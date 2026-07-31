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Происшествия Атака беспилотников Репортаж «Страшно, жить-то хочется». Что происходит вокруг атакованного БПЛА склада Wildberries в Волгограде — репортаж с места

«Страшно, жить-то хочется». Что происходит вокруг атакованного БПЛА склада Wildberries в Волгограде — репортаж с места

Люди прятали детей по подвалам, угоняли машины, бежали в укрытия. Кто-то думал, что сегодняшняя ночь станет для них последней

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Волгоградскую область атаковали БПЛА в ночь на 31 июля | Источник: читатель V1.RUВолгоградскую область атаковали БПЛА в ночь на 31 июля | Источник: читатель V1.RU

Волгоградскую область атаковали БПЛА в ночь на 31 июля

Источник:

читатель V1.RU

Кажется, сегодня жители Волгограда проснулись примерно в одно и тоже время. Сначала от серии оглушительных звуков, а потом — от столба черного густого дыма, который окутал практически весь город. Только под утро стало известно официально — регион массово атакуют вражеские БПЛА. В Тракторозаводском районе повреждены многоквартирные дома, в Красноармейском районе загорелся завод из сферы ТЭК, а в Дзержинском районе огонь охватил крупнейший логистический центр Wildberries.

СНТ Дубовая балка находится буквально в 100 метров от огромного склада, от которого сегодняшней ночью практически ничего не осталось. Местные жители прятали детей по подвалам, угоняли машины, бежали в укрытия. Кто-то думал, что сегодняшняя ночь станет для них последней. Что сейчас происходит вокруг атакованного БПЛА склада — в репортаже V1.RU.

Первые сообщения о крупном пожаре в Дзержинском районе появились около трех часов ночи | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПервые сообщения о крупном пожаре в Дзержинском районе появились около трех часов ночи | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Первые сообщения о крупном пожаре в Дзержинском районе появились около трех часов ночи

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

«Господи, только не в нас»

Сообщения о пожаре от жителей Дзержинского района появились примерно к трем часам ночи. В это время в регионе действовала беспилотная и ракетная опасность. Читатели V1.RU, которые живут на Ангарском, признались: откуда валит плотный черный дым, сначала было непонятно.

— Меня разбудил какой-то странный очень громкий звук, что-то среднее между гулом и стрекотанием. Я как-то не поняла сначала, что это было, и заснула. Немного позже, около трех часов, услышала громкий бабах, — рассказывает девушка. — Увидела в окно, что из-за домов валит плотный черный дым. На небе ни облачка, только этот дым. За этим бабахом последовало еще несколько, какие-то были громче, какие-то тише и глуше, как будто где-то далеко. На улицу вышли люди, я слышала, как они спрашивали, где горит. Было страшно. Ощущение, будто всё происходит где-то очень близко и в следующий раз прилетит к нам.

Дым было видно практически из каждого района города | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДым было видно практически из каждого района города | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Дым было видно практически из каждого района города

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Девушка рассказывает, что после череды грохотов уже планировала бежать в укрытие, но потом вспомнила: укрытия в ее доме нет.

— Подвал распродали каким-то конторам, которые туда никого «постороннего» не пускают. Я не знала, что делать: будить маму, брать собаку и выходить из дома, но куда? В итоге просто накрылась одеялом и надеялась, что в нас не попадет, — говорит жительница. — Потом оказалось, что мама тоже не спит. Мы договорились: если бахнет слишком сильно или будут какие-то другие подозрительные звуки, будем либо прятаться в ванной, либо выходить из дома искать это «укрытие». Сидели слушали грохот и как ехали машины с мигалкой. К четырем часам стало тише. Я решила поспать до будильника, мама решила, что больше спать не будет. Честно говоря, это была первая ночь, когда я сама по-настоящему испугалась.

Перекрытые дороги, куча пожарных и окаменелые лица

Логистический центр Wildberries, открытый в апреле 2025 года, находится недалеко от поселка Ангарский в промышленной зоне. Как только мы подъехали к частному сектору, дорога к складам была перекрыта сотрудниками ДПС — водителей разворачивали в обратную сторону. И только машины экстренных служб пролетали в обе стороны.

Сколько сил привлечено для тушения пожара, в МЧС не сообщают | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСколько сил привлечено для тушения пожара, в МЧС не сообщают | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сколько сил привлечено для тушения пожара, в МЧС не сообщают

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

По левой стороне от дороги — автомастерские, предприятие, которое занимается пиломатериалами, и другие торговые здания. Сотрудники стоят на улице и смотрят на черное облако.

— Мы только к 8 утра сюда приехали. Всё было как и сейчас. Дым валил, все перекрыто. На работу не могли попасть, пешком шли сюда. Но работаем в экстренной ситуации, а что делать, — признался мужчина.

В это время к нам навстречу шел молодой человек, который только что увидел последствия ЧП. Парень признался, что эту ночь провел в Ворошиловском районе, где было более спокойно и тихо.

— Да, я здесь рядом живу. Сейчас иду смотреть, что там происходит.

— Страшно?

— Ну такое себе, — сказал парень и свернул в сторону частного сектора.

«Весь поселок разбежался»

Здесь же мы встретили мужчину, который рыбачил на местном пруду. Говорит, что ходит сюда практический каждый день с раннего утра. Сегодня он задержался и поймал только три красноперки для кошек.

Тихая размеренная жизнь частного сектора… | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUТихая размеренная жизнь частного сектора… | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Тихая размеренная жизнь частного сектора…

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В беседе Валерий рассказал, что живет в СНТ Дубовая балка — это буквально в 100 метрах от складских помещений.

— Как вы ночь пережили? — спрашивает журналист.

— Прекрасно.

— Не верю.

— Я вообще-то в 100 метрах от этого склада живу.

— Вы серьезно?

— Я своими глазами видел, как они с половины третьего летели, — начинает мужчина. — Я вышел на улицу. Услышал какой-то выстрел. Подумал, может какие-то учения проходят, у нас же здесь ЛИУ-15 рядом. Закурил, во двор вышел сын. Слышим — гудит. А потом — небольшая вспышка и белый дым. Все затихло. Минуты через 2-3 опять гул. Удар, вспышка, белый дым.

Но огромное облако дыма напоминает о ночном ЧП | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНо огромное облако дыма напоминает о ночном ЧП | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Но огромное облако дыма напоминает о ночном ЧП

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

После этого, как вспоминает Валерий, он разбудил жену и отправил родных подальше от дома, а сам остался.

— Весь поселок разбежался — гудело же прямо над домами, не дай бог попадет. Люди отгоняли машины, кто-то со шлангом выбежал. Ветер же, боялись, что дома загорятся, и тогда бы конец поселку, — говорит Валерий. — Детей начали прятать по подвалам. За кем-то родственниками приезжали. Страшно, но жить-то всем хочется.

Вмиг лишились работы

Пока мы шли в поселок, Валерий рассказал, что его семья — сын, сноха и внук — работают на этом складе. Работали.

— Вот сегодня утром, в половину пятого, они как раз собиралась идти на работу. Но в это время склад уже горел, — говорит Валерий.

Дубовая балка находится всего в 100 метрах от склада | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДубовая балка находится всего в 100 метрах от склада | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Дубовая балка находится всего в 100 метрах от склада

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

У калитки дома Валерия мы встретили его супругу, которая вздрагивала от любого шороха. В это время со стороны склада продолжал доносится глухой звук.

— Страшно очень. Грохот, всё полыхает, дети маленькие, схватили на руки и в машину, поехали в лес. Не знаешь даже, куда бежать, в какую сторону. Мы когда на улицу вышли, сотрудники в форме выбегали как раз из этого склада, — говорит женщина. — Очень страшно, что-то как-то вообще ничего непонятно.

У сына трое детей. Куда идти, где работать? Как-то жить ведь надо дальше и детей сейчас в школу собирать.

жительница Дубовой балки

«В 2:40 мы ушли из дома. Думали, может сегодня последний день жизни»

В этом же поселке мы встретили женщину, которая стояла у забора своего дома и наблюдала за происходящим.

— Меня сын разбудил: «Мама, вставай быстрее. Ты что не слышала?» А я первый грохот не слышала. Взяла первый попавшийся халат, как я одевалась — уже не помню. Мы сначала легли на пол в коридоре. Я говорю: «Сын, может останемся?» Подождали, когда немного стихнет, и уехали на машине, — рассказывает женщина. — Страшно было, что будет с домом. Страшно, потому что думали, что, может, это последний день жизни. Мы на 90% были уверены, что это случится, просто не знали, когда именно. Но была надежда, что до нас не дойдет.

Некоторые жители ничего не могли сказать кроме того, что было очень страшно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНекоторые жители ничего не могли сказать кроме того, что было очень страшно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Некоторые жители ничего не могли сказать кроме того, что было очень страшно

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

— А вы этот дом не хотите продать, съехать? — спросил журналист.

— Не, здесь спокойно же, хорошо. Больше же не будет такого, да?

В ночь с 30 на 31 июля Волгоград и область подверглись массированной атаке БПЛА. О последствиях сообщал губернатор Андрей Бочаров. Пожар возник на складе Wildberries в Дзержинском районе и на предприятии ТЭК в Красноармейском, пострадали многоквартирные дома на севере города. 8 человек оказались в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. В ходе разбора завалов на улице Булаткина в Красноармейском районе было обнаружено тело погибшей женщины. Всё, что известно об атаке БПЛА и ликвидации ее последствиях, собираем в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Атака БПЛА Склад Дзержинский район Вайлдберрис Частный сектор
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
Прошу прощения, а это норма, что у нас вражеские БПЛА свободно летают где захотят? Где ПВО? Где президент с его планом?
Гость
46 минут
Для обещанной безопасности нам уже заблокировали Ютуб, все мессенджеры, навигацию, периодически и простой телефон вырубают. Ввели белые списки, но безопаснее не стало, наоборот - налётов всё больше и больше, склады горят каждый божий день. Где обещанная безопасность? А ею даже и близко не пахнет!
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