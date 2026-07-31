«Страшно, жить-то хочется». Что происходит вокруг атакованного БПЛА склада Wildberries в Волгограде — репортаж с места

Волгоградскую область атаковали БПЛА в ночь на 31 июля Источник: читатель V1.RU

Кажется, сегодня жители Волгограда проснулись примерно в одно и тоже время. Сначала от серии оглушительных звуков, а потом — от столба черного густого дыма, который окутал практически весь город. Только под утро стало известно официально — регион массово атакуют вражеские БПЛА. В Тракторозаводском районе повреждены многоквартирные дома, в Красноармейском районе загорелся завод из сферы ТЭК, а в Дзержинском районе огонь охватил крупнейший логистический центр Wildberries.

СНТ Дубовая балка находится буквально в 100 метров от огромного склада, от которого сегодняшней ночью практически ничего не осталось. Местные жители прятали детей по подвалам, угоняли машины, бежали в укрытия. Кто-то думал, что сегодняшняя ночь станет для них последней. Что сейчас происходит вокруг атакованного БПЛА склада — в репортаже V1.RU.

Первые сообщения о крупном пожаре в Дзержинском районе появились около трех часов ночи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Господи, только не в нас»

Сообщения о пожаре от жителей Дзержинского района появились примерно к трем часам ночи. В это время в регионе действовала беспилотная и ракетная опасность. Читатели V1.RU, которые живут на Ангарском, признались: откуда валит плотный черный дым, сначала было непонятно.

— Меня разбудил какой-то странный очень громкий звук, что-то среднее между гулом и стрекотанием. Я как-то не поняла сначала, что это было, и заснула. Немного позже, около трех часов, услышала громкий бабах, — рассказывает девушка. — Увидела в окно, что из-за домов валит плотный черный дым. На небе ни облачка, только этот дым. За этим бабахом последовало еще несколько, какие-то были громче, какие-то тише и глуше, как будто где-то далеко. На улицу вышли люди, я слышала, как они спрашивали, где горит. Было страшно. Ощущение, будто всё происходит где-то очень близко и в следующий раз прилетит к нам.

Дым было видно практически из каждого района города Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Девушка рассказывает, что после череды грохотов уже планировала бежать в укрытие, но потом вспомнила: укрытия в ее доме нет.

— Подвал распродали каким-то конторам, которые туда никого «постороннего» не пускают. Я не знала, что делать: будить маму, брать собаку и выходить из дома, но куда? В итоге просто накрылась одеялом и надеялась, что в нас не попадет, — говорит жительница. — Потом оказалось, что мама тоже не спит. Мы договорились: если бахнет слишком сильно или будут какие-то другие подозрительные звуки, будем либо прятаться в ванной, либо выходить из дома искать это «укрытие». Сидели слушали грохот и как ехали машины с мигалкой. К четырем часам стало тише. Я решила поспать до будильника, мама решила, что больше спать не будет. Честно говоря, это была первая ночь, когда я сама по-настоящему испугалась.

Перекрытые дороги, куча пожарных и окаменелые лица

Логистический центр Wildberries, открытый в апреле 2025 года, находится недалеко от поселка Ангарский в промышленной зоне. Как только мы подъехали к частному сектору, дорога к складам была перекрыта сотрудниками ДПС — водителей разворачивали в обратную сторону. И только машины экстренных служб пролетали в обе стороны.

Сколько сил привлечено для тушения пожара, в МЧС не сообщают Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

По левой стороне от дороги — автомастерские, предприятие, которое занимается пиломатериалами, и другие торговые здания. Сотрудники стоят на улице и смотрят на черное облако.

— Мы только к 8 утра сюда приехали. Всё было как и сейчас. Дым валил, все перекрыто. На работу не могли попасть, пешком шли сюда. Но работаем в экстренной ситуации, а что делать, — признался мужчина.

В это время к нам навстречу шел молодой человек, который только что увидел последствия ЧП. Парень признался, что эту ночь провел в Ворошиловском районе, где было более спокойно и тихо.

— Да, я здесь рядом живу. Сейчас иду смотреть, что там происходит.

— Страшно?

— Ну такое себе, — сказал парень и свернул в сторону частного сектора.

«Весь поселок разбежался»

Здесь же мы встретили мужчину, который рыбачил на местном пруду. Говорит, что ходит сюда практический каждый день с раннего утра. Сегодня он задержался и поймал только три красноперки для кошек.

Тихая размеренная жизнь частного сектора… Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В беседе Валерий рассказал, что живет в СНТ Дубовая балка — это буквально в 100 метрах от складских помещений.

— Как вы ночь пережили? — спрашивает журналист.

— Прекрасно.

— Не верю.

— Я вообще-то в 100 метрах от этого склада живу.

— Вы серьезно?

— Я своими глазами видел, как они с половины третьего летели, — начинает мужчина. — Я вышел на улицу. Услышал какой-то выстрел. Подумал, может какие-то учения проходят, у нас же здесь ЛИУ-15 рядом. Закурил, во двор вышел сын. Слышим — гудит. А потом — небольшая вспышка и белый дым. Все затихло. Минуты через 2-3 опять гул. Удар, вспышка, белый дым.

Но огромное облако дыма напоминает о ночном ЧП Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

После этого, как вспоминает Валерий, он разбудил жену и отправил родных подальше от дома, а сам остался.

— Весь поселок разбежался — гудело же прямо над домами, не дай бог попадет. Люди отгоняли машины, кто-то со шлангом выбежал. Ветер же, боялись, что дома загорятся, и тогда бы конец поселку, — говорит Валерий. — Детей начали прятать по подвалам. За кем-то родственниками приезжали. Страшно, но жить-то всем хочется.

Вмиг лишились работы

Пока мы шли в поселок, Валерий рассказал, что его семья — сын, сноха и внук — работают на этом складе. Работали.

— Вот сегодня утром, в половину пятого, они как раз собиралась идти на работу. Но в это время склад уже горел, — говорит Валерий.

Дубовая балка находится всего в 100 метрах от склада Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

У калитки дома Валерия мы встретили его супругу, которая вздрагивала от любого шороха. В это время со стороны склада продолжал доносится глухой звук.

— Страшно очень. Грохот, всё полыхает, дети маленькие, схватили на руки и в машину, поехали в лес. Не знаешь даже, куда бежать, в какую сторону. Мы когда на улицу вышли, сотрудники в форме выбегали как раз из этого склада, — говорит женщина. — Очень страшно, что-то как-то вообще ничего непонятно.

У сына трое детей. Куда идти, где работать? Как-то жить ведь надо дальше и детей сейчас в школу собирать. жительница Дубовой балки

«В 2:40 мы ушли из дома. Думали, может сегодня последний день жизни»

В этом же поселке мы встретили женщину, которая стояла у забора своего дома и наблюдала за происходящим.

— Меня сын разбудил: «Мама, вставай быстрее. Ты что не слышала?» А я первый грохот не слышала. Взяла первый попавшийся халат, как я одевалась — уже не помню. Мы сначала легли на пол в коридоре. Я говорю: «Сын, может останемся?» Подождали, когда немного стихнет, и уехали на машине, — рассказывает женщина. — Страшно было, что будет с домом. Страшно, потому что думали, что, может, это последний день жизни. Мы на 90% были уверены, что это случится, просто не знали, когда именно. Но была надежда, что до нас не дойдет.

Некоторые жители ничего не могли сказать кроме того, что было очень страшно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— А вы этот дом не хотите продать, съехать? — спросил журналист.

— Не, здесь спокойно же, хорошо. Больше же не будет такого, да?