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Город Для благоприятной психологической атмосферы: в Ярославской области начнет светиться жилая хрущевка

Для благоприятной психологической атмосферы: в Ярославской области начнет светиться жилая хрущевка

На это потратят средства из регионального бюджета

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Жилой дом находится в центре Углича на улице среди исторической застройки | Источник: Яндекс.Карты, ГосзакупкиЖилой дом находится в центре Углича на улице среди исторической застройки | Источник: Яндекс.Карты, Госзакупки

Жилой дом находится в центре Углича на улице среди исторической застройки

Источник:

Яндекс.Карты, Госзакупки

В Ярославской области за деньги из регионального бюджета разместят художественно-архитектурную подсветку на зданиях. Мы уже писали про 17 адресов, на которые потратят 42,875 млн рублей. Ещё одну закупку на 31 млн рублей объявляли для пяти жилых зданий в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Правда, нашелся подрядчик, кто сделает эти работы за 11,870 млн рублей.

Неожиданной находкой среди адресов стал дом на улице Спасская, 2а в Угличе — это обычная жилая пятиэтажка 1961 года постройки. По всему фасаду, выходящему на улицу Спасскую, планируется разместить подсветку снизу оконных проемов.

Архитектурная подсветка хрущевки&nbsp;— проект. Работы планируется выполнить в 2027 году | Источник: ГосзакупкиАрхитектурная подсветка хрущевки&nbsp;— проект. Работы планируется выполнить в 2027 году | Источник: Госзакупки

Архитектурная подсветка хрущевки — проект. Работы планируется выполнить в 2027 году

Источник:

Госзакупки

«Создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов, создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов, формирование благоприятной психологической атмосферы», — указано о целях работ в документации.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, согласовать ее, а потом уже приступать к работам.

Примечательно, что дома по остальным четырем адресам — тоже жилые. И тоже не являются объектами культурного наследия, хоть и походят на них.

Например, среди таких дом № 12 по недавно отремонтированной улице Нахимсона в Ярославле.

Дом на улице Нахимсона является жилым. Подсветят его за счет бюджета области, работы должны выполнить до конца 2026 года | Источник: ГозакупкиДом на улице Нахимсона является жилым. Подсветят его за счет бюджета области, работы должны выполнить до конца 2026 года | Источник: Гозакупки

Дом на улице Нахимсона является жилым. Подсветят его за счет бюджета области, работы должны выполнить до конца 2026 года

Источник:

Гозакупки

В Рыбинске подсветку разместят на Волжской набережной, 105. Работы должны выполнить до конца 2026 года | Источник: ГосзакупкиВ Рыбинске подсветку разместят на Волжской набережной, 105. Работы должны выполнить до конца 2026 года | Источник: Госзакупки

В Рыбинске подсветку разместят на Волжской набережной, 105. Работы должны выполнить до конца 2026 года

Источник:

Госзакупки

ул. Крестовая д. 45/ул. Ломоносова д. 6&nbsp;— Рыбинск | Источник: Госзакупкиул. Крестовая д. 45/ул. Ломоносова д. 6&nbsp;— Рыбинск | Источник: Госзакупки

ул. Крестовая д. 45/ул. Ломоносова д. 6 — Рыбинск

Источник:

Госзакупки

Еще одну часть здания по улице Спасская, 7-9 осветят. Серединку дома тоже украсят подсветкой (оплату проведут по первой закупке на освещение) | Источник: ГосзакупкиЕще одну часть здания по улице Спасская, 7-9 осветят. Серединку дома тоже украсят подсветкой (оплату проведут по первой закупке на освещение) | Источник: Госзакупки

Еще одну часть здания по улице Спасская, 7-9 осветят. Серединку дома тоже украсят подсветкой (оплату проведут по первой закупке на освещение)

Источник:

Госзакупки

Работать подсветка на жилых домах, расположенных в центрах городов, должна ежедневно и круглогодично.

«При разработке проекта будет проведено техническое обследование. Все необходимые требования, включая удобства для жителей, будут учтены», — сообщили 76.RU в региональном Фонде содействия капительному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, который является инициатором закупки.

Вопрос о том, кто будет платить за освещение в дальнейшем  — власти или жители напрямую из своих кошельков, — мы задали в администрацию.

«Улица Спасская благоустроена и является востребованным общественным пространством. Для того, чтобы пространство улицы имело гармоничный и завершенный образ, здания, расположенные на ней, в том числе жилые дома, украшаем архитектурной подсветкой. Проведены собрания собственников, жители поддержали это решение. Проект подразумевает размещение светильников между окон, и свет не будет мешать людям. Расходы на электроэнергию берет на себя муниципальный бюджет, — рассказали 76.RU в администрации Угличского муниципального округа.

Как вам идея?

Мне нравится
Странно, других адресов не нашлось?
И мою хрущевку тоже подсветите красиво!
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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Архитектурная подсветка Хрущевка
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Комментарии
135
Гость
5 часов
Вот он Дубай к нам приходит!! и фонтан как в Дубае скоро Евраев за наши с вами деньги сделает у администрации, радуйтесь
Гость
5 часов
Надо осветить помойки, ящетаю их зря губер забыл!!! и каждому ярославцу по фонарику выдать!!! голубей светящейся краской намазать, собакам и котам - светоотражающие жилеты!!! Всем чиновникам выдатьанальные пробки светящиеся. Уж если неадекватится, так на всю ширину души.
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Гость
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