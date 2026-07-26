«Моя королевская миссия»: многодетная мать из Подмосковья победила на «Миссис Земля 2026»

Это не первый титул в копилке мисс Источник: Secrii_ludmila_ialii / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля 2026». Финал прошел 25 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия), где россиянка обошла 40 соперниц.

Источник: Secrii_ludmila_ialii / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Вы можете поверить в это? Давайте приостановим музыку. Это будет США или Россия? Победитель главного титула… Россия!» — сказала ведущая, объявляя победительницу.

Людмила Секрий живет в городе Видное, она основательница крупной строительной компании. Женщина состоит в браке 13 лет, у нее четверо детей.

Источник: Secrii_ludmila_ialii / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После победы Секрий объявила о своем титуле в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). А затем с юмором заметила, что музыка на церемонии награждения удивила зрителей даже больше, чем ее победа. Играла песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

«Музыка под награждение, конечно, удивила всех больше, чем моя победа, но что-то в этом есть. Наверное, даже они почувствовали наш зажигательный народный дух», — написала она.

Источник: Secrii_ludmila_ialii / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конкурс «Миссис Земля» отличается от традиционных смотров красоты: его центральная тема — защита экологии. Участницы заменяют национальные костюмы нарядами из переработанных материалов, показывая, как можно давать вторую жизнь старым вещам.

Перед поездкой Секрий объяснила, с какой миссией едет на конкурс. Она написала, что хочет напомнить миру о важности семьи и детства.

Источник: Secrii_ludmila_ialii / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)