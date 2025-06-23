Так кремль или не кремль? Историки высказались о переименовании музея-заповедника в Ярославле

В Ярославле переименовали «Музей-заповедник» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В конце мая 2025 года в Ярославле историческому зданию, известному как «Музей-заповедник», присвоили неофициальное название — кремль. По словам властей, именно так его чаще всего называют горожане и туристы. Формально никаких юридических изменений не произошло, и, как заявили чиновники, подобных шагов пока не планируется. Новое имя закрепили на вывеске, размещенной на стене здания.

Редакция 76.RU решила разобраться, является ли «Музей-заповедник» кремлем и как в историческом сообществе отнеслись к инициативе по переименованию объекта.

Проводили голосование

В соцсетях музея проводили голосование по выбору нового названия Источник: Ярославский музей-заповедник / Vk.com











17 мая на официальной странице ярославского музея был запущен опрос по поводу нового названия. Более 84% участников высказались за то, чтобы оставить всё как есть, а вариант «Ярославский кремль» поддержали 11,4%. Всего проголосовали 552 человека.

27 мая на стенах исторического объекта появилась вывеска — «Ярославский кремль». Местные жители не оценили нововведение.

«При всём существовании научной исторической школы ЯрГУ и ЯГПУ ярославцы допускают эту несуразицу! Обозначьте место, где предположительно согласно археологии мог быть рубленый город, а не вводите наших детей и туристов в сумрак», — высказался Евгений Варягин.

Официальная позиция музея

Представители музея-заповедника объяснили, что новое название было выбрано, поскольку оно «народное».

«Формулировка „Ярославский кремль“ — название народное. Порождая диалог, еще раз заставляет нас вспомнить эпизоды местной истории. Она напоминает и о Рубленом городе, в том числе, от которого осталось только имя в исторических документах, и о Доме Святого Спаса, как порой называли Спасо-Преображенский монастырь в средние века», — уточнили в музее.

В некоторых приложениях с картами «Музей-заповедник» уже подписан как «кремль».

При этом экскурсовод Екатерина Верюжская считает, что переименование наоборот, негативно скажется на исторической осведомленности местных жителей и туристов.

«Я отношусь к переименованию музея-заповедника очень отрицательно. Потому что это единственная возможность правильно сориентировать людей. На здании должно быть написано, что это за здание, а не что оно напоминает. Переименования — я считаю, что это позор, просто позор. Название „музей-заповедник“ — тоже позор. Правильно — „Музей-заповедник при Спасо-Преображенском монастыре“».

Название — это тоже способ как-то образовывать людей. Екатерина Верюжская экскурсовод из Ярославля

Почему музей не считается кремлем?

На вывеске отмечено, что это только народное название музея Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как отмечается в Большой российской энциклопедии, «Кремль — крепость, обнесенная каменными или деревянными стенами, с башнями, входившая в состав города и служившая защитой от внешних врагов». В Ярославле ранее был кремль, правда, он располагался недалеко от Стрелки, где сливаются Волга и Которосль.

«Слово „кремль“ по отношению к Ярославлю — явление довольно позднее, — рассказал в беседе с 76.RU историк Виктор Куликов. — Впервые оно появляется в 1640-х годах, в переписной книге. Тогда речь шла не о монастыре и не о музее-заповеднике, а о другом объекте — о рубленом укрепленном городе, который находился в районе современной Стрелки. Кремль — это уже термин московского происхождения. Он обозначал укрепленную часть города, и в Ярославле стал использоваться только в XVII веке, когда при Михаиле и Алексее Романовых началось строительство новой крепости».

То есть называть нынешний музей-заповедник «Кремлем» — это просто исторически некорректно. Виктор Куликов доцент ЯрГУ им. П. Г. Демидова, член общественного совета при министерстве туризма ЯО

Мнение историка

Историк Виктор Куликов поддержал идею переименования «Музея-заповедника», но предложил еще подумать над новым названием:

«Я не против переосмысления бренда. Более того — я согласен с логикой губернатора: нужно продвигать Ярославль, использовать сильный термин. Но слово „кремль“ не даст нам ни притока туристов, ни роста узнаваемости. Оно звучит дежурно и вторично. А нам нужен продукт, который будет выделяться на российском рынке. Иначе всё это бессмысленно — мы просто потратим время и деньги на очередную вывеску, которую через несколько лет опять заменят».

Виктор Куликов отметил, что важно подобные решения принимать совместно с историческим и краеведческими сообществами города.

«Такие вещи нельзя решать кулуарно. Должна быть большая открытая городская дискуссия. С привлечением историков, краеведов, туристических экспертов, жителей города. Мы должны обсудить все варианты. Потому что „кремль“ — это только один из возможных терминов. Не надо выдавать его за единственно возможный. Это не так. У нас есть и другие названия, и другие смыслы», — отметил эксперт.

Ярославль — уникальный город. Мы не можем позволить себе шаблонный подход. Надо думать глубже. И работать с тем, что у нас есть, а не копировать чужое. Виктор Куликов доцент ЯрГУ им. П. Г. Демидова, член общественного совета при министерстве туризма ЯО

«Переименования не случилось»

По мнению художественного руководителя клуба «Двигая стены» Олега Непоспехова, неформальное переименование «музея-заповедника» в кремль принесла объекту скорее пользу — как для имиджа, так и для туристического интереса.

«По факту никакого переименования не случилось. Появилась симпатичная дизайнерская вывеска на входе, с которой охотно фотографируются люди. Благодаря этой истории музей-заповедник получил колоссальный бесплатный пиар», — отметил Олег Непоспехов.

Наш собеседник также подчеркнул, что эта ситуация дала горожанам пространство для самовыражения и вовлечения в обсуждение городской истории.

«Жители Ярославля получили возможность самоутвердиться, безопасно и комфортно продемонстрировать свою гражданскую позицию и экспертные знания — главным образом в Интернете, — отметил Олег Непоспехов. — Я как историк вижу плюс в том, люди, пусть иногда и в довольно причудливой форме, проявляют интерес к истории города».

Единственный возможный минус: шум вокруг этого недо-переименования отвлекает внимание от настоящей проблемы — возвращения исторических названий улицам города. Олег Непоспехов художественный руководитель клуба «Двигая стены»

Олег Непоспехов отметил, что важно обратить внимание на возвращение улицам Ярославля их исторических имён.

«Мы продолжаем ходить по улицам, лишённым подлинного имени по политическим причинам и названным порой в честь исторических персонажей с неоднозначной, а то и вовсе однозначно зловещей репутацией».