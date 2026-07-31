Из банков стали снимать огромные объёмы наличных: в чем причина. Новости 31 июля

Денег сняли на 39% больше, чем месяцем ранее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 июля.

Рособрнадзор введет устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

Рособрнадзор планирует добавить устную часть в ЕГЭ по истории, а в перспективе — и в экзамен по литературе. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев, уточнив, что работу над моделями начнут с девятых классов.

Сначала формат отработают в девятых классах, где устный экзамен по истории войдет в штатный режим в 2028 году. Затем полученный опыт перенесут на ЕГЭ — в первую очередь по истории, а позже, вероятно, и по литературе.

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году», — рассказал Музаев РИА Новости.

На отработку и внедрение новой модели обычно уходит 4–5 лет, поэтому выпускникам девятых классов пока не о чем беспокоиться. Им предстоит лишь участвовать в тестировании форматов, чтобы помочь экспертам собрать обратную связь.

Тело россиянки нашли в чемодане в Белграде

В Белграде обнаружили тело 28-летней гражданки России Людмилы Турковой. Его нашли в чемодане, сброшенном в канал в районе Падинска Скела, сообщает сербское издание Telegraf.rs.

Тело нашли в ночь на 30 июля и направили на вскрытие для установления точной причины смерти. Полиция провела осмотр места происшествия.

Девушка пропала 25 июля. В тот вечер она собиралась пойти в клуб, но неизвестно, добралась ли туда. Последнее сообщение она отправила в 23:15 по местному времени (00:15 мск), после чего перестала выходить на связь.

Подруга погибшей рассказала Telegraf.rs, что они не могли сразу обратиться в полицию. Им пришлось ждать несколько дней, пока мать девушки в России подаст официальное заявление, а Интерпол передаст его сербским властям.

В МВД Сербии сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался гражданин Турции, которого задержали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну.

Семьям со школьниками хотят выплатить по 20–30 тысяч рублей

Семьям с детьми-школьниками могут ввести единовременную выплату на подготовку к учебному году — от 20 до 30 тысяч рублей на каждого ребенка. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, направив письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме депутат отметила, что расходы на сборы к 1 сентября ежегодно растут и становятся серьезной нагрузкой для родителей. Больше всего тратят на школьную форму, обувь, канцтовары и другие обязательные покупки — об этом свидетельствуют обращения в комитет.

Останина напомнила, что в 2021 году семьи уже получали по 10 тысяч рублей на ребенка. Тогда выплату оформили на 20 миллионов детей, потратив около 200 миллиардов рублей. Новую инициативу депутат связывает со Стратегией семейной и демографической политики до 2036 года и нацпроектом «Семья». Она подчеркнула, что помощь особенно нужна многодетным, неполным семьям и тем, у кого невысокие доходы.

Задержанные в Таиланде сознались в убийстве двух россиян

В Таиланде задержали подозреваемых в убийстве двух россиян — подростка и его 22-летней сестры из Тюмени. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин заявили полиции, что расправились с молодыми людьми. Подростка они застрелили, а девушку забили до смерти. Задержанные указали на место, где находятся тела. Следователи-криминалисты обнаружили там пять трупов, личности погибших устанавливаются.

Предварительно, мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Транспортное средство стало одной из ключевых улик: полиция обнаружила разобранный Honda ADV150 закопанным недалеко от дома одного из подозреваемых.

Молодые люди пропали 26 июля. В 4 утра по местному времени (08:00 мск) они внезапно уехали из дома на мотоцикле. Через 20 минут матери пришло СМС от Дианы со словом Urgent! («срочно»), после чего связь оборвалась. Незадолго до этого они сообщили матери, что за ними кто-то следит.

Российские прыгуны в воду завоевали серебро на чемпионате Европы

Сборная России заняла второе место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские спортсмены набрали 385,80 балла.

За команду выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов (трамплин), Екатерина Беляева и Руслан Терновой (вышка). Победителями стали итальянцы с результатом 410,60 балла. Бронзу завоевала сборная Украины — 368,20 балла.

В Китае создали инвалидную коляску, управляемую силой мысли

В Китае 33-летний житель Шэньчжэня Ван Нин, перенёсший паралич после операций на спинном мозге, разработал прототип коляски с управлением силой мысли. Он также создал навигационное приложение и инструменты для реабилитации людей с травмами позвоночника.

Идея пришла к нему после собственного опыта — после операций он мог двигать только глазами. Прототип изобретатель собрал за 48 часов на технологическом конкурсе в Шанхае, где занял первое место в категории аппаратного обеспечения.

Вместе с женой Ван Нин получил главный приз — 50 тысяч юаней (около 7,4 тысячи долларов). По словам изобретателя, главная ценность его разработки — в расширении возможностей людей с ограниченной подвижностью.

WAF восстановила членство России в армрестлинге и сняла ограничения для спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга восстановила членство Федерации армрестлинга России и отменила все ограничения для российских спортсменов, команд и официальных лиц. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале.

Теперь российские атлеты смогут выступать на международных соревнованиях под государственным флагом и с гимном России, а их результаты пойдут в общекомандный зачёт. Это особенно важно перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу.

Дегтярев отметил, что решение приняли вслед за рекомендациями исполкома МОК от 7 июля 2026 года. По его словам, это подтверждает курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов.

Россияне стали лидерами по посещению Турции

Россия заняла первое место по числу туристов в Турции за первые шесть месяцев 2026 года — 2,6 миллиона человек. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Всего Турцию посетили 25,8 миллиона иностранных туристов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. На втором месте по числу поездок — Германия (2,4 миллиона), на третьем — Великобритания (1,6 миллиона).

Спад в турпотоке министр связал с напряженностью на Ближнем Востоке. Доходы страны от туризма с начала года составили 25,7 миллиарда долларов — почти столько же, сколько в прошлом году.

Появились новые правила пассажирских перевозок

Новые правила железнодорожных перевозок вступят в силу в России с сентября, следует из приказа Минтранса. Изменения коснутся в первую очередь маломобильных граждан и порядка возврата билетов.

Оформление билета для маломобильных пассажиров теперь возможно в том числе на основании электронных сведений. Перевозчик будет ограничивать свободную продажу на специализированные места, предоставляя приоритет пассажирам с креслами-колясками. Остальные смогут купить такие билеты не ранее чем за 10 суток до отправления.

При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир обязан указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. Перевозчик будет информировать об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава.

Возврат билетов на электрички с указанием мест разрешат не только в кассе. Теперь это можно будет сделать онлайн.

Испания стягивает военных в Сеуту из-за наплыва нелегалов

За сутки из Марокко в испанский анклав Сеута прорвались около 49 тысяч мигрантов, сообщает радиостанция Cadena SER. Как минимум 7 тысяч из них — несовершеннолетние. При попытке переплыть пролив погибли не менее 18 человек.

Испанские власти стянули в анклав военных и полицейских, а также закрыли границу другого испанского анклава — Мелильи. Премьер Педро Санчес и глава МВД прибыли в Сеуту. Мадрид и Рабат договорились о выдворении всех нелегалов, включая детей.

Италия потребовала приостановить Шенген для Испании. Франция ужесточила контроль на общей границе с Испанией.

Россияне начали снимать рекордные объемы наличных

Спрос на наличные в июле 2026 года продолжил активно расти. С 1 по 29 июля объем в обращении вырос на 595,5 миллиарда рублей. Это на 39% больше, чем месяцем ранее, а с начала 2026 года показатель превысил 2 триллиона рублей, сообщает Forbes со ссылкой на оперативные данные Банка России.

В ЦБ рост связывают с перебоями мобильного интернета, из-за которых люди и компании запасаются наличными. Также повлияли изменения в налоговом законодательстве. С 2026 года банковский эквайринг облагается НДС по ставке 22%, что сделало безналичные платежи дороже для бизнеса.

Рост спроса на наличные уже отразился на банковской системе. По словам финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, отток средств в наличный оборот стал одной из причин дефицита ликвидности, который в конце июля достиг максимума с марта 2022 года. Это приводит к росту ставок на денежном рынке и усиливает конкуренцию банков за средства клиентов.