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Животные «Настоящий подарок»: в Ярославском зоопарке родились новые обитатели

«Настоящий подарок»: в Ярославском зоопарке родились новые обитатели

Сотрудники поделились первыми фотографиями малышей

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У леопардов из Ярославского зоопарка пополнение | Источник: Ярославский зоопарк / MaxУ леопардов из Ярославского зоопарка пополнение | Источник: Ярославский зоопарк / Max

У леопардов из Ярославского зоопарка пополнение

Источник:

Ярославский зоопарк / Max

В Ярославском зоопарке в семье леопардов случилось пополнение. 31 июля сотрудники объявили о рождении четырех малышей — двух мальчиков и двух девочек.

«Наши очаровательные леопарды Амур и Баунти преподнесли всем настоящий подарок», — сообщили в Ярославском зоопарке.

Пока что малыши еще совсем крохотные, от мамы далеко их не отпускают. Также они находятся под постоянным присмотром ветеринаров. Поэтому пока посетители не могут полюбоваться детенышами.

«Для малышей сейчас особенно важны покой, тепло и забота», — отметили сотрудники.

Тем не менее в Ярославском зоопарке уже сделали милые фотографии, чтобы порадовать посетителей. Только полюбуйтесь этими пушистиками!

Ну что за прелесть | Источник: Ярославский зоопарк / MaxНу что за прелесть | Источник: Ярославский зоопарк / Max
Видели когда-нибудь таких малышей? | Источник: Ярославский зоопарк / MaxВидели когда-нибудь таких малышей? | Источник: Ярославский зоопарк / Max
А какие глазки! | Источник: Ярославский зоопарк / MaxА какие глазки! | Источник: Ярославский зоопарк / Max

Напомним, 11 июня в Ярославском зоопарке объявили о новом кенгуренке. Правда, точно назвать его день рождения не получилось, малыш несколько месяц скрывался у мамы в сумке. Милые фотографии кенгуренка можно посмотреть здесь.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
12 минут
Зоопарк надо расширить новыми экземплярами!!
Гость
54 минуты
Какой красивый! Спасибо что напомнили, стоит детей сводить туда, давно хотела, да все никак…
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Гость
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