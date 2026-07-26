Кабачки захватили холодильник? Эти 4 блюда запросто решат проблему

Кабачки каждый год испытывают на прочность терпение и фантазию тысяч дачников Источник: GPT

Кабачковый сезон каждый год развивается по одному и тому же сценарию: сначала огород радует, потом удивляет, а затем будто превращается в ловушку. Один кабачок — счастье, два — запас, а дальше они появляются так бодро, словно решили оккупировать всё меню на завтрак, обед и ужин.

Самый привычный способ справиться с этим овощным напором — обжарить кружочки на сковороде. Но даже верные поклонники такого варианта рано или поздно хотят перемен. И тут кабачок показывает характер с лучшей стороны: он легко превращается в летний суп, нежный рулет, сытное горячее и даже неожиданно удачную выпечку.

Кабачковый рулет с сыром и зеленью

Если хочется чего-то нарядного, но без сложной возни, этот вариант выручает отлично. Рулет выглядит так, будто на кухне трудился человек с кулинарным разрядом, хотя по факту всё довольно просто. Его можно подать и как закуску, и как легкий ужин.

Ингредиенты:

кабачки — 2 средних, около 500 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 4 ст. л.;

твердый сыр — 120 г;

сливочный сыр — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

укроп — 1 небольшой пучок;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Скромный овощ может умело притвориться праздничной закуской Источник: GPT

Как готовить:

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите лишний сок. Смешайте кабачковую массу с яйцами, мукой, разрыхлителем, половиной натертого твердого сыра, солью и перцем. Противень застелите пергаментом, слегка смажьте маслом и распределите массу ровным слоем. Выпекайте 20–25 минут при 180 градусах, пока пласт не станет золотистым. Пока основа остывает, смешайте сливочный сыр, чеснок, укроп и оставшийся твердый сыр. Выложите начинку на теплый кабачковый пласт, аккуратно сверните рулетом. Уберите в холодильник на 20–30 минут, затем нарежьте порционно.

Кабачковая лазанья с курицей и томатами

Это блюдо особенно нравится тем, кто хочет что-то сытное, но без тяжелого теста. Вместо листов лазаньи здесь работают тонкие пласты кабачка. В результате получается сочное горячее, которое мгновенно исчезает со стола, даже не успев остыть.

Ингредиенты:

кабачки — 3 небольших, около 700 г;

куриное филе — 400 г;

помидоры — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатный соус — 200 мл;

моцарелла или другой плавкий сыр — 200 г;

сметана или рикотта — 150 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

сушеный орегано — 1 ч. л.

Кабачок заменяет тесто и делает вид, что так было задумано изначально Источник: GPT

Как готовить:

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами. Чтобы они не были водянистыми, слегка посолите их и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Лук и чеснок мелко нарежьте, куриное филе порубите небольшими кусочками. На небольшом количестве масла быстро обжарьте лук, затем добавьте курицу, чеснок, соль, перец и орегано. Готовьте 5–7 минут. Влейте томатный соус, перемешайте и прогрейте еще 2–3 минуты. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой кабачков, затем часть куриной начинки, немного сметаны или рикотты, кружочки помидоров и сыр. Повторите слои 2–3 раза, сверху закончите сыром. Запекайте 30–35 минут при 190 градусах. Дайте блюду постоять 10 минут, чтобы его было легче нарезать.

Шоколадные маффины из кабачка

Кабачок умеет притворяться десертом — и делает это весьма убедительно. Он почти не чувствуется во вкусе, зато отвечает за мягкость и влажную текстуру. Это хороший способ украдкой накормить кабачками даже тех, кто уже морщит нос при одной мысли об этом назойливом овоще.

Ингредиенты:

кабачок — 1 небольшой, около 250 г;

мука — 180 г;

какао-порошок — 30 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

растительное масло — 80 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

темный шоколад — 80 г;

щепотка соли — 1 шт.

Овощ надежно маскируется в десерте и не выдает себя до последней крошки Источник: GPT

Как готовить:

Кабачок натрите на мелкой терке и слегка отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, затем влейте масло. Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, добавьте кабачок и рубленый шоколад. Перемешайте до однородности. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте 20–25 минут при 180 градусах. Остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой или добавьте сверху ложку йогурта.

Кабачковый крем-суп с зеленым горошком и мятой

Когда кабачки уже побывали и в закуске, и в горячем, и даже в десерте, остается выдать одному из них путевку в супницу. Зеленый горошек добавит блюду яркий цвет и легкую сладость, а несколько листиков мяты сделают вкус свежее. Получится нежный летний суп, который можно подавать теплым или охлажденным. Особенно удобно готовить его в жару, когда стоять у плиты долго не хочется, а очередной кабачок уже выразительно смотрит с подоконника.

Ингредиенты:

кабачки — 500 г;

замороженный зеленый горошек — 250 г;

картофель — 1 средний;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

овощной или куриный бульон — 700 мл;

сливки жирностью 10–20% — 150 мл;

свежая мята — 5–7 листиков;

растительное масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сухарики — для подачи.

Мята освежает обед, а заодно примиряет семью с очередным кабачком Источник: GPT

Как готовить: