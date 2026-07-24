У рынка и жилые дома: в Ярославской области подсветят ещё 17 неожиданных мест

В Ярославской области нашли подрядчика, кто установит архитектурно-художественную подсветку ещё на 17 зданий-памятников. Из регионального бюджета на это готовы были выделить 76,3 миллиона рублей, но фирма-победитель аукциона согласилась выполнить работы за 42 миллиона 875 тысяч 206 рублей. Аукцион завершился 23 июля, имя подрядчика пока не опубликовано.
Согласно проекту контракта, подсветить должны 17 зданий — в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом и Угличе. Все они являются объектами культурного наследия, а многие из них — жилые. В задании для подрядчика указаны следующие задачи:
создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов;
создание выразительного облика территории (Объекта), привлечение внимания к Объекту, повышение узнаваемости;
создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов;
формирование благоприятной психологической атмосферы;
повышение туристической привлекательности территории.
Какие здания подсветят
Ярославль
ул. Кирова, д. 4;
ул. Нахимсона, д. 1а;
ул. Нахимсона, д. 3;
Первомайский переулок, д. 3;
ул. Революционная, д. 26;
пр-т. Октября, д. 15а;
ул. Трефолева, д. 18/2;
ул. Первомайская, д. 45;
ул. Первомайская, д. 47.
Рыбинск
ул. Волжская набережная, д. 77/93;
пер. Преображенский, д. 6а.
Углич
ул. Спасская, д. 7-9 (в части дома № 9)
ул. Спасская, д. 11
ул. Спасская, д. 15
Ростов Великий
Советская площадь, д. 6;
Советская площадь, д. 8;
Советская площадь, д. 19а.
По большинству адресов работы должны быть выполнены до конца 2026 года. В Угличе и Ростове Великом подсветку установят в 2027.
«Режим включения архитектурного освещения ежедневный круглогодичный в соответствии с графиком работы наружного освещения. Обеспечить в период эксплуатации светотехнического оборудования управление архитектурной подсветкой как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также в режиме удаленного доступа. Обеспечить возможность аварийного отключения архитектурно — художественной подсветки», — указано в документации.
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