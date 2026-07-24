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Город У рынка и жилые дома: в Ярославской области подсветят ещё 17 неожиданных мест

У рынка и жилые дома: в Ярославской области подсветят ещё 17 неожиданных мест

Это обойдется в 42,875 млн рублей

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Декоративной подсветки в Ярославле станет больше | Источник: Александр Куренной / 76.RU Декоративной подсветки в Ярославле станет больше | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Декоративной подсветки в Ярославле станет больше

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области нашли подрядчика, кто установит архитектурно-художественную подсветку ещё на 17 зданий-памятников. Из регионального бюджета на это готовы были выделить 76,3 миллиона рублей, но фирма-победитель аукциона согласилась выполнить работы за 42 миллиона 875 тысяч 206 рублей. Аукцион завершился 23 июля, имя подрядчика пока не опубликовано.

Согласно проекту контракта, подсветить должны 17 зданий — в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом и Угличе. Все они являются объектами культурного наследия, а многие из них — жилые. В задании для подрядчика указаны следующие задачи:

  • создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов;

  • создание выразительного облика территории (Объекта), привлечение внимания к Объекту, повышение узнаваемости;

  • создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов;

  • формирование благоприятной психологической атмосферы;

  • повышение туристической привлекательности территории.

Какие здания подсветят

Ярославль

  • ул. Кирова, д. 4;

  • ул. Нахимсона, д. 1а;

  • ул. Нахимсона, д. 3;

  • Первомайский переулок, д. 3;

  • ул. Революционная, д. 26;

  • пр-т. Октября, д. 15а;

  • ул. Трефолева, д. 18/2;

  • ул. Первомайская, д. 45;

  • ул. Первомайская, д. 47.

Нахимсона, 1а | Источник: Госзакупки Нахимсона, 1а | Источник: Госзакупки
Нахимсона, 3 | Источник: Госзакупки Нахимсона, 3 | Источник: Госзакупки
Первомайский переулок, 3 | Источник: Госзакупки Первомайский переулок, 3 | Источник: Госзакупки
+2
Проспект Октября, 15а | Источник: Госзакупки Проспект Октября, 15а | Источник: Госзакупки
Первомайская, 47 | Источник: Госзакупки Первомайская, 47 | Источник: Госзакупки

Рыбинск

  • ул. Волжская набережная, д. 77/93;

  • пер. Преображенский, д. 6а.

пер. Преображенский д. 6а | Источник: Госзакупкипер. Преображенский д. 6а | Источник: Госзакупки
ул. Волжская наб.&nbsp;д. 77/93 | Источник: Госзакупкиул. Волжская наб.&nbsp;д. 77/93 | Источник: Госзакупки

Углич

  • ул. Спасская, д. 7-9 (в части дома № 9)

  • ул. Спасская, д. 11

  • ул. Спасская, д. 15

ул. Спасская д. 7-9 (в части дома № 9) | Источник: Госзакупкиул. Спасская д. 7-9 (в части дома № 9) | Источник: Госзакупки
Спасская, 15 | Источник: ГосзакупкиСпасская, 15 | Источник: Госзакупки

Ростов Великий

  • Советская площадь, д. 6;

  • Советская площадь, д. 8;

  • Советская площадь, д. 19а.

Советская площадь, 8 | Источник: ГосзакупкиСоветская площадь, 8 | Источник: Госзакупки
Советская площадь, 19а | Источник: ГосзакупкиСоветская площадь, 19а | Источник: Госзакупки

По большинству адресов работы должны быть выполнены до конца 2026 года. В Угличе и Ростове Великом подсветку установят в 2027.

«Режим включения архитектурного освещения ежедневный круглогодичный в соответствии с графиком работы наружного освещения. Обеспечить в период эксплуатации светотехнического оборудования управление архитектурной подсветкой как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также в режиме удаленного доступа. Обеспечить возможность аварийного отключения архитектурно — художественной подсветки», — указано в документации.

Вам нравится эта идея?

Бесспорно, города становятся красивее с подсветкой
Я бы предложил(а) другие адреса — напишу в комментариях
Мне всё равно
ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Подсветка зданий Объект культурного наследия
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Комментарии
131
Гость
4 минуты
Лучше нормальное освешение сделали дорог,по суздалке едешь,темнота страшеая.Ремонт зданий исторических,или доведения их до разрухи,а потом за 1 рубль
Гость
31 минута
В других городах горячую отклюсают на 10 дней и решётки проверяют раз в год.
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Гость
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