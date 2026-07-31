«Настоящий подарок»: в Ярославском зоопарке родились новые обитатели

У леопардов из Ярославского зоопарка пополнение Источник: Ярославский зоопарк / Max

В Ярославском зоопарке в семье леопардов случилось пополнение. 31 июля сотрудники объявили о рождении четырех малышей — двух мальчиков и двух девочек.

«Наши очаровательные леопарды Амур и Баунти преподнесли всем настоящий подарок», — сообщили в Ярославском зоопарке.

Пока что малыши еще совсем крохотные, от мамы далеко их не отпускают. Также они находятся под постоянным присмотром ветеринаров. Поэтому пока посетители не могут полюбоваться детенышами.

«Для малышей сейчас особенно важны покой, тепло и забота», — отметили сотрудники.

Тем не менее в Ярославском зоопарке уже сделали милые фотографии, чтобы порадовать посетителей. Только полюбуйтесь этими пушистиками!