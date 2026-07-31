«Работников нет, справляемся сами». Как семья разводит англо-нубийских коз — на ферму в глубинку едут туристы

Коза спокойно сидит на руках у хозяйки Источник: Ирина Тропина / 59.RU

В 98 километрах от Перми, в Карагайском округе, в деревне Савино, за высоким забором прячется хозяйство, где семья разводит англо-нубийских коз. Здесь нет вывесок и указателей, но каждые выходные люди со всего края приезжают сюда на экскурсии.

Хозяйка фермы Наталья Рамазанова не планировала этим заниматься, ей даже в детстве не нравилось летом ездить к бабушке на сенокос из-за мух. Теперь она доит 11 коз, варит 6 видов сыра, показывает гостям енота Кроша и обсуждает с мужем покупку страусов. Корреспонденты 59.RU побывали на ферме, попробовали все сыры и узнали, почему нубийцы лучше других пород.

«Идейный вдохновитель — это муж»

Наталье 40 лет, она родилась и всю жизнь живет в деревне Савино. В 2004 году она закончила школу и почти сразу встретила будущего мужа — мужчина родом из Дагестана. По образованию женщина бухгалтер, но по профессии не работала ни дня. Она посвятила себя дому и заботе о детях, а ее супруг в это время руководил собственной пилорамой в деревне. Пара жила в квартире и даже не думала о своем хозяйстве, пока на один из дней рождения мужа друзья не подарили ему козочку и двух козлят — так всё и началось .

— Козочку с козлятами надо было доить. Я вообще это не умела, у меня не получалось, — вспоминает Наталья. — Изначально коз доила моя мама, а потом научилась и я. Мы недолго их подержали и продали.

К идее взять животных пара вернулась в 2018 году: муж съездил в гости к другу, который держал коз, и там попробовал вкусный домашний сыр из козьего молока. Вернувшись домой, он решил завести мелкий рогатый скот.

— Его идею я не восприняла всерьез, потому что мы держали коз недолго и больше не планировали, — улыбается Наталья. — А потом, незадолго до моего дня рождения, супруг привез мне подарок: трехмесячных англо-нубийских козочку и козлика .

Супруги не знали, как их кормить и растить, изучали всё с нуля и решили, что подержат коз какое-то время, а если не понравится или не получится — продадут. Они пробовали и другие породы: чешских, зааненских, альпийских и ламанчей, даже брали бурских для скрещивания и разведения молочно-мясных коз, но всё равно возвращались к англо-нубийским.

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— Они были первыми, и мы всё равно к ним вернулись, — делится хозяйка. — Они отличаются от остальных и внешним видом: длинными ушками и горбатым носом, а еще у них самое жирное молоко .

Изначально ферму сделали на территории пилорамы, ведь пара жила в квартире. Сейчас у семьи свой дом, который супруги построили 4 года назад, и уже полгода они ведут хозяйство прямо на его территории. Наталья признаётся, что никогда не планировала становиться фермером: всё детство из-за мух и пауков ей не нравилось ездить на сенокос к бабушке и не хотелось заводить свой скот.

— А теперь у меня их в 3 раза больше, чем было у бабушки , — смеется она.

С супругом Наталья вместе уже 22 года, и ферма стала их общим делом. Со временем к хозяйству подключились и 2 сына супругов. 17-летний сын пока помогает родителям, но скоро уедет учиться. Младшему ребенку 5 лет, он уже вовсю участвует в жизни фермы: любит животных, может встретить гостей и провести мини-экскурсию.

— Приучаем, в общем. Такая семейная ферма у нас, — говорит Наталья.

Наталья с сыном выводят коз погулять Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Козы, куры и енот

Сейчас хозяйство Рамазановых самое большое в Прикамье — 28 голов: 11 козочек, 4 козла и 13 малышей . У всех дойных самок есть имена, а вот самцов и козлят еще не назвали. Наталья не хочет давать им простые клички, потому что животные очень красивые и грациозные, а значит, и имена у них должны быть такие же.

Англо-нубийская порода нежная и теплолюбивая, потому что эти козы были выведены в Англии, а их предки обитали в Нубийской пустыне. В холодные периоды им нужна плюсовая температура, и в сарае, где они живут, с помощью отопления и осенью, и зимой поддерживают 20-градусную температуру.

У коз есть свои батареи Источник: Ирина Тропина / 59.RU

— У нас теплое помещение для коз, оно сделано из строительной пены. Зимой была плюсовая температура, потому что от коз идет тепло, а в морозы мы включаем отопление, — говорит Наталья.

Козы боятся сквозняков и холода, потому что могут простыть и заболеть маститом, если продует вымя. В остальном неприхотливы: почти не линяют, потому что у них гладкая шерсть, и всегда чистые, поэтому их не нужно мыть и вычесывать. Однако нубийцы разборчивы в еде: из всей зелени выбирают самое вкусное, а остальное вытаптывают. Кроме сена зимой и свежей травы летом рогатые обязательно получают зерно, комбикорм и овощи с фруктами.

— Если за козой смотришь, всё хорошо — она будет красивой и давать вкусное молоко, — отмечает Наталья.

Характер у коз непростой. Они очень тактильные и сильно привязываются к хозяевам: без них буквально не делают и шагу . Наталья рассказывает, что, если утром после дойки выпустить их пастись на огороженную территорию, а самой не выйти, они будут стоять у забора и ждать.

— Если я иду, они идут, едят. Одних выпустишь — всё, так и будут стоять у забора. Им нужен вожак, — смеется она.

Курицы живут по соседству с козами Источник: Ирина Тропина / 59.RU Перепелку можно подержать — она не против Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Пара успела завести не только коз. На ферме есть куры породы леггорн и перепелки — для яиц себе и туристам. Но главная звезда — енот Крош . Он появился в семье случайно: в мае Наталье позвонила подруга с вопросом: «Вам енота надо?» Решение приняли сразу, и в тот же день муж съездил за новым питомцем. Приручить Кроша оказалось несложно: вначале он боялся, прятался и не подпускал к себе, а сейчас уже ест с рук, но пока не дает себя гладить. Необычный друг ест всё что угодно и живет в старой клетке для куриц. К зиме ему хотят обустроить собственное пространство под потолком в основном помещении.

— Когда его привезли, он сразу залез на потолок и лазил тем, цепляясь лапами. Вот и сделаем ему красивое место над курицами, — говорит Наталья.

Экзотический питомец ест с рук… Источник: Ирина Тропина / 59.RU …но подходить близко к незнакомым пока боится Источник: Ирина Тропина / 59.RU

«Я не могу найти доярку»

День Натальи начинается в половине 6 утра. Первым делом она пьет чашку кофе обязательно со свежим молоком, а после идет работать. Вначале дойка, которая длится около 2 часов: каждую из 11 коз доят на специальном аппарате в отдельной комнате. После этого молоко нужно переработать в сыр, творог и йогурт, а потом заняться другими домашними делами. В 6 часов вечера наступает еще одна двухчасовая дойка. Выходных и отпусков у супругов нет, они работают 24 на 7 .

Сыр Наталья готовит сама, без участия мужа и детей Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Главное, что огорчает Наталью в хозяйстве, — отсутствие помощников. Она считает, что многие не идут к ним из-за лени и стереотипов: для многих ферма — это неприятный запах и грязь, хотя у семьи Рамазановых всё совсем не так .

— У нас сотрудников вообще нет. Мы бы хотели расшириться, но работники не хотят идти работать. Я не могу найти доярку, — вздыхает Наталья.

Пару раз супруги нанимали местных ребятишек для уборки, а однажды взяли доярку, но она не задержалась и уволилась через месяц.

— Это должно быть как призвание, чтобы человека тянуло к животным. У нас в деревне таких нет, — считает Наталья.

Вручную делает 6 видов сыра

Сыр Наталья производит на продажу. Когда молока от коз стало много, она решила попробовать сварить брынзу. Первая проба удалась, и дальше сыроварение увлекло Наталью.

— Посещаю мастер-классы, читаю рецепты из интернета и общаюсь с другими сыроварами для обмена опытом, — рассказывает она.

В холодильнике хранятся не только головки сыра… Источник: Ирина Тропина / 59.RU …но и готовые на продажу кусочки и молоко Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Сейчас в арсенале Натальи 6 основных видов сыра: мягкие брынза и халлуми, который можно жарить на сковороде и гриле до хрустящей корочки, полутвердые хаварти, базирон, иборес и белпер кнолле, обваленный в разных специях, например прованских травах, черном перце, мускатном орехе и паприке. На варку мягких сортов уходит около часа, а вот полутвердые требуют 5–6 часов непрерывной работы. По запросу женщина варит моцареллу, сулугуни и сыр «косичку».

— «Косичку» я варю очень редко, потому что времени нет. Сыр надо вытягивать, чтобы ниточки получились, — объясняет она.

На домашнем «производстве» у супругов есть одна большая кастрюля на 50 литров, шумовки, ножи и собственные руки. Раньше была автоматическая сыроварня на 20 литров, но она стала мала, поэтому Наталья перешла на ручной труд.

— Объем маленький стал, экскурсии же появились. Теперь планируем взять большую автоматическую установку, — делится планами Наталья.

Так выглядит сыр белпер кнолле в разных посыпках Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Наталья объясняет, что молоко нубийских коз хорошо подходит для сыроварения: в нем идеальное соотношение белка и жира. Продукт получается очень вкусный и сливочный. Корреспонденты 59.RU попробовали все виды сыра и с уверенностью подтверждают это! Созревают готовые головки от полутора месяцев до полугода, а хранятся нарезанными всего 2–3 дня, ведь сделаны без консервантов.

— Только фермент, специи и закваска — ничего лишнего, — отмечает женщина.

Продают сыр прямо на ферме и под заказ. Главные покупатели — это посетители экскурсий и мастер-классов: люди пробуют сыр и уехать без него уже не могут. Мы тоже купили себе пару кусочков.

«О нас в Перми знают больше, чем в деревне»

Спрос на сыр появился случайно. Наталья не планировала сама водить экскурсии, но 2 года назад Карагайский краеведческий музей предложил хозяйству супругов стать одной из точек тура «Дары Чёрного леса» от Пермской пригородной компании. Гостей встречал гид, вез на ферму для экскурсии и дегустации, а после уже в сам музей.

— Это был наш самый первый опыт — экскурсия без мастер-класса, только дегустация, — вспоминает Наталья.

Потом семья решила устраивать собственные экскурсии и проводить мастер-классы по варке брынзы и рикотты для небольших групп от 4 до 6 человек. Сначала приезжали подруги Натальи и оставляли восторженные отзывы, а потом информация разошлась по сарафанному радио — и гостей становилось всё больше . Сейчас каждые выходные нужно встречать по 2–3 группы желающих пообщаться с козами и попробовать сыр. На экскурсию пускают всех, даже малышей.

— Приезжают из Березников, Чайковского, были гости из Татарстана. Даже 80-летние пенсионеры приезжают — те, кто любит путешествовать, — удивляется хозяйка.

При этом вывески или опознавательных знаков у фермы нет. Сейчас все находят ее по навигатору, но Наталья хочет исправить это.

— О нас в Перми знают больше, чем в деревне. Надо указатели поставить, добавиться в карты, — планирует Наталья.

Дом для козочек придется расширять… Источник: Ирина Тропина / 59.RU …а участок для прогулок и так большой Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Также семья хочет найти работников, расширить пространство и увеличить количество коз в 2 или 3 раза, чтобы можно было податься на грант и стать серьезным крестьянским фермерским хозяйством. Мечтают супруги и о подружке для енота — очень уж хочется посмотреть на маленьких енотиков. Есть у пары и еще одно желание — завести страусов.

— Хотелось бы страусов, но не знаю. Пока это мечты, — улыбается Наталья.

Пока сделать всё это не получается из-за отсутствия работников, но семья надеется, что когда-нибудь появится человек, который сможет в удовольствие заниматься делами на ферме.

О работе в кризис

В последнее время в Прикамье всё чаще закрываются бизнесы, а летом регион столкнулся с дефицитом бензина. По словам Натальи, сильных проблем их с мужем ферма не испытывает.

— Сейчас проблемы с бензином. Например, одна группа туристов отказалась ехать: люди переживали, что им не хватит топлива . А так все ездят, даже несмотря на трудности, — рассказывает Наталья.

Тем не менее никаких серьезных падений спроса нет, да и на ферме всё стабильно: молоко не заканчивается, а сыры варятся. Несмотря на трудности с топливом, в этом году на участке Рамазановых пройдет третий слет козоводов Прикамья — туда приедут фермеры со всего края, чтобы обменяться опытом.