заключить контракт появилась у осужденных за незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение. Также в списке появились те, кто получил срок за утрату документов, содержащих государственную тайну.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила 22 июля сразу во втором и третьем чтениях. Документ на рассмотрение в нижнюю палату внесло правительство.