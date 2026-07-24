Для благоприятной психологической атмосферы: в Ярославской области начнет светиться жилая хрущевка

Жилой дом находится в центре Углича на улице среди исторической застройки Источник: Яндекс.Карты, Госзакупки

В Ярославской области за деньги из регионального бюджета разместят художественно-архитектурную подсветку на зданиях. Мы уже писали про 17 адресов, на которые потратят 42,875 млн рублей. Ещё одну закупку на 31 млн рублей объявляли для пяти жилых зданий в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Правда, нашелся подрядчик, кто сделает эти работы за 11,870 млн рублей.

Неожиданной находкой среди адресов стал дом на улице Спасская, 2а в Угличе — это обычная жилая пятиэтажка 1961 года постройки. По всему фасаду, выходящему на улицу Спасскую, планируется разместить подсветку снизу оконных проемов.

Архитектурная подсветка хрущевки — проект. Работы планируется выполнить в 2027 году Источник: Госзакупки

«Создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов, создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов, формирование благоприятной психологической атмосферы», — указано о целях работ в документации.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, согласовать ее, а потом уже приступать к работам.

Примечательно, что дома по остальным четырем адресам — тоже жилые. И тоже не являются объектами культурного наследия, хоть и походят на них.

Например, среди таких дом № 12 по недавно отремонтированной улице Нахимсона в Ярославле.

Дом на улице Нахимсона является жилым. Подсветят его за счет бюджета области, работы должны выполнить до конца 2026 года Источник: Гозакупки

В Рыбинске подсветку разместят на Волжской набережной, 105. Работы должны выполнить до конца 2026 года Источник: Госзакупки

ул. Крестовая д. 45/ул. Ломоносова д. 6 — Рыбинск Источник: Госзакупки

Еще одну часть здания по улице Спасская, 7-9 осветят. Серединку дома тоже украсят подсветкой (оплату проведут по первой закупке на освещение) Источник: Госзакупки

Работать подсветка на жилых домах, расположенных в центрах городов, должна ежедневно и круглогодично.

«При разработке проекта будет проведено техническое обследование. Все необходимые требования, включая удобства для жителей, будут учтены», — сообщили 76.RU в региональном Фонде содействия капительному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, который является инициатором закупки.

Вопрос о том, кто будет платить за освещение в дальнейшем — власти или жители напрямую из своих кошельков, — мы задали в администрацию.

«Улица Спасская благоустроена и является востребованным общественным пространством. Для того, чтобы пространство улицы имело гармоничный и завершенный образ, здания, расположенные на ней, в том числе жилые дома, украшаем архитектурной подсветкой. Проведены собрания собственников, жители поддержали это решение. Проект подразумевает размещение светильников между окон, и свет не будет мешать людям. Расходы на электроэнергию берет на себя муниципальный бюджет, — рассказали 76.RU в администрации Угличского муниципального округа.