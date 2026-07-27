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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле из-за обломков БПЛА закрыли детский сад: заявление властей

В Ярославле из-за обломков БПЛА закрыли детский сад: заявление властей

Утром туда должны были пойти дети

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В Ярославле из-за последствий атаки БПЛА закрыли детский сад (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославле из-за последствий атаки БПЛА закрыли детский сад (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославле из-за последствий атаки БПЛА закрыли детский сад (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

27 июля во время атаки БПЛА на Ярославль закрыли детский сад. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В связи с обнаружением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на регион и для проведения следственных действий принято решение об отмене работы детского сада во Фрунзенском районе. Детей, посещающих данный детский сад, примут детские сады образовательного комплекса», — рассказали в правительстве.

Угрозу беспилотной опасности в Ярославской области объявили 27 июля около 05:29. По региону завыли сирены. Жители многоквартирных домов Ярославля сообщали о жутком грохоте.

Военные ликвидировали 40 вражеских беспилотников во время утреннего налета, от осколков беспилотника пострадал один мужчина. Кроме того, в некоторых окнах из-за ударной волны выбило стекла и повредились личные авто ярославцев. По словам Михаила Евраева, компенсация будет предоставлена всем пострадавшим.

Власти просят быть осторожными, если вы заметите обломки беспилотника.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — объяснял инструкцию Михаил Евраев.

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Отбой беспилотной опасности объявлен в 12:40 27 июля.

Если вы, ваше жилье или имущество пострадали после прилета беспилотников, расскажите об этом. Мы есть в Telegram, «ВКонтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
БПЛА Детский сад Перекрытие Обломки
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Комментарии
30
Гость
33 минуты
Все правильно сделали, резервные сады предоставили
Гость
36 минут
Правильное решение, безопасность наших детей должна быть на первом месте!
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Гость
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