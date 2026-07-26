Ведущая Екатерина Андреева перестала стареть — как ей удается в 61 выглядеть на 30 лет

Неважно, когда вы ее видели по телевизору: собираясь в школу, университет или будучи на пенсии, — Екатерина Андреева всегда выглядит одинаково Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Как бы ни процветал тренд на естественность, культ молодости никто не отменял. Одни ограничиваются лишь легким макияжем, другие же идут на более кардинальные меры и ложатся под нож хирурга. Из всех людей, которые, кажется, победили старение раз и навсегда, особенно выделяется ведущая новостей Екатерина Андреева. За годы на телевидении она совсем не меняется, но сохраняет красоту своими особыми методами.

Разбираемся в секретах красоты ведущей Источник: Городские медиа

Вопрос возраста для Екатерины вообще больная тема. Долгое время в Сети ходила информация, что ведущая родилась в 1961 году, тогда, если посчитать, в 2026-м ей 65 лет. Сама Андреева уверяет, это ошибка и она родилась в 1965 году. Но даже демонстрация паспорта убедила далеко не всех, и не утихают теории заговора, что ведущая старается скостить себе несколько лет.

Екатерина часто коротает время за плаванием Источник: ekaterinaaandreeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, зачем Екатерине приуменьшать свои годы, если она на них и так не выглядит. Как признается сама Андреева, сохранить молодость — задача не такая простая, как может показаться. Сама она никогда не делала никаких пластических операций, не пила специальные препараты, которые обещают магию, как у молодильных яблок. Вместо этого она упорно каждодневно трудится.

Утро ведущей начинается рано, приблизительно в шесть часов. Никакого кофе и проверки новостной ленты — вместо этого длительная серия ритуалов. В первую очередь стакан воды, но этим мало кого можно удивить, с него начинают день добрая половина российских и зарубежных знаменитостей. Далее Екатерина готовит свой мозг к работе.

— Свой день я начинаю с того, что простукиваю тело специальной палочкой, это помогает разогнать кровь и активизирует работу костного мозга, — делилась ведущая.

Это еще одна из самых легких поз, в которых Екатерина может провисеть в воздухе Источник: ekaterinaaandreeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После Екатерина Андреева тренируется. Движения в жизни ведущей очень много. Она занимается спортом девять раз в неделю и, кроме этого, много гуляет и плавает. Утром у нее запланированы силовые тренировки или бокс, а уже на вечер она оставляет что-то расслабляющее, например, йогу.

— Когда вы много занимаетесь спортом, то начинаете вырабатывать энергию, как электростанция, потому что у вас начинают вырабатываться гормоны счастья, они дают вам заряд на весь день, — поделилась Екатерина с журналистами программы «Ты не поверишь!».

В еде Екатерина старается не быть к себе слишком строгой. Хочется шоколадку — значит, надо взять и съесть и никак себя за это не корить. При этом сладкое и перекусы у нее скорее исключение из правил, чем закономерность. Ведущая ест натуральные продукты, в происхождении которых она точно уверена. В ее рационе фермерские цыплята, перепелиные яйца, злаковые и рыба.

— Чем полезнее пища, тем она дешевле. Например, гречка, яблоки, овсянка, йогурт, орехи, мед, яйца и два раза в неделю рыба по 200 граммов — это мой нормальный рацион, — рассказала Екатерина нашим коллегам из издания Woman.ru.

Из косметических процедур Екатерина делает плазмолифтинг и иглоукалывание. Также она регулярно протирает лицо кубиком льда, делает маски с напылением из серебра и ходит в баню и криосауну.

Ведущая выгоняет токсины в бане Источник: ekaterinaaandreeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ведущая не брезгует экспериментами и с радостью пробует новые способы для омоложения, которые ей рекомендуют в путешествиях.

— Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь. Это просто кровь моллюска. Обещают, что будет очень круто. По вкусу похоже на морскую воду, которую можно пить, — делилась Екатерина.

Несмотря на такую насыщенную программу, львиная доля ее эффективности теряется без правильного настроя. По мнению Екатерины, чтобы выглядеть молодо, нужно правильно запрограммировать себя.

— Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения, морщинки, люди начинают на этом зацикливаться… Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить, — 5 минут, — высказалась Екатерина на интервью у Надежды Стрелец.

Екатерина хвастается своим подписчикам фотографиями в купальнике Источник: ekaterinaaandreeva_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И самое главное, по мнению Екатерины, — позитивное мышление. Зависть, злоба и ненависть к другим людям, а также зацикленность на предрассудках не приводят ни к чему хорошему.

— Забудьте слово «возраст». Перестаньте считать, сколько лет, это очень важно. Людей программируют на старение сами люди и стереотипы общества, — настаивает ведущая.