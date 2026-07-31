Онкобольной Лерчек озвучили приговор — что с ней будет теперь

В Москве приговорили блогера Лерчек (Валерию Чекалину) к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, суд установил для неё жесткие ограничения на ведение бизнеса.
Чекалиной запрещено продвигать собственный бренд в интернете в течение ближайших 3 лет. Об этом сообщил корреспондент издания StarHit.ru из зала суда. Помимо условного срока Лерчек назначили штраф в размере 765 миллионов.
Лерчек, выступая с последним словом, сказала, что не признает свою вину. Она попросила не назначать ей штраф, пояснив, что у нее нет денег, чтобы его заплатить.
Ранее в ходе судебных прений прокурор запрашивал для Чекалиной 6 лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, а при обвинительном вердикте просили освободить подзащитную от наказания по состоянию здоровья.
Гагаринский суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела против Лерчек после временной приостановки из-за заболевания блогера. Чекалина, у которой обнаружили рак желудка, проходила назначенный курс химиотерапии.
Блогеру Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину вменяли незаконный вывод за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей по фиктивным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Пока шло судебное разбирательство, пара официально оформила развод. Кроме того, стало известно о беременности Лерчек от хореографа Луиса Сквиччиарини.