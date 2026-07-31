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Развлечения Обзор Эта иллюзия вас запутает: что на самом деле говорит вирусное пианино с Чебурашкой — «Ты где» или «Это не я»?

Эта иллюзия вас запутает: что на самом деле говорит вирусное пианино с Чебурашкой — «Ты где» или «Это не я»?

И почему в игрушке каждый слышит свою фразу

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А какую фразу вы услышите в этой игрушке? | Источник: eliseevapln / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) А какую фразу вы услышите в этой игрушке? | Источник: eliseevapln / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А какую фразу вы услышите в этой игрушке?

Источник:

eliseevapln / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бьюти-блогер Полина Елисеева и не догадывалась, какую популярность ей принесет обычная детская игрушка. Девушка опубликовала у себя в блоге видео с интерактивным пианино, на корпусе которого нарисован Чебурашка. В конце короткой проигрываемой мелодии игрушка мультяшным голосом произносит короткую реплику, и именно эта фраза сначала чуть не рассорила Полину с парнем, а потом и половину интернета. Всё из-за того, что все по-разному слышали слова.

Мы узнали у доктора медицинских наук Алексея Долецкого, откуда растут ноги у этой звуковой иллюзии, и выяснили, что на самом деле произносит мультяшный голос.

В произносимой фразе Елисеева четко слышала: «Это не я», а ее парень стоял на своем — игрушка спрашивает: «Ты где?» Ролик моментально набрал миллионы просмотров и улетел в тренды, заставив тысячи людей спорить с друзьями и коллегами.

Вот то самое видео.

За одну минуту Полина записала самое популярное видео за всё время существования своего блога

Источник:

eliseevapln / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как объяснил нам профессор кафедры нормальной физиологии ВолгГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Алексей Долецкий, фраза, которую многие распознают в финале видео, во многом зависит от эффекта ожидания: человек слышит именно то, на что настроился в данный момент.

— Второй момент: распознавание речи — это приобретенный навык, и наш мозг в зависимости от того, как он научился распознавать звуки, может по-разному их трансформировать в слова. Поэтому это как раз индивидуальные особенности, — говорит профессор.

В качестве сравнения он приводит языковые модели, которые могут одну и ту же инструкцию понять по-разному.

— Почему? Это зависит от индивидуальных особенностей. Мозг, по сути, так же работает. В процессе развития он тренируется, формирует свой собственный опыт. И исходя из этого опыта он будет одну и ту же информацию обрабатывать не так, как окружающие, — говорит Долецкий. — Да, изменения небольшие, но как раз такие тесты и эксперименты и показывают, что есть отличия, есть индивидуальность. Мозги немного отличаются, и это нормально.

А какую фразу слышите вы?

Ты где?
Это не я
Слышу вообще другую фразу — напишу в комментариях, какую именно

А пока все выясняли, что же на самом деле произносит голос из пианино, создатели игрушки поставили точку в этом споре. Как рассказали они изданию «Газета.Ru», Чебурашка произносит: «Ты где?»

— Игрушка запрограммирована так, что, если ребенок не играет с ней 15 секунд, она голосом Чебурашки зовет малыша: «Ты где?», приглашая снова окунуться в игру, — объяснили в компании.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Чебурашка Игрушка Иллюзия Пианино
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Там отчетливо слышится вопрос, откуда хоть взяли «Это не я».
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