В Ярославле из-за обломков БПЛА закрыли детский сад: заявление властей

В Ярославле из-за последствий атаки БПЛА закрыли детский сад (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

27 июля во время атаки БПЛА на Ярославль закрыли детский сад. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В связи с обнаружением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на регион и для проведения следственных действий принято решение об отмене работы детского сада во Фрунзенском районе. Детей, посещающих данный детский сад, примут детские сады образовательного комплекса», — рассказали в правительстве.

Угрозу беспилотной опасности в Ярославской области объявили 27 июля около 05:29. По региону завыли сирены. Жители многоквартирных домов Ярославля сообщали о жутком грохоте.

Военные ликвидировали 40 вражеских беспилотников во время утреннего налета, от осколков беспилотника пострадал один мужчина. Кроме того, в некоторых окнах из-за ударной волны выбило стекла и повредились личные авто ярославцев. По словам Михаила Евраева, компенсация будет предоставлена всем пострадавшим.

Власти просят быть осторожными, если вы заметите обломки беспилотника.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — объяснял инструкцию Михаил Евраев.

Отбой беспилотной опасности объявлен в 12:40 27 июля.