Онкобольной Лерчек озвучили приговор — что с ней будет теперь

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Адвокаты Лерчек настаивали на оправдательном приговоре | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАдвокаты Лерчек настаивали на оправдательном приговоре | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Адвокаты Лерчек настаивали на оправдательном приговоре

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве приговорили блогера Лерчек (Валерию Чекалину) к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, суд установил для неё жесткие ограничения на ведение бизнеса.

Чекалиной запрещено продвигать собственный бренд в интернете в течение ближайших 3 лет. Об этом сообщил корреспондент издания StarHit.ru из зала суда. Помимо условного срока Лерчек назначили штраф в размере 765 миллионов.

Лерчек, выступая с последним словом, сказала, что не признает свою вину. Она попросила не назначать ей штраф, пояснив, что у нее нет денег, чтобы его заплатить.

Ранее в ходе судебных прений прокурор запрашивал для Чекалиной 6 лет условно и штраф в 1,2 миллиарда рублей. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, а при обвинительном вердикте просили освободить подзащитную от наказания по состоянию здоровья.

Гагаринский суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела против Лерчек после временной приостановки из-за заболевания блогера. Чекалина, у которой обнаружили рак желудка, проходила назначенный курс химиотерапии.

Блогеру Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину вменяли незаконный вывод за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей по фиктивным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Пока шло судебное разбирательство, пара официально оформила развод. Кроме того, стало известно о беременности Лерчек от хореографа Луиса Сквиччиарини.

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Анатолий Мармышев
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Как легко блогерша отделываются.Митрохина,лерчек условные сроки за миллиарды.А вот если человек с голоду булку украл,то срок будет реальный.
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