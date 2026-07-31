От сценок с Киркоровым до фильмов с Нагиевым: как прославился «борец» и кавээнщик Амин Минатуллаев

Вы помните команду КВН «Борцы»? Источник: «Команда „Борцы“» / «КВН» / Первый канал / Vk.com / Евгения Бикунова / Городские медиа

Амин Минатуллаев построил карьеру в юморе благодаря участию в КВН. Каждая сценка яркой сургутской команды «Борцы», которая дважды выходила в финал Вышей лиги КВН, начиналась с его фирменного «Короче-е-е!» Сейчас Амин снимается в кино и выходит на сцену со звездами первой величины. 86.RU pассказывает, каким был путь «борца в смешном трико» к славе.

Точка старта — Сургут

Будущий комик родился 13 сентября 1992 года, его детство прошло в Пыть-Яхе. Клуб веселых и находчивых Амин полюбил в школе, не пропускал ни одной игры. Творческий путь он начал еще до «Борцов». Будучи студентом, 11 декабря 2010 года на фестивале лиги КВН СурГПУ наш герой дебютировал на сцене в составе команды «Зеленый чай вдвоем», которая позже была переименована в «Чай втроем».

Амин на одном из первых своих выступлений Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

«В юмор попал случайно. У меня изначально не было планов становиться комиком. Всё случилось спонтанно. Как-то в универе увидел объявление о наборе в КВН. Пришел на сбор — и всё! С того момента я погряз в комедии», — рассказывал Амин.

Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

Амин в молодости Источник: «ТелеVision» / Vk.com

Именно на фестивале университетской лиги КВН Амин впервые произнес свое крылатое «Короче», ставшее его фишкой на протяжении всей карьеры комедианта.

«Наша команда была совсем невелика. Три человека — „Чай втроем“. Выступали неплохо. И создатель команды „Борцы“ Александр Терещенко предложил двигаться дальше».

Александр Терещенко, который так же, как и Амин, учился в СурГПУ, давно размышлял собрать собственную команду КВН. Идея заключалась в том, что участниками коллектива станут парни брутальной кавказской внешности, которые будут выходить на сцену в смешных обтягивающих трико.

Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

Капитаном команды стал харизматичный Юсиф Юсифов, лидера выделяло красное трико, когда другие участники носили синее. Милану Исаеву досталась роль бодибилдера, Рухиму Магеррамову — паникера, Александру Турову — зачинщика конфликтов. Амин же стал в команде конферансье. По традиции он объявлял каждую миниатюру, начиная со слова «короче». Основатель коллектива Александр Терещенко занялся режиссурой и сценариями миниатюр.

Два финала Высшей лиги и два поражения

Дебют команды «Сборная Кавказа по вольной борьбе» на сцене КВН состоялся в феврале 2011 года в Северной лиге. С первого же раза талантливые и смешные «Борцы» дошли до полуфинала. Затем выиграли Гран-при Первой арктической лиги, проводившейся в Салехарде. Во второй сезон «Борцы» отправились в Минск, чтобы поучаствовать в Первой лиге КВН, где ведущим был Александр Масляков. Дошли до финала, но заняли обидное 4-е место. Их подвели шутки в «Приветствии» и «Музыкальном домашнем задании». Амин отмечал, что Александр Масляков в жизни более улыбчивый и общительный, нежели на экране. Но неудачные шутки строго отсеивает с помощью редакторов.

Югорчане в Первой арктической лиге Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

Большинство участников команды являлись сотрудниками компании «Сургутнефтегаз», поэтому позже она была переименована в «Сборная СНГ по вольной борьбе». С этим названием коллектив дебютировал в 2013 году в Высшей лиге КВН, где также дошел до полуфинала. Сыграв три игры в «вышке», югорчане каждый раз уступали «Сборной Камызякского края по КВНу».

«Нам повезло, все знают, что Сургут равно нефть. Но шутки на эту тему не всегда приветствуются и „заходят“ в зал. Как нам объяснили когда-то редакторы, то, что смешно у вас в городе, жители других регионов России не всегда поймут», — поделился артист с Ugra-news.

Источник: «Команда „Борцы“» / «КВН» / Первый канал / Vk.com

После полуфинала 2013 года команда пропустила три сезона КВН. Долгожданное возвращение состоялось в 2017 году в Светлогорске, на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», где команда вышла уже под именем «Борцы». Югорчане взяли «Малый КиВиН в темном», красиво напомнив о себе. А в 2018 году команда завоевала «Большой КиВиН в золотом». Амин Минатуллаев также успел выступить в Премьер-лиге за команду «Умные люди» в «Приветствии» и за команду «Красная Фурия» в «Театральной постановке».

Источник: «Команда „Борцы“» / «КВН» / Первый канал / Vk.com

Тогда же, после пятилетнего перерыва, «Борцы» вновь ворвались в Высшую лигу. Во время 1/8 финала на игре присутствовал Владимир Путин, которого югорским артистам удалось рассмешить. «Борцы» уверенно вышли в четвертьфинал, а в полуфинале стали лучшими. Но завоевать главный приз не получилось, в финале «Борцы» попали на последнее место. В 2019 году Амин вместе с командой снова вышел в финал и снова остался без призов. В 2020 году «Борцы» объявили о завершении выступлений в КВН.

Работал учителем физкультуры, потом снимался с Киркоровым

За кулисами Клуба веселых и находчивых участники коллектива вели обычную жизнь. Амин, в отличие от сокомандников Юсифа, Милана и Рухина, в «Сургутнефтегазе» не работал. Он преподавал физкультуру в Сургутском политехническом колледже. Выбор профессии неслучаен: долгое время Амин серьезно занимался боксом, а также попробовал себя в вольной борьбе и футболе. Рука об руку со спортом югорчанин идет и сегодня.

Амин Минатуллаев на благотворительном матче по футболу Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

По его словам, раньше новоиспеченные студенты то и дело подозревали, что он тот самый конферансье из «Борцов». Но Амин в своей ироничной манере стойко всё отрицал.

«Первокурсникам я долго не признаюсь. Сначала интересуются, не я ли это в „Борцах“. Потом фото показывают — говорю, что на нем просто похожий на меня человек. Но другие учителя меня выдают. Подшучивают обычно, говорят мою коронную фразу: „Короче!“», — поделился артист.

В связи с выступлениями Амину приходилось часто бывать в Москве, куда он в итоге переехал в 2020 году.

«Мой идеальный день в большом городе — это когда я просыпаюсь рано-рано, в 11 утра, делаю имитацию зарядки, имитацию английского завтрака и иду заниматься творчеством. А по окончании дел люблю погулять по городу. Любимые места в Москве там, где растут деревья, трава и есть водоемы. В общем, Зеленоград!» — шутил артист.

Источник: Амин Минатуллаев / Vk.com

В Москве Амин стал обучаться актерскому мастерству. В 2022 году он окончил актерский курс для начинающих Школы драмы Германа Сидакова, мастерскую кинорежиссера Казбека Меретукова. Первую роль югорчанин получил в 2023 году, сыграв Мирослава в доброй комедии «Папу маме заверни» (12+). Амин вместе с остальными «борцами» оказался на одной съемочной площадке с Дмитрием Нагиевым и Катериной Шпицей.

Параллельно продолжала развиваться его юмористическая карьера. В 2020 году Амин вместе с командой КВН «Борцы» принял участие в телепроекте «Русские не смеются» (18+) на телеканале СТС, где выиграл 75 000 рублей. Осенью 2021 года состоялась премьера шоу «Суперлига» (18+), также на СТС. Создатели проекта назвали его продолжением КВН, одобренным самим Александром Масляковым. Юмористические коллективы боролись за миллион рублей в каждом выпуске. «Борцы» выступили в первой игре проекта вместе с Валей Карнавал и так понравились зрителям, что победили. По итогам всех выпусков «Борцы» стали одной из самых успешных команд «Суперлиги», выиграв три игры из четырех и заработав три миллиона рублей. Кроме Карнавал югорчанам помогли певица Пелагея, актриса Светлана Пермякова и фигуристка Женя Медведева.

Источник: скриншот из шоу «Концерты» (16+) / Телеканал ТНТ

Амин (второй справа) на закрытом показе нового сезона шоу «Звезды» (16+) Источник: «Команда „Борцы“» / Vk.com

Весной 2023 года «Борцы» стали участниками второго сезона шоу «Концерты» (16+) на ТНТ. В одном из выступлений состав команды пополнил Михаил Галустян. В 2024 году «Борцы» приняли участие и заняли третье место в первом сезоне шоу «Звезды» (16+), выходившем на канале НТВ. По правилам с каждой группой юмористов на сцене выступает настоящая звезда. «Борцам» на этом проекте помогал Филипп Киркоров.

Источник: скриншот из шоу «Звезды» (16+) / Телеканал НТВ

Источник: скриншот из шоу «Звезды» (16+) / Телеканал НТВ

«Нас очень удивило, что он, звезда огромной величины, за кулисами, в обычной жизни простой отличный мужик», — отзывался о Киркорове Амин.

Чем Амин Минатуллаев занимается сейчас?

Источник: Амин Минатуллаев / Vk.com

После переезда в Москву Амин Минатуллаев параллельно с командной игрой стал развивать личный бренд. Под ником Корочеее Амин он снимает юмористические ролики, то и дело показывая кусочки своей жизни. То фирменным «короче» объясняет парикмахеру, как его постричь. То снимается в гримерке с Кузей Виталием Гогунским. То в шутку берет автограф у Азамата Мусагалиева, с которым на самом деле хорошо знаком по общим проектам. Известные комики регулярно приглашают югорского артиста на собственные развлекательные шоу. Так, Амин засветился в игре «Карточки» от творческого коллектива SlowSlowCow, а также с другими «борцами» посоревновался в передаче стендапера Ивана Абрамова «Родная речь». Существует убеждение, что между кавээнщиками и стендап-комиками ведется негласная война, но это, по словам Амина, лишь стереотип. Артист рассказывает, что комики из разных направлений юмора работают в союзе друг с другом. И большинство вышли именно из КВН.

«Все, кто сейчас создает комедийные программы на федеральных каналах, — это бывшие кавээнщики. Безусловно, придумывать шутки ниже пояса проще всего. В КВН — жесткая редактура, там такого не дозволено. Сейчас многие говорят: „КВН уже не тот“. Но посмотрите, сколько людей прошло через эту программу, сколько молодых команд играет, какая богатая история у Союза КВН. И эта игра никогда не умрет».

Амин Минатуллаев продолжает сниматься в кино. В 2025 году он предстал перед зрителями в двух небольших ролях: джигитушки в комедии «Атель-Матель» (16+) и охранника в сериале «Букины-2» (18+).

Источник: Амин Минатуллаев / Vk.com

О личной жизни 33-летнего юмориста известно немного. Он женат и, по информации из Сети, воспитывает сына. Амин обожает поэзию, много читает и пишет сам. С музыкой он тоже на «ты», отлично играет на гитаре, поет, а еще умеет танцевать лезгинку. В различных интервью «борцы» всегда тепло отзываются о родной Югре. Амин Минатуллаев рассказывал, что в Сургуте можно попробовать практически любую кухню мира, в этом плане город с легкостью может заменить заграничное путешествие. А «национальной одеждой» югорчанин назвал пуховик и шапку.

От сценического образа «недалекого борца в обтягивающем трико» Амин избавиться не пытается, а наоборот, нежно его любит, не боясь быть смешным.

«Один раз ко мне за кулисами подошел парень и говорит: „Ребята, в жизни вы реально вообще другие. Я никогда бы не подумал“. Этим всё сказано!»