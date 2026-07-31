Можно даже быстрым шагом: в Ярославле устроят культурный забег

Культурный забег вновь повторят в Ярославле Источник: АНО «Рейтинг спорт»

23 августа в Ярославле стартует культурный забег «РУТС» (18+). Его особенность в том, что спортсменам не обязательно бежать, а считать время никто не будет.

«В РУТС не соревнуются на скорость, наоборот останавливаются прямо на дистанции, чтобы сделать фото. Ведь проходит она не только по паркам, набережным и улицам, но и через главные достопримечательности города: музеи, театры, стадионы и рынки», — рассказали организаторы события.

В городе такой забег проводят второй раз, первый прошел в 2023 году. Летом 2026-го маршрут пройдет по местам аудиоспектакля «Код усадьбы», премьера которого состоялась недавно в рамках театрального фестиваля «Волков. Подмостки». Для маршрута запишут аудиогид — голоса артистов Первого русского во время забега расскажут об истории и культуре Ярославля.

Для стартующих предложат две трассы: на 5 и 10 километров. Определиться с дистанцией можно на старте. Завершиться обе должны в районе городского пикника «Пир на Волге», который будет проходить в эти же выходные в парке 1000-летия Ярославля.

Несмотря на то, что забег объявлен культурным, а не спортивным, справка от врача — обязательное условие. Кроме того, участие в забеге платное и составляет 1900 рублей.

Оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, подписью и печатью врача, датированной не ранее 23.02.2026 г., с указанием, что участник допущен к бегу на выбранную им дистанцию или большую — либо полис страхования жизни на время проведения мероприятия.

Ранее мы публиковали расписание спортивных забегов в Ярославской области до начала осени. А здесь можно посмотреть афишу на выходные 1–2 августа.